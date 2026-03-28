アーセナルは開始5分以内に比較的容易に先制点を挙げた。ケイティ・マッケイブが蹴ったインスイングのコーナーキックが、広々としたスペースにいたルッソに届き、彼女は強烈なヘディングでゴール右下隅を突き刺した。

その直後、ルッソがホームチームのリードを2点に広げた。オリビア・スミスがペナルティエリア外で素早く方向転換し、ルッソへスルーパスを送ると、ルッソはGKリゼ・コップをかわして空いたゴールへ流し込んだ。

スパーズはエミレーツ・スタジアムでのWSL初ゴールを挙げ、前半中盤に同点に追いついた。またしても素晴らしいコーナーキックをアマンダ・ニルデンが頭でそらし、カティンカ・タンドバーグの足元へ。ボールはアーセナルのフリーダ・マヌムに当たり、ダフネ・ファン・ドムスラーをかわしてネットに吸い込まれた。

しかし、アウェイチームの喜びは束の間だった。27分、ルッソがハットトリックを達成したのだ。コップがストライカーに直接パスを出し、至近距離から決められた。

レネー・スレガース監督は後半、豊富な選手層を活かし、アーセナルにさらなる得点をもたらした。途中出場のケイトリン・フォードが、スミラ・ホルムバーグの深いクロスからニアポストへ強烈なシュートを放ち、ガナーズの4点目を決めた。

トッテナムは、マティルダ・ヴィンベルグが胸でボールをベサニー・イングランドの足元に落とし、そのシュートがヴァン・ドムスラーの守りきれない強烈な一撃となり、点差を2点に縮めた。

試合終了間際、スティナ・ブラックステニウスが独走してゴールを決め、スコアに華を添えた。アーセナルは全大会通算11連勝を達成し、土曜日の早い時間帯に首位を独走するマンチェスター・シティに敗れたマンチェスター・ユナイテッドに代わって、WSLの順位表で2位に返り咲いた。

GOALがエミレーツ・スタジアムでのアーセナル選手たちを評価する...