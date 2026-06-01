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アーセナル優勝パレード：22年ぶりのプレミアリーグ制覇を祝う中、75人が高所から救助され、16人が逮捕された。
危険な行為をするファンに対し、緊急対応部隊が介入した。
ロンドン消防局（LFB）は、高所からの救助が約75件に及んだと発表した。ミケル・アルテタ監督と選手団が乗ったオープンバスを見ようと、多くのサポーターが木や屋根、信号機に登ったため、大規模な安全対策が実施された。
LFBのパット・ゴールボーン副局長は、トロフィーパレード中に救命隊が直面した課題の大きさを強調した。大多数の観衆は責任を持って行動したが、一部の行動が午後から夕方にかけてイズリントン地区全域で重大な危険をもたらした。
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迷い弾がホテルの火災と警報の混乱を引き起こす
祝賀ムードが高まる中、花火の使用で地元のホテルが燃える騒ぎがあった。飛び散った花火が原因で出火し、消防隊が駆けつけ大惨事は免れた。ゴールボーン氏は「火災による被害は建物の外壁の軽い損傷だけだった」と語った。
煙や炎の影響は広く、ロンドン消防局（LFB）は近隣の複数地点で花火が原因とみられる火災報知器の作動を確認した。ゴールボーン氏は「帰宅する際は駅での花火使用を避け、建物や可燃物から離して保管してください」と呼びかけた。
薬物と騒乱で逮捕者
ロンドン警視庁はエミレーツ・スタジアム周辺に殺到した群衆を管理するため、500人以上の警官を配置した。日曜夜9時までに、酩酊・騒乱、薬物、性的暴行、緊急要員への暴行で16人を逮捕した。
それでも当局は、ファンにとってこのイベントが歴史的意義を持つことを理解している。ゴールボーン氏は「素晴らしい光景」であり、多くのファンが「クラブの功績を安全に祝っていた」と語った。しかし夜が更けるにつれ、道路にはゴミや倒れた電動自転車、空き瓶が散乱した。
暴力事件が優勝祝賀会を台無しにした。
午後8時30分過ぎ、ホーンジー・ロードで刺傷事件が発生。現場には警察や救急隊、航空救急隊が駆けつけ、負傷男性は病院へ搬送された。
ファンが散り始めた後も、警察はハイベリー・アンド・イズリントンやキングス・クロスなどの交通拠点に多数の警官を配置。混乱や逮捕者の報告があったが、アーセナル支持者の熱気は冷めず、「インビンシブルズ」以来のリーグ優勝を祝うトロフィーバスがルートを終えた後も、チャントや歌声が長く響き渡った。