アーセナル女子対ブライトン戦：選手評価。FAカップでの優勝から遠ざかる日々が続く！レニー・スレガース監督がメンバーを入れ替えたガナーズは、準々決勝での衝撃的な敗北という代償を払うことになった

ブライトンは、実際に先制点を挙げたよりもずっと早い段階でリードするに値していた。試合開始からわずか2分、ダフネ・ファン・ドムスラーがイェレナ・カンコビッチのシュートを好セーブで防ぎ、続くコーナーキックからシーガルズは2度も得点寸前まで迫ったが、ライア・コディナがゴールライン上で2度の決定的なブロックを見せた。 その後アーセナルが試合の主導権を握り始めると、アウェイチームはチャンスを逃したかのように見えたが、ガンナーズもまた決定機を活かせなかった。マリオナ・カルデンテイがチアマカ・ンナドジーを脅かし、その直後にはスミラ・ホルムバーグが彼女の好守を引き出した。スティナ・ブラックステニウスも、確かに狭い角度からはあったものの、シュートを枠外に外してしまった。

後半、ブラックステニウスはその勢いを維持し、アーセナルに先制点をもたらしたかと思われたが、モエカ・ミナミに対する軽微なファウルが宣告された。 その判定から2分後、ブライトンはそのチャンスを活かす。アーセナルの守備の乱れとシーガルズの鋭い攻撃が重なり、ヘイリーがヴァン・ドムスラーのゴール上隅へ強烈なシュートを叩き込んだ。ブライトンは勢いを維持し、ケイトリン・ヘイズが素晴らしいヘディングでリードを2点に広げた前後で、カーラ・カマチョが2度決定機を演出した。

レネー・スレガース監督はベンチを振り返り、ローテーションを組んだこの試合を挽回しようと、アレッシア・ルッソ、オリビア・スミス、ケイティ・マッケイブらを投入したが、時すでに遅しだった。アーセナルほど女子FAカップで優勝回数の多いチームはないが、この大会での最後の優勝から10年が経過しており、この予想外で悔しい番狂わせの後も、その優勝から遠ざかる状況は続くだろう。

GOALがメドウ・パークでのアーセナル選手たちを評価する...