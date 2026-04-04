Goal.com
ライブ
Arsenal Southampton GFXGOAL
Sean Walsh

翻訳者：

アーセナル対サウサンプトン戦の選手評価：またもタイトルを逃す！惨憺たるベン・ホワイトと情けないガブリエル・ジェズスが、プレミアリーグ首位のガンナーズを率いてFAカップでの衝撃的な敗北を招いた

Player ratings
アーセナル
ベン・ホワイト
ガブリエウ・ジェズス
FAカップ
特集＆コラム
サウサンプトン 対 アーセナル

アーセナルは土曜日、セント・メアリーズで行われた試合でチャンピオンシップのサウサンプトンに1-2で敗れ、FAカップから敗退した。2週間前にカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れていたガンナーズには、ウェンブリーへの復帰を果たすという重圧がかかっていたが、国内カップ戦制覇への望みは、劇的な展開の中でまたしても今シーズンも絶たれることとなった。

アーセナルの守備陣の連携ミスから、ガブリエル・マガリャエスがゴールキックをヘディングでクリアしようとしたところ、ボールがサウサンプトンのFWレオ・シエンツァの足元に転がり、彼はスペースを突いてケパ・アリサバラガをかわした。しかし、ドリブルで持ちすぎてしまい、結局シュートを放つことはできなかった。

前半残り10分、サウサンプトンが先制した。ジェームズ・ブリーの浮き球のクロスがベン・ホワイトの頭上をかすめ、ファーポストのロス・スチュワートの足元に落ちると、彼はハーフボレーで決め、2部リーグのチームがリードを奪った。

後半開始直後、アーセナルは再び自滅しかけた。クリスティアン・モスケラがバックラインで横パスをミスし、ケパがトム・フェローズのシュートを弾き出した。その後、シエンツァがホワイトからボールを奪い、クロスバーを直撃させた。

試合終了まで残り20分を切ったところで、アウェイチームが同点に追いついた。ガブリエルがカイ・ハヴェルツへ絶妙なパスを送り、ハヴェルツがクロスを上げると、途中出場のヴィクトル・ギョケレスが空いたゴールに流し込んだ。

活きの良いマックス・ダウマンの強烈なシュートをダニエル・ペレツが体を伸ばしてセーブし、ボールがゴールラインを越えるのを防いだ直後、サウサンプトンが決勝点を挙げた。フェローズが後退するリカルド・カラフィオリをかわしてペナルティエリア内に侵入し、ボールは幸運にもシェイ・チャールズの足元に転がり、チャールズがカーブをかけたシュートをケパの頭上を越えてネットに突き刺した。

アーセナルは同点ゴールを求めて総攻撃を仕掛けたが、6分間のロスタイムを経て敗退。サウサンプトンが準決勝のウェンブリー進出を手にした。

GOALがセント・メアリーズでのアーセナル選手たちを評価...

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ケパ・アリサバラガ（6/10）：

    カラバオ・カップ決勝での大失態にもかかわらず、ゴールを守り続けた。アーセナルが攻め込まれた場面で、いくつかの重要なセーブを見せた。公平を期して言えば、2つの失点についてはどうすることもできなかった。

    ベン・ホワイト（3/10）：

    スチュワートのゴールを招いたクロスの判断ミス以前から、このイングランド代表選手には危険な兆候が見られていた。背後のスペースを常に空けてしまい、サウサンプトンはそこを何度も攻め立てた。イングランド代表での精彩を欠いたプレーに続き、クラブレベルでの復帰戦としては衝撃的な内容だった。

    クリスティアン・モスケラ（6/10）：

    シエンツァがゴールに向かって抜け出し、ケパをかわした際、ガブリエルのミスをカバーし、間一髪でボールを奪い返した。しかし、1-0の時点でバックラインを横切る雑なパスを出し、サウサンプトンに追加点を許すところだった。

    ガブリエル・マガリャエス（6/10）：

    守備面ではやや不安があったが、怪我からの復帰直後であることを考慮すれば、負担が大きかったのは事実だ。ハヴェルツへの決定的なパスを出し、ギョケレスの同点ゴールを招いた。膝の怪我で倒れた後、サリバと交代した。

    マイルズ・ルイス＝スケリー（5/10）：

    今シーズン出場時間が大幅に減少している中で、なぜもっと出場機会を得るべきなのかを示すことはできなかった。ボール保持時に無駄が多く、ホワイト同様、サウサンプトンがボールを持った際にポジションを外されていた。カラフィオリと交代した。

    • 広告
  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    中盤

    クリスチャン・ノルガード（6/10）：

    守備に関心を示していた唯一の先発MFとして、戦術的なシステムの中で孤立無援の状態に置かれた。状況を考えれば、よく持ちこたえたと言える。

    マーティン・オデガード（6/10）：

    0-0の展開だった前半、アーセナルの攻撃の中心として活躍した。しかし、自ら先制点を決める絶好のチャンスを逃し、サウサンプトンに先制を許した後は存在感が薄れた。とはいえ、完全復帰したばかりであることを考えれば、それは理解できる。マドゥエケと交代した。

    カイ・ハヴェルツ（6/10）：

    ギョケレスへのアシストを決めるまでは、ほとんど存在感を示せなかった。ボールへの競り合いは弱かったが、軽やかな足さばきでバランスを保ち、同点ゴールを演出した。ズビメンディと交代した。

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    攻撃

    マックス・ダウマン（7/10）：

    アーセナルの攻撃を次々と牽引し、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝候補が、なぜチャンピオンシップのチームを崩すために16歳の選手にこれほどまでに依存しなければならなかったのかという疑問を投げかけた。

    ガブリエル・ジェズス（4/10）：

    攻撃の脅威を微塵も示せなかった。後半開始時にピッチに立ったのは幸運だったが、その後ギョケレスと交代させられた。

    ガブリエル・マルティネッリ（5/10）：

    前線に立つもう一人のブラジル人、ガブリエルにとっても苛立たしい夜となった。サウサンプトンは彼の単調なプレースタイルへの守備法を完全に把握しており、自ら仕掛けた場面では信じられないほど決定力に欠けていた。この苛立たしい一夜の締めくくりとして、素早いフリーキックを蹴ろうとした際に審判を押してイエローカードを受けた。

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    リカルド・カラフィオリ（5/10）：

    ルイス＝スケリーに代わって出場。この地元出身のスター選手に比べて目立った改善は見られず、チャールズのゴールシーンではフェローズを簡単に振り切られてしまった。

    ノニ・マドゥエケ（6/10）：

    キャプテンのオデガードと交代で出場。ダウマンと組み、数多くの数的優位を作り出したが、ボールをフィールド外に蹴り出すミスを何度か犯した。

    ヴィクトル・ジョケレス（7/10）：

    ジェズスの代役として出場。ブラジル人ストライカーよりもはるかにペナルティエリア内での存在感があり、その決定的なゴールがそれを如実に物語っている。

    ウィリアム・サリバ（5/10）：

    負傷したガブリエルに代わって出場。守備陣の安定にはつながらなかった。

    マルティン・ズビメンディ (評価なし)：

    ハーヴェルツに代わって出場。

    ミケル・アルテタ（3/10）：

    前半のスコアレスな20分間を除けば、アーセナルは普段のレベルから程遠く、4冠の望みは2冠の夢へと後退した。

チャンピオンズ リーグ
スポルティングCP crest
スポルティングCP
SCP
アーセナル crest
アーセナル
ARS