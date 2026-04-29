Goal.com
ライブ
Arsenal Leicester ratings GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

アーセナル女子対レスター・シティ戦の選手評価。ガナーズが7得点！フリーダ・マヌムとスミラ・ホルムバーグが活躍。レネー・スレガース監督がローテーションを採用し、フォックスズを破ってWSL優勝の望みを繋いだ。

Player ratings
アーセナルウィメン
スミラホルムバーグ
フリーダ・マーナム
WSL
アーセナルウィメン 対 レスター・シティWFC
特集＆コラム

水曜日、メンバーを輪番で起用したアーセナルはレスターに7-0で快勝し、女子スーパーリーグ最下位を圧倒。この結果、チャンピオンズリーグ圏内に浮上し、首位マンチェスター・シティへの圧力を強めた。残り試合が2つ多いアーセナルは、事実上シティを追える唯一のチームで、各所から生まれたゴールがその優位を確かなものにした。

アーセナルのレネー・スレガース監督が大幅なメンバー入れ替えの代償を痛感したのは、つい今月の初めのことだった。チームはブライトンに予想外の敗北を喫し、FAカップの夢は絶たれた。 しかし、週末にはチャンピオンズリーグ準決勝第2戦（第1戦は2-1でリード）のリヨン戦を控える中、スレガース監督は再び大胆にメンバーを入れ替えた。その信頼は今回は実を結び、チームは勝利した。

アーセナルがリズムを掴むまで少し時間がかかったが、日曜の試合でアレッシア・ルッソ、マリオナ・カルデンテイ、リア・ウィリアムソン、ロッテ・ウッベン＝モイ、ケイトリン・フォードを先発から外していたことを考えれば当然だった。しかし、テイラー・ハインズのクロスをフリーダ・マヌムが力強いヘディングで決めると、流れは一気に欧州王者に傾いた。

2分後には前線に位置していたホルムバーグがペナルティエリアに切り込み、落ち着いてアーセナル初得点をマーク。直後、フォックスのシュートはクロスバーを叩いた。前半終了間際にはブラックステニウスが2得点を挙げ、スコアを4–0とした。 まずマヌムの浮き球を頭で流して先制し、直後にはケイティ・マッケイブのロングボールにビクトリア・ペロヴァが反応、混乱したレスター守備陣を突いて追加点を奪った。

後半も勢いは止まらず、再開早々にホルムバーグが2点目。途中出場のカルデンテイとウィリアムソンも加わり、カーブとヘディングで計6－0の大勝となった。

試合終了間際、レスターはノエミ・ムションの危険なシュートをダフネ・ファン・ドムスラーが辛うじて上隅に弾き出した。2試合を残し7点差となり、フォックスズは来月WSL 2の3位チームと降格プレーオフへ回る。

一方のアーセナルは3位以内を確保し、首位マンチェスター・シティを追走する望みを維持した。唯一の不安要素は、ホルムバーグの2点目をアシストしたオリビア・スミスが負傷交代したことだ。 スレガーズ監督は、これが軽傷であってほしいと願っている。カナダ代表の彼女は、リヨンとのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦で重要な役割を果たし、週末の第2戦でも万全なら再び起用されるだろう。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを採点する。

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ダフネ・ファン・ドムスラー（6/10）：

    試合を通じてほぼ傍観者。ミスはなかったが、やるべきことがほとんどなかった。

    エミリー・フォックス（7/10）：

    ボール保持でやや緩さがあったが、攻撃サポートは見事。クロスバーを叩くシュートも放ったが得点はならず、不運だった。

    ライア・コディナ（6/10）：

    ここ数週間は厳しい試合が続いたが、今回は出番は少なかったものの、ミスのない安定したプレーを見せた。

    ケイティ・マッケイブ (8/10)：

    守備でのプレッシャーが少なく、その余裕を生かし前線へ。ボール保持力を発揮し、深い位置からゲームを組み立てた。

    テイラー・ハインズ（8/10）：

    攻守で存在感を示した。多くの1対1を制し、カバーリングも確実。攻撃でも活躍し、先制点を導く素晴らしいクロスを送った。

    • 広告
  • Victoria Pelova Arsenal Women 2025-26Getty Images

    中盤

    キム・リトル（7/10）：

    派手さはないが、堅実な45分間でボールを回し、アーセナルの試合支配を支えた。

    ヴィクトリア・ペロヴァ（7/10）：

    今年初先発のチャンスを活かし、4点目の場面で存在感を示した。

    フリーダ・マヌム（9/10）：

    力強いヘディングで先制し、2アシストでガナーズの楽なリードを導いた。

  • Olivia Smith Arsenal Leicester Women 2025-26Getty Images

    攻撃

    スミラ・ホルムバーグ（9/10）：

    攻撃的なポジションで輝いた。鮮やかなシュートで先制点を奪い、2点目では好走からチャンスを創出。さらにコーナーキックでウィリアムソンの7点目をアシストした。

    スティナ・ブラックステニウス（8/10）：

    45分間の出場ながらハーフタイムまでに2得点を記録。両ゴールとも鮮やかで、現在の自信を示した。

    オリビア・スミス（7/10）：

    アーセナルの4点目を含む多くのチャンスを作ったが、後半開始直後に足を引きずって退場。好調だっただけに、スレゲルス監督の懸念材料となる。

  • サブメンバーとマネージャー

    アレッシア・ルッソ（7/10）：

    最前線ではブラックステニウスとは異なる役割を果たし、多くの1対1を制した。鋭いボールタッチでチャンスを作り、シュートも放ったがDFに阻まれた。

    マリオナ・カルデンテイ（8/10）：

    リトルの後継者として中盤の底で指揮を執り、カーブをかけた見事なシュートで6点目を決めた。

    リア・ウィリアムソン (8/10)：

    十分な出場時間を与えられ、コーナーキックからニアポストへ見事なヘディングで1年ぶりの得点を挙げた。

    ケイトリン・フォード（7/10）：

    いつも通り活発に動き、多くのチャンスを作った。キーンの好セーブに阻まれ、得点は奪えなかった。

    ソフィー・ハーウッド（評価なし）：

    アカデミー出身で、終盤に2試合目の出場。

    レネー・スレガース（8/10）：

    チームを信頼し、余裕のある勝利を導いた。ホルムバーグを前線に上げワイドをローテーションする采配が的中。交代策で主力に休息を与え、週末の大一番へ備えた。

チャンピオンズ リーグ
オリンピック・リヨン crest
オリンピック・リヨン
OLL
アーセナルウィメン crest
アーセナルウィメン
ARS