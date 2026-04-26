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Olivia smith Arsenal Lyon compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

アーセナル女子対リヨン戦の選手評価：オリビア・スミスが大活躍！クラブ史上最高額で獲得した新戦力が、ミスを連発したリヨンを痛撃し、チャンピオンズリーグ準決勝でわずかながらも優位に立った

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アーセナルウィメン
O. Smith
チャンピオンズ リーグ
アーセナルウィメン 対 オリンピック・リヨン
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日曜日にロンドン北部で行われたチャンピオンズリーグ準決勝第1戦で、欧州王者アーセナルが8度優勝のリヨンを2-1で破り、第2戦へわずかに有利な立場に立った。 ジュール・ブランドの早期先制点を、イングリッド・エンゲンのオウンゴールが帳消しにし、終盤にはオリビア・スミスが決勝点を奪った。

両チームは12ヶ月前も同じステージで対戦し、リヨンは2-1で勝ったもののホームで4-1と逆転負けした。アーセナルは決勝でバルセロナを破り優勝。しかし今年は状況が違う。 準々決勝第1戦でチェルシーを3-1で下し、合計3-2で勝ち上がった連覇を狙うアーセナルが再び優位に立つ。しかし18分にブランドに先制され、流れを変えなければならなくなった。

アーセナルは後半、フォードのヘディングが枠を外れるなど徐々に反撃。 スミスは強烈なシュートでサイドネットを揺らし、別のシュートではエンドラーの好セーブを誘った。キム・リトルにはPKが与えられたが判定が覆され、攻勢を強めるアーセナル。そして60分前、カルデンテイの低いFKをエンドラーがこぼし、エンゲンのセーブも及ばず同点となった。

負傷から回復中のFWメルシー・デュモルネイをベンチに置いたリヨンも、コービン・シュレイダーのシュートがバーを越え、カディディアトゥ・ディアニがポストを叩くなどチャンスを作った。しかし終盤の決定機はアーセナルに訪れた。フォードが外した直後、スミスがディフェンスのミスを突いて追加点を決めた。 リンジー・ヒープスのパスが甘く、エンゲンが待ち構えたがエンドラーの飛び出しが遅れた。これにより、アーセナル最高額移籍選手が7分残してチームに先制点をもたらした。

昨季も同じ局面で2-1から逆転したガンナーズは、油断しない。3日後には女子スーパーリーグの試合があり、主力数人も欠ける。それでもレニー・スレガース監督率いるチームは、チャンピオンズリーグ連覇へ向け好位置だ。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手を採点する。

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ダフネ・ファン・ドムスラー（6/10）：

    ブランドのゴールは、大きく手を伸ばしていただけに、もう少し対応できたかもしれない。それ以外ではほとんど仕事がなかった。

    エミリー・フォックス（7/10）：

    攻撃ではスミスをサポートし、リヨンにとって脅威となった。守備でも相手の強力な攻撃陣を相手にしながらも、比較的しっかりカバーした。

    リア・ウィリアムソン（6/10）：

    6週間ぶりのアーセナル戦で堅実なプレー。ヘゲルベリを封じ、ボール保持も安定。ただ先制点の場面では中央に残るべきだった。

    ロッテ・ウッベン＝モイ（7/10）：

    1対1で負ける場面もあったが、守備では安定感があり、ボール保持も上手かった。

    ケイティ・マッケイブ (7/10)：

    サイドでディアニを封じ、活発なウインガーに仕事をさせなかった。後半30分からはセンターバックに移り、難なく適応した。

    • 広告
  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    中盤

    キム・リトル（7/10）：

    リヨンの得点は防げたはずで、ブランドに簡単に抜かれた。それでも、それ以外の時間は高いパフォーマンスでアーセナルの主導権を支えた。

    マリオナ・カルデンテイ（7/10）：

    セットプレーの供給は少なかったが、型破りな一撃が同点弾につながった。ボール捌きも良く、何度も攻撃の起点になった。

    アレッシア・ルッソ (7/10)：

    ボールを持つと効果的で積極的。ボールがない状況でも動き回り、多くの1対1を制した。

  • Ashley Lawrence Caitlin Foord Lyon Arsenal Women 2025-26Getty Images

    攻撃

    オリビア・スミス（8/10）：

    試合を通じてアーセナルで最も躍動し、積極的なプレーでリヨンの守備陣に多くの問題をもたらした。その彼女が決勝点を奪ったのは当然の結果だった。

    スティナ・ブラックステニウス（6/10）：

    決定機は少なかったが、最前線で動き続け、その走り込みが同点弾につながった。

    ケイトリン・フォード（7/10）：

    スミス同様、走り回り、ボールを持つたびに果敢に攻めた。チャンスはあったが決めきれず。それでも全体的には好パフォーマンスだった。

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    サブメンバーとマネージャー

    テイラー・ハインズ（6/10）：

    ウィリアムソンに代わり後半25分間出場。途中交代による混乱もなくチームに溶け込み、ボールタッチは少なかったがミスはほとんどなかった。

    ヴィクトリア・ペロヴァ（出場なし）：

    最後の5分間に出場した。

    フリーダ・マヌム（出場なし）：

    またしても終盤の交代出場。

    ライア・コディナ（評価なし）：

    ロスタイムに投入された。

    スミラ・ホルムバーグ（N/A）：

    終盤数分のみ出場。

    レネー・スレガース（7/10）：

    ケリー、ミード、キャトリーが欠場し選択肢は限られたが、控えを温存せず全力で挑み、粘り強い戦いで第2戦へリードを奪い返した。

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