試合の大半は、両チームが緊迫したにらみ合いを続けた。バイエルンは持ち前の流動的なプレーでボールを支配したが、ペトル・チェフが幾度も世界屈指のセーブを見せ、アーセナルは同点を保った。一方、マヌエル・ノイアーも、セオ・ウォルコットが至近距離から放ったヘディングシュートを驚異的なセーブで阻止。GKの最高峰と称される理由を示し、ホームのサポーターを信じられないという様子で頭を抱えさせた。緊張感が高まり、ミスの許されない展開が続くなか、試合が残り4分の1に入ると、スコアレスドローが最も可能性の高い結末に思われた。