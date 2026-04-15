アーセナル対スポルティングCPの選手評価：マルティン・ズビメンディが好パフォーマンス。ヴィクトル・ジョケレスは古巣相手に無得点。ガナーズはチャンピオンズリーグ準決勝進出。

土曜のボーンマス戦敗退を受け、アーセナルは巻き返しが求められた。立ち上がりは好調で、エベレチ・エゼが前線3人の背後で活発に動き、チャンスを創出した。しかし前半は決定機少なく、終了間際にはスポルティングのジェニー・カタモがポストを叩いた。

後半はアーセナルがやや押し込み、トロサールがポストを叩き、ジェズスも決定機を逃した。それでもアルテタ監督の堅守は崩れず、スコアレスドローで2季連続ベスト4進出を決めた。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを採点する…