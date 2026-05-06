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Frida Maanum Arsenal HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

アーセナル女子対ブライトン戦の選手評価。WSL優勝争いは終了。フリーダ・マヌムのゴールも勝利ならず。マンチェスター・シティの優勝を止められず、ガナーズには最悪の一週間となった。

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ブライトンウィメン 対 アーセナルウィメン
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水曜日のブライトン戦で1－1の引き分けに終わり、アーセナルがマンチェスター・シティをかわして女子スーパーリーグ優勝を果たす望みは消えた。これによりシティは10年ぶりの優勝を決めた。 チャンピオンズリーグから帰還したばかりのガナーズは遠征に備えてメンバーを輪番交代したが、勝ち点を逃した言い訳にはならなかった。シーガルズも大幅なメンバー変更を余儀なくされたが、WSL優勝争いで再び存在感を示した。

2週間も経たないうちに、ブライトンがアーセナルにわずかながらも希望の光をもたらした。マンチェスター・シティを3-2で下したこの結果により、リーグ首位のシティにはもはや失敗の余地がなくなったのだ。週末の試合ではリヴァプールに手こずり、シティが再びつまずくかと思われたが、ロスタイムにレベッカ・クナークが決勝ゴールを挙げたことで、アーセナルがイングランド王者の座を勝ち取るには、残りの3試合すべてに勝利する必要がある状況となった。

しかし、その扉を開けたブライトンが水曜日に再び閉ざした。 マンチェスター・ユナイテッドに惜敗したばかりの「シーガルズ」は、この試合も開始2分で先制機を得る。しかしオラウグ・トヴェドテンの至近距離シュートをダフネ・ファン・ドムスラーが正面で止めた。アーセナルは警告を受けながら前半を無得点に終わった。

前半終了間際、その試合の主役だったツノダ・フカが不安定な守備を突いてシュート。ボールはヴァン・ドムスラーの頭上を越え、ネットを揺らした。 ツノダは今季2度目の先発で結果を残し、日曜のリヴァプールとのFAカップ準決勝を控えローテーションを敷いたダリオ・ヴィドシッチ監督の期待に応えた。

レネ・スレガース監督は前半の低調さを挽回するため、ハーフタイムに交代カードを切った。2025年バロンドール準優勝のマリオーナ・カルデンテイは投入直後からブライトンGKチアマカ・ンナドジーを脅かし、存在感を示した。 最も危険だったのはケイトリン・フォードのシュートだったが、ナイジェリア代表GKを破れなかった。アレッシア・ルッソもスミラ・ホルムバーグの右サイド突破から同点機を迎えたが、決めきれなかった。

60分にはフリーダ・マヌムがルッソとの連携から同点弾。しかし優勝のためには勝利が必要で、スティナ・ブラックステニウス、ケイティ・マッケイブ、ベス・ミード、クロエ・ケリーを投入しても2点目は奪えなかった。

試合終了のホイッスルが鳴ると、マンチェスターの赤と白のユニフォームを着たサポーターたちは落胆した。数日前にリヨンで欧州王座防衛を逃したばかりだったからだ。一方、マンチェスターの青いコーナーで観戦していた人々は、アーセナルの13試合無敗が止まりマンチェスター・シティの戴冠が決まった瞬間、狂喜した。

GOALがブロードフィールド・スタジアムでのアーセナル選手を採点する。

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ダフネ・ファン・ドムスラー（6/10）：

    弾かれたボールには触れていたものの、失点は責められない。他のシュートはすべて止めた。

    スミラ・ホルムバーグ（7/10）：

    貴重な先発の機会を活かし、鋭いプレーとクロスを上げる意欲で多くの好機を生み出した。

    ロッテ・ウッベン＝モイ（6/10）：

    ボール捌きが良く、ブライトンの攻撃を抑制した。

    ライア・コディナ（5/10）：

    ブライトンの得点を許した場面ではヘディングクリアが弱く、ボール扱いも緩かった。後半、セイケの背後を取られた場面ではオフサイド flag が救った。

    テイラー・ハインズ（6/10）：

    1対1で高い勝率を誇り、攻撃でもサポート。決定的な場面は作れなかった。

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  • 中盤

    キム・リトル（5/10）：

    前半はアーセナルに必要なペースを作れなかったが、ハーフタイムにカルデンテイが入ってからは改善された。

    ヴィクトリア・ペロヴァ（4/10）：

    ボール保持時は光る場面もあったが、ブライトンの先制点につながった場面では消極的だった。ハーフタイムに交代。

    フリーダ・マヌム（6/10）：

    試合を通じてアーセナルで最も活躍した選手の一人であり、同点ゴールにつながる素晴らしい突破とフィニッシュを見せた。

  • 攻撃

    オリビア・スミス（5/10）：

    試合に絡めず、60分を過ぎたところで交代するまでボールに触れたのはわずか17回だった。

    アレッシア・ルッソ（6/10）：

    同点ゴールを演出。決定機を逃したが、わずかなチャンスを活かし、奮闘した。

    ケイトリン・フォード（6/10）：

    すべてのプレーが成功したわけではないが、ボールに触れる機会は多く、チャンス創出に奔走した。いくつかの好機を演出し、ナドジーに好セーブを強いる場面もあった。

  • サブメンバーとマネージャー

    マリオナ・カルデンテイ（7/10）：

    投入直後からアーセナルのパフォーマンスは向上した。

    スティナ・ブラックステニウス（5/10）：

    ボールが回らず存在感を示せなかった。

    ベス・ミード（5/10）：

    出場したが流れに乗れなかった。

    ケイティ・マッケイブ（6/10）：

    試合には馴染んだものの、決定機は作れなかった。

    クロエ・ケリー（評価なし）：

    試合終了間際に途中出場

    レネー・スレガース（6/10）：

    過密日程後のローテーションは妥当だった。優勝の可能性が低く、ブライトンも多数交代していたことを考えればなおさらだ。交代策は機能したが、流れを完全に変えるには至らなかった。

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