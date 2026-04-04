アーセナル対サウサンプトン戦の選手評価：またもタイトルを逃す！惨憺たるベン・ホワイトと情けないガブリエル・ジェズスが、プレミアリーグ首位のガンナーズを率いてFAカップでの衝撃的な敗北を招いた

アーセナルの守備陣の連携ミスから、ガブリエル・マガリャエスがゴールキックをヘディングでクリアしようとしたところ、ボールがサウサンプトンのFWレオ・シエンツァの足元に転がり、彼はスペースを突いてケパ・アリサバラガをかわした。しかし、ドリブルで持ちすぎてしまい、結局シュートを放つことはできなかった。

前半残り10分、サウサンプトンが先制した。ジェームズ・ブリーの浮き球のクロスがベン・ホワイトの頭上をかすめ、ファーポストのロス・スチュワートの足元に落ちると、彼はハーフボレーで決め、2部リーグのチームがリードを奪った。

後半開始直後、アーセナルは再び自滅しかけた。クリスティアン・モスケラがバックラインで横パスをミスし、ケパがトム・フェローズのシュートを弾き出した。その後、シエンツァがホワイトからボールを奪い、クロスバーを直撃させた。

試合終了まで残り20分を切ったところで、アウェイチームが同点に追いついた。ガブリエルがカイ・ハヴェルツへ絶妙なパスを送り、ハヴェルツがクロスを上げると、途中出場のヴィクトル・ギョケレスが空いたゴールに流し込んだ。

活きの良いマックス・ダウマンの強烈なシュートをダニエル・ペレツが体を伸ばしてセーブし、ボールがゴールラインを越えるのを防いだ直後、サウサンプトンが決勝点を挙げた。フェローズが後退するリカルド・カラフィオリをかわしてペナルティエリア内に侵入し、ボールは幸運にもシェイ・チャールズの足元に転がり、チャールズがカーブをかけたシュートをケパの頭上を越えてネットに突き刺した。

アーセナルは同点ゴールを求めて総攻撃を仕掛けたが、6分間のロスタイムを経て敗退。サウサンプトンが準決勝のウェンブリー進出を手にした。

GOALがセント・メアリーズでのアーセナル選手たちを評価...