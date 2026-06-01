アーセナル優勝パレード：22年ぶりのプレミアリーグ制覇を祝う中、75人が高所から救助され、16人が逮捕された。

ロンドン消防局（LFB）は、高所からの救助が約75件に及んだと発表した。ミケル・アルテタ監督と選手団が乗ったオープンバスを見ようと、多くのサポーターが木や屋根、信号機に登ったため、大規模な安全対策が実施された。

LFBのパット・ゴールボーン副局長は、トロフィーパレード中に救命隊が直面した課題の大きさを強調した。大多数の観衆は責任を持って行動したが、一部の行動が午後から夕方にかけてイズリントン地区全域で重大な危険をもたらした。



