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Olivia Smith Stina Blackstenius Arsenal Women split Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

アーセナル女子対ロンドン・シティ・ライオネスの試合評価：オリビア・スミスとスティナ・ブラックステニウスが得点を挙げ、アレッシア・ルッソが活躍し、WSLで順当な勝利を収めた

日曜日の試合で、オリビア・スミスとスティナ・ブラックステニウスがゴールを決め、アーセナルがロンドン・シティ・ライオネッスを2-0で下した。この結果、ガンナーズは女子スーパーリーグの欧州大会出場権獲得圏まで勝ち点1差に迫った。 日曜日にチェルシーがリーグカップ決勝を控えていたため、アーセナルは首都を横断する短い移動距離を活かして差を縮め、3位のブルーズにプレッシャーをかける好機と捉えていた。そして彼らはそのチャンスをものにし、余裕のある試合運びで7連勝を飾った。

ロンドン・シティは試合開始当初、両チームの中で優勢に試合を進めていた。そして、ポピー・パティンソンとサニ・フランシの素晴らしい連携から、アーセナルのユース出身であるフレイヤ・ゴッドフリーが開始12分で絶好のチャンスを迎えた。しかし、この20歳の選手は至近距離からのシュートをバーの上に外してしまい、その3分後、アーセナルが1-0と先制した。

クロエ・ケリーが起点となった。左サイドで素晴らしいスピードを見せつけ、ジャナ・フェルナンデスをかわしてタッチラインまで突破。そこから放った低いクロスは、なぜか誰も合わせられなかったが、そこにスミスが飛び込んでホームチームのゴールネットを揺らした。そこからアーセナルは試合を完全に支配したが、目立ったチャンスは作れなかった。 前半のアディショナルタイム、エミリー・フォックスが遠距離から放った低いシュートが枠を外れたが、最終ライン付近での動きはそれくらいだった。

後半も状況はさほど変わらなかった。アレッシア・ルッソの巧みなオフザボールの動きからアーセナルに数度の決定機が生まれたほか、自陣ペナルティエリア内でボールがフランシに渡り一時は危ない場面もあったが、ロンドン・シティのこのフォワードのシュートはアンネケ・ボルベの正面に飛んだ。

試合終了14分前、ルッソがブラックステニウスにパスを送り、スウェーデン人選手が自信たっぷりにワンタッチでネットを揺らした時、勝負は決したかのように感じられた。ホームチームは巻き返しを狙って猛攻を仕掛けたが実らず、アーセナルは勝利を守り切り、チェルシーとチャンピオンズリーグ最終出場枠まで勝ち点1差に迫った（試合数は1試合少ない）。

GOALがヘイズ・レーンでのアーセナル選手たちを評価...

  • Leah Williamson Arsenal 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    アンネケ・ボルベ（6/10）：

    セーブする機会はそれほど多くなかったが、それにもかかわらず驚くほど機敏な動きを見せ、背後からの脅威を自信を持って未然に防いだ。

    エミリー・フォックス（6/10）：

    序盤は好調だったが、ロンドン・シティの選手交代後は自身のサイドで苦戦した。1対1の局面で苦戦し、いくつかの不注意なプレーも見られたが、守備陣として十分な働きを見せ、ホームチームを封じ込めるのに貢献した。

    リア・ウィリアムソン（6/10）：

    前半に数回、躊躇する場面があったが、幸いにもそれらは無傷で済んだ。しかし、試合が進むにつれてそうした場面は消え、終盤の数分間ではアーセナルのペナルティエリアを非常にうまく守った。

    ロッテ・ウッベン＝モイ（6/10）：

    ウィリアムソン同様、特に試合序盤は完璧とは言えなかったが、時間が経つにつれて調子を上げた。ボールを前線へ運ぶ動きも良かった。

    ケイティ・マッケイブ (7/10)：

    前半・後半を通じて非常に安定したプレーを見せた。攻撃へのサポートも良く、守備でも落ち着きを見せていた。終盤にペナルティエリア内でカスカリーノに対して見せた素晴らしいタックルがハイライトだった。

    • 広告
  • Mariona Caldentey Arsenal 2025-26Getty Images

    中盤

    キム・リトル（7/10）：

    ピッチ上で1時間、落ち着いてプレーし、ボールを持った際の卓越した技術を見せた。

    マリオナ・カルデンテイ（7/10）：

    試合を通してリトルと絶妙な連携を見せ、アーセナルが試合を支配する原動力となった。また、2点目の決定的なゴールにつながったルッソへの見事なパスで、ボールさばきの質の高さを証明した。

    フリーダ・マヌム（5/10）：

    60分に出場するまでは、試合の流れにほとんど乗れなかった。いくつかの素晴らしいタッチやスマートなパスを見せたが、全体的に試合への関与が足りなかった。

  • Alessia Russo Arsenal 2025-26Getty Images

    攻撃

    クロエ・ケリー（6/10）：

    クロスに関しては一貫性に欠けていたが、スミスのゴールをアシストしたボールと、そのチャンスを作るためにスペースを空けた動きは素晴らしかった。

    アレッシア・ルッソ（7/10）：

    ボールのないところでの働きが素晴らしく、後半のアーセナルが最も輝いた場面、特にブラックステニウスのゴールを生んだプレーの中心には、彼女の動きがあった。

    オリビア・スミス（7/10）：

    前半の機敏なフィニッシュで、試合の行方を左右する決定的な瞬間をもたらした。

  • サブメンバーとマネージャー

    ヴィクトリア・ペロヴァ（6/10）：

    アーセナルが試合を決定づける2点目を狙って攻勢を強める中、彼女はフィールドに溢れるほどのエネルギーをもたらした。

    スティナ・ブラックステニウス（7/10）：

    ロンドン・シティの守備陣に新たな課題を与え、知的な動きで脅威となった。見事なゴールを決め、冷静なワンタッチシュートで決めた。

    ベス・ミード（評価なし）：

    サイドで精力的にプレーし、チームが試合を締めくくるのを支えた。

    テイラー・ハインズ (N/A)：

    試合終了間際にマッケイブと交代で出場した。

    ライア・コディナ（評価なし）：

    もう一人の終盤の交代選手。

    レネー・スレガース（7/10）：

    チームにもっと多くのチャンスを作ってほしかったが、勝利に値するだけの働きは十分に見せた。ベンチをうまく活用しており、ブラックステニウスのゴールへの貢献がそれを如実に物語っている。

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