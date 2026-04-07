アーセナルは試合開始から5分間、ほとんどボールに触れることができなかったが、その間に失点寸前まで追い込まれた。オスマンデ・ディオマンデが巧みなアウトサイドキックでディフェンスを切り裂き、マキシ・アラウホにパスを送ると、そのシュートはデビッド・ラヤに弾かれてクロスバーを叩いた。

その直後、反対側のゴール前では、6ヤードボックスを貫くマーティン・オデガールの鋭いフリーキックにディオマンデが頭で合わせ、オウンゴール寸前となった。続くコーナーキックでノニ・マドゥエケが放ったボールはバーの上を叩き、こぼれ球をオデガールがシュートしたが枠を外した。

アーセナルがゴールを決めたのは64分になってからだった。マルティン・ズビメンディが20ヤードの位置からニアポストへカーブをかけたシュートを放ったが、VARにより、ビルドアップの過程で目立たなかったヴィクトル・ギョケレスがオフサイドだったとしてゴールは取り消された。

試合終盤、ルイス・スアレスが右サイドでリカルド・カラフィオリを振り切って抜け出した後、ジェニー・カタモのシュートをラヤが左下隅へ飛び出して好セーブを見せ、再びガナーズの救世主となった。反対側では、ガブリエル・マルティネッリが左サイドから切り込んで強烈なシュートを放ったが、ルイ・シルバが好セーブでこれをキャッチした。

その後、レイアは至近距離からのカタモとスアレスのシュートを連続セーブし、アーセナルは無失点を死守。そしてロスタイムに劇的なフィナーレを迎えた。マルティネッリが素晴らしいクロスを上げ、ハーヴェルツは時間とスペースを活かしてボールをコントロールし、シルヴァの下をすり抜けるシュートを決め、上段スタンドの遠征サポーターを熱狂させた。

GOALがエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでのアーセナル選手たちを評価する...