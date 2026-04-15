アーセナル対スポルティングCPの選手評価：マルティン・ズビメンディが好パフォーマンス。ヴィクトル・ジョケレスは古巣相手に無得点。ガナーズはチャンピオンズリーグ準決勝進出。

土曜のボーンマス戦敗退を受け、アーセナルは巻き返しが求められた。立ち上がりは好調で、エベレチ・エゼが前線3人の背後で活発に動き、チャンスを創出した。しかし前半は決定機少なく、終了間際にはスポルティングのジェニー・カタモがポストを叩いた。
後半はアーセナルがやや押し込み、トロサールがポストを叩き、ジェズスも決定機を逃した。それでもアルテタ監督の堅守は崩れず、スコアレスドローで2季連続ベスト4進出を決めた。
GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを採点する…
土曜のボーンマス戦敗退を受け、アーセナルは巻き返しが求められた。立ち上がりは好調で、エベレチ・エゼが前線3人の背後で活発に動き、チャンスを創出した。しかし前半は決定機少なく、終了間際にはスポルティングのジェニー・カタモがポストを叩いた。
後半はアーセナルがやや押し込み、トロサールがポストを叩き、ジェズスも決定機を逃した。それでもアルテタ監督の堅守は崩れず、スコアレスドローで2季連続ベスト4進出を決めた。
GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを採点する…
デビッド・ラヤ（6/10）：
前半、失点につながりかねない危険なパスを1本出した。クロスが飛んできた場面ではペナルティエリア内を確実に守ったが、シュートを止める機会は少なかった。
クリスティアン・モスケラ（7/10）：
右SBでホワイトに代わり出場。守備は堅実も、攻撃への貢献は最小限。
ウィリアム・サリバ（7/10）：
今回も手強いスアレスと対決し、よく抑えた。
ガブリエル・マガリャエス（7/10）：
守備の要として力強いプレーを見せた。
ピエロ・ヒンカピエ（7/10）：
スタメン復帰は朗報で、コンディションも良く、攻守の切り替えもスムーズだった。
マルティン・ズビメンディ（8/10）：
ここしばらくで最高のパフォーマンス。特に前半は際立ち、チャンスがあれば積極的に前線へ切り込んでいた。
デクラン・ライス（7/10）：
序盤に足首を強打したが、すぐに回復し、堅実なプレーを続けた。
エベレチ・エゼ（7/10）：
アーセナル攻撃陣で最も輝いた。序盤は絶好調でほとんどのチャンスを作ったが、後半は疲労で勢い衰える。
ノニ・マドゥエケ（3/10）：
非常に不甲斐なかった。試合を通してボールコントロールに苦しみ、広いスペースを活かせなかった。
ヴィクトル・ジョケレス（3/10）：
古巣戦だったが印象を残せず。技術も低く、60分前に交代もやむなし。
ガブリエル・マルティネッリ（5/10）：
前線3人では最も良かったが、大きなインパクトは残せなかった。堅実な働きは見せた。
カイ・ハヴェルツ（6/10）：
ジョケレスとの交代で出場。スポルティングを脅かす場面はなかったが、試合の質はわずかに向上。
マックス・ダウマン (6/10)：
投入されると観客を沸かせ、ボールを持つと積極的にプレーした。
レアンドロ・トロサール（評価なし）：
終盤に投入され、ヘディングシュートをポストに当てた。
ガブリエル・ジェズス（評価なし）：
ペナルティエリアに突破したが、ニアポストへのシュートはわずかに枠を外れた。
ミケル・アルテタ（7/10）：
交代策が当たり、後半はチーム状態が向上。日曜の試合へは、まだ重要な決断が必要。