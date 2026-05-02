昨季の大会では、アーセナルは逆転劇で優勝した。準々決勝レアル・マドリード戦は第1戦0-2、準決勝リヨン戦は第1戦1-2から逆転した。 今季もタイトルを守るガナーズは、準々決勝チェルシー戦で第1戦を3-1、先週の準決勝第1戦も2-1で制し、圧倒的な強さを示している。

しかしリヨンはホームで1年以上無敗であり、1年余り前のアーセナル戦（1-4）以降も負けていない。アーセナルは序盤、アダ・ヘゲルベリの至近距離シュートとリンジー・ヒープスのヘディングがオフサイド判定で取り消され、2度の警告を受けた。

アーセナルはこれらの警告を活かせず、20分過ぎにリヨンは報われた。ロッテ・ウッベン＝モイがデュモルネにファウルし、ウェンディ・ルナールがPKを成功させた。 さらに15分後、ディアニがキム・リトルのマークを振り切り、鮮やかな右足シュートで2-0。2試合合計でもリードを奪った。

後半、アーセナルはスティナ・ブラックステニウスとオリビア・スミスがポストを叩くなど反撃。レネ・スレゲルス監督が投入したスミラ・ホルムバーグが7分でルッソへ絶妙クロスを送ると、ルッソが同点弾を奪った。

しかしリヨンは諦めなかった。第2戦で復帰したデュモルネは、マン・オブ・ザ・マッチ級の活躍。後半45分、彼女の絶妙なバックパスをブランドが決め、リヨンが再びリードした。 リヨンはリードを守り切り、昨年の準決勝敗退を払拭して王者を破った。来月オスロでバルセロナまたはバイエルンと戦い、通算9度目の優勝を狙う。

GOALがグルパマ・スタジアムでのアーセナル選手を採点。