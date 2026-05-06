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アーセナル優勝パレード：プレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を祝うパレードの日程が決定。一部のファンは北ロンドンへ急ぐ必要あり。
アーセナルのパレード開催予定日とルート
『デイリー・メール』紙によると、アーセナルは今シーズン、プレミアリーグまたはチャンピオンズリーグ、あるいはその両方で優勝した場合に備え、5月31日（日）に優勝パレードを実施する予定だ。イズリントンで開催されるこの祝賀イベントは、ブダペストでの欧州決勝直後に予定されている。アーセナルはPSGやバイエルン・ミュンヘンなどの強豪を破り、クラブ史上初となる欧州制覇を目指す。
オープントップバスでイズリントン・タウンホールへ向かい、ファンと共に祝勝する予定だ。ルートは未定だが、過去にはエミレーツ・スタジアムを出発し、ドレイトン・パーク、オーバート・パーク、ハイベリー・グローブ、セント・ポールズ・ロード、アッパー・ストリートを経てスタジアムに戻った。イベントは夕方ではなく午前中か昼開始の見込み。
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ファンたちは時間との戦いだ。
チャンピオンズリーグ決勝（5月30日・土・ブダペスト）を観戦後にパレードに参加するファンは、試合後わずか数時間でブダペストから北ロンドンへ戻る必要がある。クラブはプレミアリーグ優勝決定後も欧州決勝まで祝賀を延期し、選手も早朝帰英予定だ。
選手たちも疲労は避けられず、チームがイングランドに帰還するのは日曜の早朝になる見込みだ。ただし、キックオフが現地時間17時と普段より早いため、ファンは多少余裕を持って深夜便に間に合わせられる。それでもイズリントンへの帰路は慌ただしいだろう。
デクラン・ライス、「ブダペスト侵攻」を呼びかける
翌日の移動は大変かもしれないが、アーセナルのMFデクラン・ライスは歴史的瞬間を目撃するため、数万人のサポーターに現地へ来てほしいと呼びかけた。アーセナルには決勝の一般席として16,824枚のチケットが割り当てられている。イングランド代表のライスは、チームを後押しするため、ハンガリーの首都でさらに多くのファンが応援してくれることを期待している。
ライスは「さあ、来いよ。俺は準備万端だ。どうなるか見てみよう。ブダペストの皆さん、アーセナルファン全員に来てほしい。20万人、集まってくれ！ 僕たちには皆さんのサポートとエネルギーがすべて必要だ。この試合を本当に特別なものにしよう」と語った。
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ワールドカップ直前の最後の祝賀会
5月31日は代表戦中断前にチームがファンと祝える最後の機会だ。パレード後、多くの選手はW杯準備のため代表に合流する。よって、5月下旬はファンイベントを開ける唯一の実践的な時期となる。
マンチェスター・シティがエバートンと3-3で引き分けたため、2004年以来のプレミアリーグ初優勝を目指すアーセナルには好都合となった。 現在アーセナルは5ポイント差で首位。残り3試合で、シティは1試合消化試合がある。優勝を確定するには、アーセナルは降格危機のウェストハム戦、すでに降格が決まったバーンリー戦、最終節のクリスタル・パレス戦を勝ち切る必要がある。