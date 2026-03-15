アーセナル女子対ロンドン・シティ・ライオネスの試合評価：オリビア・スミスとスティナ・ブラックステニウスが得点を挙げ、アレッシア・ルッソが活躍し、WSLで順当な勝利を収めた

ロンドン・シティは試合開始当初、両チームの中で優勢に試合を進めていた。そして、ポピー・パティンソンとサニ・フランシの素晴らしい連携から、アーセナルのユース出身であるフレイヤ・ゴッドフリーが開始12分で絶好のチャンスを迎えた。しかし、この20歳の選手は至近距離からのシュートをバーの上に外してしまい、その3分後、アーセナルが1-0と先制した。

クロエ・ケリーが起点となった。左サイドで素晴らしいスピードを見せつけ、ジャナ・フェルナンデスをかわしてタッチラインまで突破。そこから放った低いクロスは、なぜか誰も合わせられなかったが、そこにスミスが飛び込んでホームチームのゴールネットを揺らした。そこからアーセナルは試合を完全に支配したが、目立ったチャンスは作れなかった。 前半のアディショナルタイム、エミリー・フォックスが遠距離から放った低いシュートが枠を外れたが、最終ライン付近での動きはそれくらいだった。

後半も状況はさほど変わらなかった。アレッシア・ルッソの巧みなオフザボールの動きからアーセナルに数度の決定機が生まれたほか、自陣ペナルティエリア内でボールがフランシに渡り一時は危ない場面もあったが、ロンドン・シティのこのフォワードのシュートはアンネケ・ボルベの正面に飛んだ。

試合終了14分前、ルッソがブラックステニウスにパスを送り、スウェーデン人選手が自信たっぷりにワンタッチでネットを揺らした時、勝負は決したかのように感じられた。ホームチームは巻き返しを狙って猛攻を仕掛けたが実らず、アーセナルは勝利を守り切り、チェルシーとチャンピオンズリーグ最終出場枠まで勝ち点1差に迫った（試合数は1試合少ない）。

GOALがヘイズ・レーンでのアーセナル選手たちを評価...