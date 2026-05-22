オデゴールは2021年1月にアーセナルに加入し、一貫してその才能を示している。加入時、彼はレアル・マドリードで出場機会を得にくく、プレミアリーグ挑戦を歓迎した。

15歳の頃から潜在能力は高く評価されていたが、まだ完全に開花してはいない。それでも、中盤でボールを操る技術は確かなものがあった。

数か月でアーセナルは彼の価値を見出し、完全移籍が成立した。以来、彼は230試合以上に出場し、キャプテンを務める。

加入後2シーズンは2桁得点をマークしたが、最近は数字が低下。今季は1得点のみだ。27歳になった彼を悩ませるケガが、チームへの貢献度を疑問視させる。