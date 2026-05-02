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Kim Little Jule Brand Leah Williamson Arsenal Lyon Women compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

アーセナル女子対リヨン戦の選手評価：ロッテ・ウッベン＝モイとキム・リトルのミスが響き、終盤の逆転でガナーズ女子のCL連覇が絶たれた。

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アーセナルウィメン
チャンピオンズ リーグ
オリンピック・リヨン 対 アーセナルウィメン
L. Wubben-Moy
キム・リトル
特集＆コラム

土曜のリヨンでの一戦で、アーセナル女子のCL連覇はならなかった。8度優勝のリヨンは、昨季同ステージで負けた雪辱を晴らした。 セルマ・バチャとメルシー・デュモルネが復帰したリヨンは前半だけで2－0とリード。アレッシア・ルッソのゴールでアーセナルが合計スコアを一度は追いついたが、ジュール・ブランドの終盤弾でリヨンが2試合合計4－3とし、通算12回目の決勝進出を決めた。

昨季の大会では、アーセナルは逆転劇で優勝した。準々決勝レアル・マドリード戦は第1戦0-2、準決勝リヨン戦は第1戦1-2から逆転した。 今季もタイトルを守るガナーズは、準々決勝チェルシー戦で第1戦を3-1、先週の準決勝第1戦も2-1で制し、圧倒的な強さを示している。

しかしリヨンはホームで1年以上無敗であり、1年余り前のアーセナル戦（1-4）以降も負けていない。アーセナルは序盤、アダ・ヘゲルベリの至近距離シュートとリンジー・ヒープスのヘディングがオフサイド判定で取り消され、2度の警告を受けた。

アーセナルはこれらの警告を活かせず、20分過ぎにリヨンは報われた。ロッテ・ウッベン＝モイがデュモルネにファウルし、ウェンディ・ルナールがPKを成功させた。 さらに15分後、ディアニがキム・リトルのマークを振り切り、鮮やかな右足シュートで2-0。2試合合計でもリードを奪った。

後半、アーセナルはスティナ・ブラックステニウスとオリビア・スミスがポストを叩くなど反撃。レネ・スレゲルス監督が投入したスミラ・ホルムバーグが7分でルッソへ絶妙クロスを送ると、ルッソが同点弾を奪った。

しかしリヨンは諦めなかった。第2戦で復帰したデュモルネは、マン・オブ・ザ・マッチ級の活躍。後半45分、彼女の絶妙なバックパスをブランドが決め、リヨンが再びリードした。 リヨンはリードを守り切り、昨年の準決勝敗退を払拭して王者を破った。来月オスロでバルセロナまたはバイエルンと戦い、通算9度目の優勝を狙う。

GOALがグルパマ・スタジアムでのアーセナル選手を採点。

  • ゴールキーパーとディフェンス

    ダフネ・ファン・ドムスラー（6/10）：

    セーブ機会は少なかった。クロスは処理したが、PK阻止はVARで取り消された。

    エミリー・フォックス（6/10）：

    多くの1対1で勝利し、担当エリアのリヨン攻撃を抑制した。

    リア・ウィリアムソン (5/10)：

    最終ラインへのスルーパスを狙ったが、成功率は低かった。

    ロッテ・ウッベン＝モイ（4/10）：

    飛び込んでPKを献上し、それが先制点につながった。1対1でも苦戦。

    ケイティ・マッケイブ (5/10)：

    特に前半、ディアニを抑えきれなかった。

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  • 中盤

    キム・リトル（4/10）：

    試合で存在感を示せず、珍しい出来だった。2失点目ではディアニに簡単に抜かれた。

    マリオナ・カルデンテイ（4/10）：

    調子が悪く、アーセナルがゴールを必要とした残り20分で交代したことがすべてを語っている。中盤での存在感も薄かった。

    アレッシア・ルッソ（5/10）：

    試合に絡めず苦戦したが、突如ゴール。しかし無意味に終わった。

  • 攻撃

    オリビア・スミス（4/10）：

    ボールに触れる機会が少なく、チャンスを作ろうとしても成果にはつながらなかった。

    スティナ・ブラックステニウス（4/10）：

    素晴らしいシュートがクロスバーを叩き、ゴールまであと一歩のところまで迫った。しかし、供給が不足していたこの試合では、それ以外の場面ではほとんど関与できなかった。

    ケイトリン・フォード（5/10）：

    アーセナルで最も活発な攻撃手だったが、基準は低かった。

  • サブメンバーとマネージャー

    スミラ・ホルムバーグ（6/10）：

    アーセナルで最も効果的な交代選手であり、見事なアシストが彼女のプレーのハイライトだった。

    ヴィクトリア・ペロヴァ（5/10）：

    中盤で多少の攻撃性を示したが、物足りなかった。

    フリーダ・マーヌム（評価なし）：

    試合終了間際に投入。

    クロエ・ケリー（評価なし）：

    またしても終盤の交代出場。

    レネー・スレガース（5/10）：

    第1戦の勝利組を起用も、再現ならず。交代は一定効果があったが、場面により不安定。ルッソを早く前線へ上げ、危険エリアでの関与を増やすべきだった。

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