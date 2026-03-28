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Sean Walsh

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アーセナル女子対トッテナム戦：アレッシア・ルッソが22分間でハットトリックを決め、北ロンドンを赤く染める。ガナーズはWSLで2位に浮上

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アーセナルウィメン 対 トッテナムウィメン
トッテナムウィメン

土曜日の女子スーパーリーグで、アレッシア・ルッソが前半にハットトリックを達成し、アーセナルは北ロンドンのライバル、トッテナム・ホットスパーを5-2で下した。 アーセナルは、火曜日の第1戦でチェルシーを3-1で下し、今週半ばにスタンフォード・ブリッジでの第2戦を控える中、チャンピオンズリーグ準々決勝を視野に入れつつ、国内リーグ戦での圧勝により、来シーズンの大会出場権獲得に向けた順調な歩みを確かなものにした。

アーセナルは開始5分以内に比較的容易に先制点を挙げた。ケイティ・マッケイブが蹴ったインスイングのコーナーキックが、広々としたスペースにいたルッソに届き、彼女は強烈なヘディングでゴール右下隅を突き刺した。

その直後、ルッソがホームチームのリードを2点に広げた。オリビア・スミスがペナルティエリア外で素早く方向転換し、ルッソへスルーパスを送ると、ルッソはGKリゼ・コップをかわして空いたゴールへ流し込んだ。

スパーズはエミレーツ・スタジアムでのWSL初ゴールを挙げ、前半中盤に同点に追いついた。またしても素晴らしいコーナーキックをアマンダ・ニルデンが頭でそらし、カティンカ・タンドバーグの足元へ。ボールはアーセナルのフリーダ・マヌムに当たり、ダフネ・ファン・ドムスラーをかわしてネットに吸い込まれた。

しかし、アウェイチームの喜びは束の間だった。27分、ルッソがハットトリックを達成したのだ。コップがストライカーに直接パスを出し、至近距離から決められた。

レネー・スレガース監督は後半、豊富な選手層を活かし、アーセナルにさらなる得点をもたらした。途中出場のケイトリン・フォードが、スミラ・ホルムバーグの深いクロスからニアポストへ強烈なシュートを放ち、ガナーズの4点目を決めた。

トッテナムは、マティルダ・ヴィンベルグが胸でボールをベサニー・イングランドの足元に落とし、そのシュートがヴァン・ドムスラーの守りきれない強烈な一撃となり、点差を2点に縮めた。

試合終了間際、スティナ・ブラックステニウスが独走してゴールを決め、スコアに華を添えた。アーセナルは全大会通算11連勝を達成し、土曜日の早い時間帯に首位を独走するマンチェスター・シティに敗れたマンチェスター・ユナイテッドに代わって、WSLの順位表で2位に返り咲いた。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを評価する...

  • Katie McCabe Arsenal 2026Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    ダフネ・ファン・ドムスラー（6/10）：

    火曜日のチェルシー戦（チャンピオンズリーグ）での勝利でベンチ外となっていた先発5人のうちの一人が復帰した。イングランド選手のシュートを、体を伸ばして指先で信じられないようなセーブで防いだが、その後、別のシュートを指の間から抜かれてしまった。

    スミラ・ホルムバーグ（8/10）：

    高い位置まで上がり、時には右ウイングとして機能し、トッテナムの左サイドで同胞のニルデンとヴィンバーグを相手に果敢に攻め込んだ。フォードへの見事なアシストを記録した。

    ロッテ・ウッベン＝モイ（7/10）：

    キャトリーと共に、タンバーグのフィジカルな脅威を封じ込める見事な働きを見せた。

    ステフ・キャトリー（7/10）：

    同様に印象的で、少なくともオープンプレーにおいては、スパーズが最終ライン付近でチャンスを作れないようにした。

    ケイティ・マッケイブ (7/10)：

    序盤、ルッソがヘディングでゴールを決めるきっかけとなる素晴らしいコーナーキックを蹴った。ホルムバーグ同様、もう一人のアタッカーとして積極的に前線へ上がっていた。自身も得点に近づいたが、フリーキックはコップに弾き出された。

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  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    中盤

    キム・リトル（7/10）：

    試合前、クラブ通算400試合出場を達成し、新たに1年契約を結んだ功績を称えられ、表彰を受けた。素晴らしいパフォーマンスを見せ、特にトッテナムがカウンターを仕掛け、アーセナルにはフィールドプレーヤーが誰も戻っていなかった場面で、マイカ・ハマノに対して見事なリカバリータックルを決めた。終盤にコディーナと交代し、休養を与えられた。

    マリオナ・カルデンテイ（7/10）：

    トッテナムのミッドフィールダーの間を、思いのままに軽やかにすり抜けていった。ペロバと交代した。

    フリーダ・マヌム（6/10）：

    最悪の試合ではなかったが、激しい展開となった前半にオウンゴールを献上し、一時的にスパーズに希望を与えてしまったことで、その評価は曇ってしまった。

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    クロエ・ケリー（6/10）：

    この日アーセナルで最も目立たなかった攻撃的選手だったが、それでも自身のハイライト映像に2、3本の巧みなドリブルを収めることに成功した。ハーフタイム直後にミードと交代した。

    アレッシア・ルッソ（10/10）：

    現在絶好調のストライカー。ダービー戦でもその好調ぶりを発揮し、22分間でハットトリックを達成した。今シーズンの全大会通算得点は19となり、自身の記録である2024-25シーズンの20得点まであと1点に迫った。ブラックステニウスと交代する際には、観客からスタンディングオベーションが送られた。

    オリビア・スミス（8/10）：

    前半を通じて相手にとって脅威そのものであり、ルッソとの連携も良く、ハットトリック達成に向けた2点目をアシストした。警告を受けていたため、ハーフタイムにフォードと交代した。

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ケイトリン・フォード（8/10）：

    後半からスミスに代わって出場。9月12日以来となるWSL初ゴールを決め、12試合続いた得点不振に終止符を打った。

    ベス・ミード（6/10）：

    ケリーに代わって出場。ボールのないところでの動きが活発だった。

    スティナ・ブラックステニウス（8/10）：

    ルッソに代わって出場し、アーセナルでの通算150試合出場を達成。試合終了間際にゴールを決めた。

    ヴィクトリア・ペロヴァ（7/10）：

    カルデンテイに代わって出場。終了間際にブラックステニウスへのアシストを記録した。

    ライア・コディナ（評価なし）：

    終盤にリトルの代役として投入された。

    レネー・スレガース（8/10）：

    アーセナルはシーズン後半に勢いを取り戻し、11連勝を記録している。WSLのタイトル獲得はほぼ絶望的だが、スレガースはチャンピオンズリーグのタイトルを確実に守れるチームを作り上げた。

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