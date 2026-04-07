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Kai Havertz Arsenal HICGetty/GOAL
Sean Walsh

翻訳者：

アーセナル対スポルティングCP戦の選手評価：カイ・ハヴェルツがまたも終盤に活躍！ アーセナルは終了間際のゴールとデビッド・ラヤの神がかったセーブにより、チャンピオンズリーグでの面目を保った

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スポルティングCP 対 アーセナル

アーセナルは火曜日にリスボンで行われた試合で勝利を収め、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を1-0のリードで迎えることになった。試合は終了間際まで質的に非常に低調だったが、カイ・ハヴェルツが途中出場し、試合終了間際に決勝点を挙げた。これにより、アーセナルは準決勝進出に片足を踏み入れた形となった。

アーセナルは試合開始から5分間、ほとんどボールに触れることができなかったが、その間に失点寸前まで追い込まれた。オスマンデ・ディオマンデが巧みなアウトサイドキックでディフェンスを切り裂き、マキシ・アラウホにパスを送ると、そのシュートはデビッド・ラヤに弾かれてクロスバーを叩いた。

その直後、反対側のゴール前では、6ヤードボックスを貫くマーティン・オデガールの鋭いフリーキックにディオマンデが頭で合わせ、オウンゴール寸前となった。続くコーナーキックでノニ・マドゥエケが放ったボールはバーの上を叩き、こぼれ球をオデガールがシュートしたが枠を外した。

アーセナルがゴールを決めたのは64分になってからだった。マルティン・ズビメンディが20ヤードの位置からニアポストへカーブをかけたシュートを放ったが、VARにより、ビルドアップの過程で目立たなかったヴィクトル・ギョケレスがオフサイドだったとしてゴールは取り消された。

試合終盤、ルイス・スアレスが右サイドでリカルド・カラフィオリを振り切って抜け出した後、ジェニー・カタモのシュートをラヤが左下隅へ飛び出して好セーブを見せ、再びガナーズの救世主となった。反対側では、ガブリエル・マルティネッリが左サイドから切り込んで強烈なシュートを放ったが、ルイ・シルバが好セーブでこれをキャッチした。

その後、レイアは至近距離からのカタモとスアレスのシュートを連続セーブし、アーセナルは無失点を死守。そしてロスタイムに劇的なフィナーレを迎えた。マルティネッリが素晴らしいクロスを上げ、ハーヴェルツは時間とスペースを活かしてボールをコントロールし、シルヴァの下をすり抜けるシュートを決め、上段スタンドの遠征サポーターを熱狂させた。

GOALがエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでのアーセナル選手たちを評価する...

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    デビッド・ラヤ（8/10）：

    数々の好セーブでアーセナルを救った。それらのセーブは、アーセナルの欧州での行方を左右する重要な要素となる可能性がある。

    ベン・ホワイト（6/10）：

    序盤は活発なアラウージョに翻弄されたが、試合が進むにつれて対応を修正し、ここ最近の厳しい試合に比べて、この試合ではより堅実なプレーを見せた。

    ウィリアム・サリバ（7/10）：

    圧倒的なフィジカルで、好調なストライカーであるスアレスの中央エリアでの脅威を封じ込めた。特に、アラウホがバーを叩いた後のこぼれ球をヘディングでクリアしたプレーが際立っていた。

    ガブリエル・マガリャエス（6/10）：

    オープンプレーでも同様に貢献し、セットプレーでは当然ながら頼れるターゲットとなった。今回は成功しなかったものの。

    リカルド・カラフィオリ（5/10）：

    ピッチの様々な位置に飛び出し、スポルティングの隙を突こうとした。守備の役割を果たす意欲があまり見られず、カタモに何度も抜かれてしまった。

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  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    中盤

    マルティン・ズビメンディ（5/10）：

    このスペイン人選手にとって、この夜のハイライトは取り消されたゴールだった。公平を期して言えば、それは見事なシュートだった。しかし、試合のペースが非常に遅かったため、彼は中盤で存在感を失ってしまった。パスもあまり冒険的ではなかった。

    デクラン・ライス（6/10）：

    ボール保持時はぎこちなく見えたが、少なくとも彼の圧倒的で息の切れるようなプレースタイルのおかげで、スポルティングが巧みにプレスを仕掛けてきた際も、アーセナルが完全に押し込まれることはなかった。

    マーティン・オデゴール（6/10）：

    プレーを展開しようと深く下がる場面もあった。前半1時間以内にオープンプレーからチャンスを作り出せるアーセナルの選手がいるとすれば、それは彼だったはずだが、彼でさえスポルティングの守備を崩すのにひどく苦戦した。軽い打撲を負った数分後にハーヴェルツと交代した。

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    攻撃

    ノニ・マドゥエケ（6/10）：

    ボールを持つたびに一瞬の輝きを見せ、アーセナルの他の先発選手には見られなかったディフェンダーを抜き去ろうとする意欲を見せた。コーナーキックから直接バーを叩いた。ダウマンと交代。

    ヴィクトル・ジョケレス（5/10）：

    スウェーデン人選手がプレーしていることさえ、時折忘れてしまうほどだった。ズビメンディのゴールをオフサイドで取り消させたことが彼の主な「貢献」だった点も、評価を下げる要因となった。リスボンでの復帰戦では存在感を消された。

    レアンドロ・トロサール（5/10）：

    ウイングから中央へ切り込んでボールに触れる機会を増やしたにもかかわらず、フィジカルで押し込まれ、試合に絡めなかった。予想通り、スピードのあるマルティネッリと交代した。

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    カイ・ハヴェルツ（8/10）：

    試合終了20分前にオデゴールと交代で出場。決定的なゴールを決めるまでは目立った活躍はなかった。

    マックス・ダウマン（6/10）：

    マドゥエケに代わってピッチに立つと、遠征してきたファンから大きな拍手を浴びた。アーセナルで最も前向きかつアグレッシブな選手の一人だ。

    ガブリエル・マルティネッリ（8/10）：

    トロサールに代わって出場。投入直後に強烈なシュートでシルバを脅かし、その後ハヴェルツの決勝点をアシストした。

    ミケル・アルテタ（7/10）：

    アーセナルの指揮官は、ベンチからの大胆な采配で、チームにとって最悪の試合の流れを好転させることに成功した。

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