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Max Dowman Viktor GyokeresGetty Images
Harry Sherlock

翻訳者：

アーセナル対エバートン戦の選手評価：マックス・ダウマン、君こそスーパースターだ！ 10代の若き天才が驚異的な活躍を見せ、ガンナーズをトフィーズ相手に重要な勝利へと導き、優勝争いに大きな弾みをつけた

土曜日の試合、アーセナルは終盤の劇的な展開と、16歳のマックス・ダウマンの驚異的な活躍により、エバートンに2-0で勝利した。この若き選手は途中出場すると、ヴィクトル・ギョケレスの先制点をアシストする鋭いクロスを上げ、さらに自ら2点目を決めるという、ロンドン北部で繰り広げられたまさに信じがたい光景を演出した。

17分、ドワイト・マクニールが右サイドから切り込んで強烈なシュートを放ったが、ポストに阻まれた。そのわずか数秒前、ペナルティエリア内でリカルド・カラフィオリが素晴らしいブロックを見せ、このウインガーのシュートを防いでいた。

23分、カイ・ハヴェルツがマイケル・キーンとの接触後にペナルティエリア内で倒れ込んだが、PKは与えられなかった。リプレイでは足に軽く触れた可能性はあったものの、その倒れ方が大げさだったことが、PKが認められなかった一因となったことは間違いない。 

ミケル・アルテタ監督にとって、そして首位争いを続けるアーセナルにとって痛手となる出来事として、ユリアン・ティンバーが筋肉の怪我と見られる症状のため、前半終了前に交代を余儀なくされた。

後半開始直後、ベトがペナルティエリア内で体をひねって低いシュートを放ったが、ラヤが足を伸ばしてこれを防ぐ見事なセーブを見せた。

後半終盤、アーセナルが必死に勝ち越し点を狙う中、アルテタ監督はハヴェルツに代えてヴィクトル・ギョケレスを投入した後、マックス・ダウマンも投入した。 

そしてダウマンはアーセナルの先制点で重要な役割を果たした。ペナルティエリア内に鋭いクロスを送り込み、それがエリア内で流れてギョケレスがゴールを決めたのだ。さらに試合終了間際には見事な個人技でゴールを決めた。なんというインパクトだろう。 

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを評価する...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-EVERTONAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    デビッド・ラヤ（7/10）：

    序盤はポストに助けられた。前半に数度の好セーブを見せ、ベトのシュートに対しては素晴らしい反応で防いだ。この無失点は、彼が自らの力で勝ち取ったものだ。

    ユリアン・ティンバー（6/10）：

    36分に筋肉の怪我を負ったようで交代を余儀なくされ、ミケル・アルテタ監督にとって痛手となった。

    ウィリアム・サリバ（7/10）：

    機会があれば積極的に守備ラインを上がろうとしたが、エバートンはそれをうまく封じ込めた。エバートンのフィジカルなプレーにもしっかりと対抗した。

    ガブリエル（6/10）：

    タックルは堅実だった。ボールを持った際のプレーで数回、危ない場面もあったが、それは彼に限ったことではなかった。

    リカルド・カラフィオリ（7/10）：

    序盤のマクニールへのシュートを素晴らしいブロックで防いだ。ボールタッチが重たくなる場面もいくつかあったが、よく戦った。ヒンカピエと交代した。

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-EVERTONAFP

    中盤

    マルティン・ズビメンディ（6/10）：

    広範囲をカバーする。技術面で物足りない場面もあるが、その献身的なプレーこそが彼がチームに選ばれている理由だ。アルテタ監督が賭けに出た形で、ダウマンと交代で出場した。

    デクラン・ライス（7/10）：

    試合開始20秒で痛々しいタックルの末にスパイクを失った。ボールを持った時のプレーは好調だったが、マクニールに抜かれてポストを叩かれた場面はあったものの、守備面では見事に挽回した。

    エベレチ・エゼ（6/10）：

    リズムをつかむのに苦労した。後半に放った素晴らしいシュートでピックフォードを慌てさせ、その後もセーブを強いた。何かを起こそうとする彼の必死さはアーセナルの焦りを反映していたが、決定的なチャンスにはつながらなかった。

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    ブカヨ・サカ（6/10）：

    エバートン戦でチャンスがあれば果敢に攻め込み、後半を通してややもどかしそうな様子を見せていた。 

    カイ・ハフェルツ（5/10）：

    PKが認められなかったことに激怒してピッチを去った。試合を通してボールに触れる機会が少なく、60分で交代となった。彼にとっては不運な一日だった。

    ノニ・マドゥエケ（5/10）：

    ガーナーを全く攻略できなかった。一度だけサイドを変えて鋭い突破を見せたが、右サイドの方がはるかに効果的だ。その独走直後に交代した。

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    クリスティアン・モスケラ（5/10）：

    負傷したティンバーに代わって出場。エバートンの陣地で多くの時間を過ごしたが、決定的なチャンスを作るには至らなかった。オウンゴールになりかけたが、奇妙なことにゴールキックと判定された。 

    ヴィクトル・ジョケレス（6/10）：

    ハーヴェルツに代わって出場。決勝点を押し込むまでは、あまりボールが回ってこなかった。

    ガブリエル・マルティネッリ（6/10）：

    60分にマドゥエケと交代。後半も同様に苦戦したが、終盤にピックフォードからセーブを強いる場面があった。

    ピエロ・ヒンカピエ（6/10）：

    カラフィオリと交代。スムーズに守備陣に溶け込み、決勝点を挙げたジョケレスの前にボールを流し込んだ。 

    マックス・ダウマン (9/10)：

    この早熟なティーンエイジャーはズビメンディに代わって出場し、ほぼ即座に決定的な役割を果たした。彼の絶妙なクロスがギョケレスの決勝点を生み出し、さらに自身も2点目を決めた。彼はまだGCSE（中等教育修了試験）さえ終えていないのだ！ 

    ミケル・アルテタ（5/10）：

    アーセナルは依然として相手の守備を崩すのに苦戦しており、彼の選手起用は試合の序盤を勢いよくスタートさせるものではなかった。今シーズンのガナーズのプレーぶりを見れば、後半にエバートンの時間稼ぎについて文句を言うのは少々厚かましい感があったが、ガナーズはまたしても仕事を成し遂げた。運が味方している時は…… 

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