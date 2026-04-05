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Arsenal Brighton Women FA Cup compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

アーセナル女子対ブライトン戦：選手評価。FAカップでの優勝から遠ざかる日々が続く！レニー・スレガース監督がメンバーを入れ替えたガナーズは、準々決勝での衝撃的な敗北という代償を払うことになった

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アーセナルウィメン
女子FAカップ
アーセナルウィメン 対 ブライトンウィメン
クロエ・ケリー
R. Slegers
ライア・コディーナ
特集＆コラム

アーセナルは日曜日、ホームでブライトンに2-0で衝撃的な敗北を喫し、女子FAカップから敗退した。ガナーズは直近12試合で11勝を挙げる絶好調でこの試合に臨んでいた。唯一の敗戦は、週半ばに行われたチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のチェルシー戦だったが、それでもベスト4進出を果たしていた。 しかし、シーガルズは恐れを見せず、欧州王者であるアーセナルに対し序盤から攻勢を仕掛け、後半にはチャンスを確実にものにした。マディソン・ヘイリーとケイトリン・ヘイズのゴールにより、ブライトンはFAカップの準決勝進出を決めた。

ブライトンは、実際に先制点を挙げたよりもずっと早い段階でリードするに値していた。試合開始からわずか2分、ダフネ・ファン・ドムスラーがイェレナ・カンコビッチのシュートを好セーブで防ぎ、続くコーナーキックからシーガルズは2度も得点寸前まで迫ったが、ライア・コディナがゴールライン上で2度の決定的なブロックを見せた。 その後アーセナルが試合の主導権を握り始めると、アウェイチームはチャンスを逃したかのように見えたが、ガンナーズもまた決定機を活かせなかった。マリオナ・カルデンテイがチアマカ・ンナドジーを脅かし、その直後にはスミラ・ホルムバーグが彼女の好守を引き出した。スティナ・ブラックステニウスも、確かに狭い角度からはあったものの、シュートを枠外に外してしまった。

後半、ブラックステニウスはその勢いを維持し、アーセナルに先制点をもたらしたかと思われたが、モエカ・ミナミに対する軽微なファウルが宣告された。 その判定から2分後、ブライトンはそのチャンスを活かす。アーセナルの守備の乱れとシーガルズの鋭い攻撃が重なり、ヘイリーがヴァン・ドムスラーのゴール上隅へ強烈なシュートを叩き込んだ。ブライトンは勢いを維持し、ケイトリン・ヘイズが素晴らしいヘディングでリードを2点に広げた前後で、カーラ・カマチョが2度決定機を演出した。

レネー・スレガース監督はベンチを振り返り、ローテーションを組んだこの試合を挽回しようと、アレッシア・ルッソ、オリビア・スミス、ケイティ・マッケイブらを投入したが、時すでに遅しだった。アーセナルほど女子FAカップで優勝回数の多いチームはないが、この大会での最後の優勝から10年が経過しており、この予想外で悔しい番狂わせの後も、その優勝から遠ざかる状況は続くだろう。

GOALがメドウ・パークでのアーセナル選手たちを評価する...

  • Daphne van DomselaarGetty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ダフネ・ファン・ドムスラー（6/10）：

    いくつかの好セーブを見せたが、2点目の失点に関しては不本意なプレーだった。

    スミラ・ホルムバーグ（6/10）：

    厳しい試合展開の中、アーセナルで数少ない好プレーを見せた選手の一人。序盤に好機を掴んだが、相手GKの素晴らしいセーブに阻まれた。

    ロッテ・ヴッベン＝モイ（5/10）：

    好調な状態でこの試合に臨んだが、今日はベストなパフォーマンスではなかった。

    ライア・コディナ（4/10）：

    序盤に素晴らしいブロックを2度見せたが、それ以外は苦戦した。2点目の失点では不手際があり、1点目の場面でもヘイリーを翻弄するために、もっと工夫できたはずだ。

    テイラー・ハインズ（5/10）：

    最初の失点では、内側へ切り込んだことで背後を空けてしまい、狙っていたようなインパクトを残せなかった。

    • 広告
  • Kim LittleGOAL

    中盤

    マリオナ・カルデンテイ（6/10）：

    積極的にプレーを作り出そうとし、アーセナルの中で比較的良いプレーを見せた選手の一人だったが、結果には結びつかなかった。

    キム・リトル（6/10）：

    カルデンテイ同様、試合の流れを変えるべく積極的にボールに触れたが、結果にはつながらなかった。

    フリーダ・マヌム (4/10)：

    試合開始から1時間経たないうちに交代するまで、ほとんど存在感を示すことができなかった。

  • Beth MeadGOAL

    攻撃

    ベス・ミード（6/10）：

    60分前に怪我でピッチを去るまで、アーセナルで最も活躍していた選手だった。

    スティナ・ブラックステニウス（5/10）：

    軽微なファウルでゴールが取り消されたのは不運だった。しかし、オフサイドを避けるべき場面が多かった。彼女に対する判定がアーセナルの攻撃を幾度も阻んだ。

    クロエ・ケリー（4/10）：

    前半に素晴らしいクロスを2本上げたが、それ以外は極めて目立たなかった。

  • サブメンバーとマネージャー

    アレッシア・ルッソ（4/10）：

    インパクトを残すために30分間の出場機会があったが、それを活かせなかった。ボールに触れることさえ苦戦した。

    ケイトリン・フォード（4/10）：

    攻撃に直線的な動きと前向きな姿勢をもたらすことがよくあるが、今回はそれができなかった。

    オリビア・スミス (4/10)：

    60分頃に投入された他の選手たちと同様、期待されたようなインパクトを残せなかった。ボール保持時に緩みが見られた。

    ケイティ・マッケイブ（評価なし）：

    残り15分での出場。

    エミリー・フォックス（評価なし）：

    終盤の交代出場。

    レネー・スレガース（4/10）：

    この試合をローテーションの機会として活用したが、大失敗に終わった。交代選手もチームが必要としていたインパクトを与えることはできなかった。

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