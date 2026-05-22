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アーセナル主将のオデガールは、かつて「つまらない」と批判されたが、現在は「素晴らしい」と絶賛され、元プレミアリーグでノルウェー代表のスターを「衝撃と驚き」に陥れている。
オデゴールは2021年にアーセナルと初めて契約した。
オデゴールは2021年1月にアーセナルに加入し、一貫してその才能を示している。加入時、彼はレアル・マドリードで出場機会を得にくく、プレミアリーグ挑戦を歓迎した。
15歳の頃から潜在能力は高く評価されていたが、まだ完全に開花してはいない。それでも、中盤でボールを操る技術は確かなものがあった。
数か月でアーセナルは彼の価値を見出し、完全移籍が成立した。以来、彼は230試合以上に出場し、キャプテンを務める。
加入後2シーズンは2桁得点をマークしたが、最近は数字が低下。今季は1得点のみだ。27歳になった彼を悩ませるケガが、チームへの貢献度を疑問視させる。
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オデガードへの批判に、同じノルウェー人の選手が驚いた理由
リーセは、このような議論が起きたこと自体に驚いている。元プレミアリーグのスターでノルウェー代表でもある彼は、BetVictorオンラインカジノとの提携でGOALに語った。「彼が自チームのファンから多くの批判を受けていることに衝撃を受けている。ピッチに立つ彼には過去の問題があるかもしれない。だが彼がいるとき、アーセナルの攻撃は彼から生まれる。 ウェストハム戦でも、彼の投入で流れは一変。エネルギー、指示、動き、パス、視野の広さが際立った。
TikTokでアーセナルファンがこぞって彼を批判しているのを見ると、信じられない。 あれだけのけがをしながらも戻ってきて、いまだに鋭い。彼は何かを成し遂げたいんだ。クラブのために勝ちたいんだ。ウェストハム戦の勝利やチャンピオンズリーグ決勝進出を見れば、彼にとってそれがどれほど大きいか分かる。チームメイトも彼の重要性を語っている。
ファンはピッチ外の彼を知らない。彼がピッチに立つと、チームのために試合を支配しようとする。 時にはうまくいかないこともあるが、それでも驚かされる。チャンピオンズリーグの決勝でも、彼はアーセナルにとって極めて重要だ。ノルウェー代表でも同じことが言える。彼は素晴らしい選手だ。」
オデゴールはマドリードで苦難を乗り越え、ロンドンで才能を開花させた
2025-26シーズン、オデガールの統計は目立たなかったが、他の選手たちが活躍した。 レアンドロ・トロサールはチームに不可欠で、Bally Betの調査では市場価値とパフォーマンスを比較し、彼の12回のゴール関与は1回あたり約145万ポンドの「価値」があるとされ、プレミアリーグの「コストパフォーマンス」ランキング6位に入った。
アーセナルは、キャプテンが22年ぶりの優勝トロフィーを掲げる準備を進める中、近い将来、彼がこのランキングでさらに順位を上げることを期待している。 オデゴールは謙虚な出発点から長い道のりを歩んだ。リーセは特にレアル・マドリードでの苦難を乗り越えた同胞を称え、「若い頃の選択を批判しない。彼は当時、正しいと思ったことをした」と語った。
レンタル移籍を決断したのは正しい選択だった。移籍先も最適で、出場機会を得て成長した。ソシエダ時代は素晴らしく、その後アーセナルでも活躍している。
彼が批判されるのは、試合を支配する中心選手として注目されるからだ。支配できなければ「ダメだ」と言われる。だがプレミアリーグで、彼のプレースタイルで毎試合支配するのは難しい。マンマークされることで味方にスペースが生まれることも理解してほしい。 だから、結果の裏側にも目を向けてほしい。
以前は後ろや横にパスするだけだと批判されたが、今はボールを運び、DFやMFに挑み、前へ進み、ワンツーやヒールパス、ゴールでチャンスを作る。今の彼はアーセナルにとって欠かせない存在だ」
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オデガード、アーセナル主将としてプレミアリーグ優勝トロフィーを掲げる見込み
日曜のクリスタル・パレス戦でリーグ全日程を終えたアーセナル。オデゴールは2004年の「インビンシブルズ」以来、ヴィエラ以来となるプレミアリーグトロフィーを掲げる。
5月30日のチャンピオンズリーグ決勝では、パリ・サンジェルマンを破りクラブ初制覇を狙う。