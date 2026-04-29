アーセナルのレネー・スレガース監督が大幅なメンバー入れ替えの代償を痛感したのは、つい今月の初めのことだった。チームはブライトンに予想外の敗北を喫し、FAカップの夢は絶たれた。 しかし、週末にはチャンピオンズリーグ準決勝第2戦（第1戦は2-1でリード）のリヨン戦を控える中、スレガース監督は再び大胆にメンバーを入れ替えた。その信頼は今回は実を結び、チームは勝利した。

アーセナルがリズムを掴むまで少し時間がかかったが、日曜の試合でアレッシア・ルッソ、マリオナ・カルデンテイ、リア・ウィリアムソン、ロッテ・ウッベン＝モイ、ケイトリン・フォードを先発から外していたことを考えれば当然だった。しかし、テイラー・ハインズのクロスをフリーダ・マヌムが力強いヘディングで決めると、流れは一気に欧州王者に傾いた。

2分後には前線に位置していたホルムバーグがペナルティエリアに切り込み、落ち着いてアーセナル初得点をマーク。直後、フォックスのシュートはクロスバーを叩いた。前半終了間際にはブラックステニウスが2得点を挙げ、スコアを4–0とした。 まずマヌムの浮き球を頭で流して先制し、直後にはケイティ・マッケイブのロングボールにビクトリア・ペロヴァが反応、混乱したレスター守備陣を突いて追加点を奪った。

後半も勢いは止まらず、再開早々にホルムバーグが2点目。途中出場のカルデンテイとウィリアムソンも加わり、カーブとヘディングで計6－0の大勝となった。

試合終了間際、レスターはノエミ・ムションの危険なシュートをダフネ・ファン・ドムスラーが辛うじて上隅に弾き出した。2試合を残し7点差となり、フォックスズは来月WSL 2の3位チームと降格プレーオフへ回る。

一方のアーセナルは3位以内を確保し、首位マンチェスター・シティを追走する望みを維持した。唯一の不安要素は、ホルムバーグの2点目をアシストしたオリビア・スミスが負傷交代したことだ。 スレガーズ監督は、これが軽傷であってほしいと願っている。カナダ代表の彼女は、リヨンとのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦で重要な役割を果たし、週末の第2戦でも万全なら再び起用されるだろう。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを採点する。