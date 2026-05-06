アーセナル優勝パレード：プレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を祝うパレードの日程が決定。一部のファンは北ロンドンへ急ぐ必要あり。

翌日の移動は大変かもしれないが、アーセナルのMFデクラン・ライスは歴史的瞬間を目撃するため、数万人のサポーターに現地へ来てほしいと呼びかけた。アーセナルには決勝の一般席として16,824枚のチケットが割り当てられている。イングランド代表のライスは、チームを後押しするため、ハンガリーの首都でさらに多くのファンが応援してくれることを期待している。

ライスは「さあ、来いよ。俺は準備万端だ。どうなるか見てみよう。ブダペストの皆さん、アーセナルファン全員に来てほしい。20万人、集まってくれ！ 僕たちには皆さんのサポートとエネルギーがすべて必要だ。この試合を本当に特別なものにしよう」と語った。