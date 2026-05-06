アーセナル女子対ブライトン戦の選手評価。WSL優勝争いは終了。フリーダ・マヌムのゴールも勝利ならず。マンチェスター・シティの優勝を止められず、ガナーズには最悪の一週間となった。

2週間も経たないうちに、ブライトンがアーセナルにわずかながらも希望の光をもたらした。マンチェスター・シティを3-2で下したこの結果により、リーグ首位のシティにはもはや失敗の余地がなくなったのだ。週末の試合ではリヴァプールに手こずり、シティが再びつまずくかと思われたが、ロスタイムにレベッカ・クナークが決勝ゴールを挙げたことで、アーセナルがイングランド王者の座を勝ち取るには、残りの3試合すべてに勝利する必要がある状況となった。

しかし、その扉を開けたブライトンが水曜日に再び閉ざした。 マンチェスター・ユナイテッドに惜敗したばかりの「シーガルズ」は、この試合も開始2分で先制機を得る。しかしオラウグ・トヴェドテンの至近距離シュートをダフネ・ファン・ドムスラーが正面で止めた。アーセナルは警告を受けながら前半を無得点に終わった。

前半終了間際、その試合の主役だったツノダ・フカが不安定な守備を突いてシュート。ボールはヴァン・ドムスラーの頭上を越え、ネットを揺らした。 ツノダは今季2度目の先発で結果を残し、日曜のリヴァプールとのFAカップ準決勝を控えローテーションを敷いたダリオ・ヴィドシッチ監督の期待に応えた。

レネ・スレガース監督は前半の低調さを挽回するため、ハーフタイムに交代カードを切った。2025年バロンドール準優勝のマリオーナ・カルデンテイは投入直後からブライトンGKチアマカ・ンナドジーを脅かし、存在感を示した。 最も危険だったのはケイトリン・フォードのシュートだったが、ナイジェリア代表GKを破れなかった。アレッシア・ルッソもスミラ・ホルムバーグの右サイド突破から同点機を迎えたが、決めきれなかった。

60分にはフリーダ・マヌムがルッソとの連携から同点弾。しかし優勝のためには勝利が必要で、スティナ・ブラックステニウス、ケイティ・マッケイブ、ベス・ミード、クロエ・ケリーを投入しても2点目は奪えなかった。

試合終了のホイッスルが鳴ると、マンチェスターの赤と白のユニフォームを着たサポーターたちは落胆した。数日前にリヨンで欧州王座防衛を逃したばかりだったからだ。一方、マンチェスターの青いコーナーで観戦していた人々は、アーセナルの13試合無敗が止まりマンチェスター・シティの戴冠が決まった瞬間、狂喜した。

GOALがブロードフィールド・スタジアムでのアーセナル選手を採点する。