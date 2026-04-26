両チームは12ヶ月前も同じステージで対戦し、リヨンは2-1で勝ったもののホームで4-1と逆転負けした。アーセナルは決勝でバルセロナを破り優勝。しかし今年は状況が違う。 準々決勝第1戦でチェルシーを3-1で下し、2試合合計3-2で勝ち上がった連覇を狙うリヨンには依然として優位がある。それでも18分にブランドに先制されたことで、流れを変えなければならなくなった。

アーセナルは後半、フォードのヘディングが枠を外れるなど徐々に反撃。 スミスは強烈なシュートでサイドネットを揺らし、別のシュートではエンドラーの好セーブを誘った。キム・リトルにはPKが与えられたが判定が覆され、攻勢を強めるアーセナル。そして60分前、カルデンテイの低いFKをエンドラーがこぼし、エンゲンのセーブも及ばず同点となった。

負傷から回復中のFWメルシー・デュモルネイをベンチに置いたリヨンも、コービン・シュレイダーのシュートがバーを越え、カディディアトゥ・ディアニがポストを叩くなどチャンスを作った。しかし終盤の決定機はアーセナルに訪れた。フォードが外した直後、スミスがディフェンスのミスを突いて追加点を決めた。 リンジー・ヒープスのパスが甘く、エンゲンはエンドラーを待ち、飛び出しが遅れた。これにより、アーセナル最高移籍費の選手が残り7分でチームに先制点をもたらした。

昨季も同じ状況から逆転したガンナーズは、油断しない。3日後には女子スーパーリーグの試合があり、主力数人も欠場するため戦力は薄い。それでもレニー・スレガース監督率いるチームは、チャンピオンズリーグ連覇と2年連続の決勝進出へ好位置にいる。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手を採点する。