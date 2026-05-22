リーセは、このような議論が起きたことに驚いている。元プレミアリーグのスターでノルウェー代表でもある彼は、Bally Betとの提携でGOALに語った。「彼が自チームのファンから多くの批判を受けることにショックを受けている。ピッチに立つ彼を見ると、過去の問題は確かにある。だが、彼がピッチにいれば、アーセナルの攻撃はすべて彼から生まれる。 ウェストハム戦でも、彼が入った瞬間、エネルギー、存在感、動き、パス、視野の広さで試合の流れを変えた。

TikTokでアーセナルファンがこぞって彼を批判しているのを見ると、信じられない。 あれだけのけがをしながらも戻ってきて、いまだに鋭い。彼は何かを成し遂げたいんだ。クラブのために勝ちたいんだ。ウェストハム戦の勝利やチャンピオンズリーグ決勝進出を見れば、彼にとってそれがどれほど大きいか分かる。チームメイトも彼の重要性を語っている。

ファンは彼のピッチ外の努力を見えない。彼がピッチに立つと、試合全体をコントロールしようとする。 時にはうまくいかないこともあるが、それでも驚かされる。チャンピオンズリーグの決勝でも、彼はアーセナルにとって極めて重要だ。ノルウェーのワールドカップでも同じだろう。彼は素晴らしい選手だ。怪我から戻ってもすぐにベストな状態に戻る。本当に驚異的な選手だ。」