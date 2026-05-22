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アーセナル主将のオデゴールの成長に、元プレミアリーグ＆ノルウェー代表は「批判されて驚きだ」
オデゴールは2021年にアーセナルと初めて契約した。
オデゴールは2021年1月にアーセナルへ加入し、一貫してその才能を示している。加入時、彼はレアル・マドリードで出場機会を得にくく、プレミアリーグ挑戦を歓迎した。
15歳で世界中の見出しを飾った才能は、まだ完全に開花していなかった。それでも、中盤でボールを操る技術は確かなものがあった。
数か月でアーセナルは彼の能力を認め、完全移籍が成立した。以来、彼は230試合以上に出場し、キャプテンも務める。
加入後2シーズンは2桁得点をマークしたが、最近は数字が低下。今季は1得点のみだ。怪我も相次ぎ、27歳の彼に対する疑問の声は避けられない。
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オデガードへの批判に、同じノルウェー人の選手が驚いた理由
リーセは、このような議論が起きたことに驚いている。元プレミアリーグのスターでノルウェー代表でもある彼は、Bally Betとの提携でGOALに語った。「彼が自チームのファンから多くの批判を受けることにショックを受けている。ピッチに立つ彼を見ると、過去の問題は確かにある。だが、彼がピッチにいれば、アーセナルの攻撃はすべて彼から生まれる。 ウェストハム戦でも、彼が入った瞬間、エネルギー、存在感、動き、パス、視野の広さで試合の流れを変えた。
TikTokでアーセナルファンがこぞって彼を批判しているのを見ると、信じられない。 あれだけのけがをしながらも戻ってきて、いまだに鋭い。彼は何かを成し遂げたいんだ。クラブのために勝ちたいんだ。ウェストハム戦の勝利やチャンピオンズリーグ決勝進出を見れば、彼にとってそれがどれほど大きいか分かる。チームメイトも彼の重要性を語っている。
ファンは彼のピッチ外の努力を見えない。彼がピッチに立つと、試合全体をコントロールしようとする。 時にはうまくいかないこともあるが、それでも驚かされる。チャンピオンズリーグの決勝でも、彼はアーセナルにとって極めて重要だ。ノルウェーのワールドカップでも同じだろう。彼は素晴らしい選手だ。怪我から戻ってもすぐにベストな状態に戻る。本当に驚異的な選手だ。」
オデゴールはマドリードで苦難を乗り越え、ロンドンで頭角を現した
2025-26シーズン、オデゴールの統計は目立たなかったが、他の選手たちが活躍した。 レアンドロ・トロサールはアーセナルにとって貴重な戦力で、市場価値とパフォーマンスを比較したBally Betの調査では12回のゴール関与がそれぞれ約145万ポンドの「価値」があるとされ、プレミアリーグの「コストパフォーマンス」ランキング6位に入った。
アーセナルは、キャプテンが22年ぶりのトップリーグ優勝トロフィーを掲げる準備を進める中、近い将来、彼が再びそのランキングを上昇させることを期待している。 オデゴールは謙虚な出発点から長い道のりを歩んだ。リーセは特にレアル・マドリードでの苦難を乗り越えた同胞を称え、「若い頃の選択を批判しない。彼は当時、正しいと思ったことをした」と語った。
レンタル移籍という決断は正しかった。移籍先も最適で、出場機会をつかんだ。ソシエダ時代は圧巻だったし、アーセナルでも活躍している。
彼が批判されるのは、試合を支配する中心選手として注目されるからだ。支配できなければ「ダメだ」と言われる。だがプレミアリーグで、彼のプレースタイルで毎試合支配するのは難しい。マンマークされる試合もあるが、それによって味方にスペースが生まれる。 だから、結果の裏側にも目を向けてほしい。
以前は後ろや横にパスするだけだと批判されたが、今はボールを持ち、DFやMFに挑み、前へ進み、ワンツーやヒールパスでゴールやチャンスを作り出している。今、彼はアーセナルにとって欠かせない存在だ」
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オデガード、アーセナル主将としてプレミアリーグ優勝トロフィーを掲げる見込み
アーセナルが日曜のクリスタル・パレス戦で国内リーグを終了後、オデゴールはプレミアリーグのトロフィーを手にします。2004年の「インビンシブルズ」以来、ヴィエラ以来の快挙です。
5月30日にはチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンと対戦し、クラブ初となる欧州制覇も狙う。