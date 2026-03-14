アーセナル対エバートン戦の選手評価：マックス・ダウマン、君こそスーパースターだ！ 10代の若き天才が驚異的な活躍を見せ、ガンナーズをトフィーズ相手に重要な勝利へと導き、優勝争いに大きな弾みをつけた

17分、ドワイト・マクニールが右サイドから切り込んで強烈なシュートを放ったが、ポストに阻まれた。そのわずか数秒前、ペナルティエリア内でリカルド・カラフィオリが素晴らしいブロックを見せ、このウインガーのシュートを防いでいた。

23分、カイ・ハヴェルツがマイケル・キーンとの接触後にペナルティエリア内で倒れ込んだが、PKは与えられなかった。リプレイでは足に軽く触れた可能性はあったものの、その倒れ方が大げさだったことが、PKが認められなかった一因となったことは間違いない。

ミケル・アルテタ監督にとって、そして首位争いを続けるアーセナルにとって痛手となる出来事として、ユリアン・ティンバーが筋肉の怪我と見られる症状のため、前半終了前に交代を余儀なくされた。

後半開始直後、ベトがペナルティエリア内で体をひねって低いシュートを放ったが、ラヤが足を伸ばしてこれを防ぐ見事なセーブを見せた。

後半終盤、アーセナルが必死に勝ち越し点を狙う中、アルテタ監督はハヴェルツに代えてヴィクトル・ギョケレスを投入した後、マックス・ダウマンも投入した。

そしてダウマンはアーセナルの先制点で重要な役割を果たした。ペナルティエリア内に鋭いクロスを送り込み、それがエリア内で流れてギョケレスがゴールを決めたのだ。さらに試合終了間際には見事な個人技でゴールを決めた。なんというインパクトだろう。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを評価する...