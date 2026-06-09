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アーセナルレジェンドのティエリ・アンリが、今夏の補強ポイントを示した。同時に2026年優勝候補には「簡単ではない」と警鐘を鳴らした。
青写真が完成：ヘンリーが語るアーセナルの栄光
ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルが22年ぶりのリーグ優勝を達成した。このタイトルはサポーターの団結を強め、エミレーツ・スタジアムでの長期プロジェクトの正しさを示した。アンリはシーズン前からチームのメンタリティが変わったと感じており、「ついに必要なピースがそろった」と語った。
アンリはBetwayにこう語った。「シーズン開幕時、私は今回こそ優勝できると確信していると話した。そして『優勝しなければならない』と迷いなく言った。以前は何かが欠けていたが、今年は実現させた。なぜなのか？それは時間と正しい投資、そして私がチームに共感できるようになったからだ。 そこには共感を呼ぶ何かがある。闘志や、重要な局面での戦いぶりだ。」
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北ロンドンで王朝を築く
ロンドン北部は歴史的な祝賀ムードに包まれたが、フランス人監督はすでにその水準を維持する方法を模索している。アンリにとって、夏の移籍市場は、タイトルをもたらしたチームの結束を保ちつつ、勝利の方程式を進化させるかどうかを首脳陣が判断する重要な局面だ。
アンリは「頂点に留まるのは難しい。今、さらに強固なチームを作るために必要な補強を見極めることが重要だ。誰もが私たちを倒そうとし、タイトルを奪おうとする。序盤でつまずけば、シーズンを通じて疑問が投げかけられるだろう」と語った。
適切な人材を見つける難しさ
この元ストライカーは、シーズン途中の補強としてイングランドの試合環境を理解する選手を獲得する点で、マンチェスター・シティによるマルク・ゲヒとアントワーヌ・セメニョの獲得が「理想的なモデル」だと指摘した。また、優勝候補を即座に強化できる選手を見つけるのは、アルテタ監督とアーセナル首脳陣にとって難しい課題だと警告した。
「トップレベルで適応し、進化し続けることが鍵だ」とアンリは指摘した。「今年は極めて重要だ。加入と退団を見極め、正しい選択をしなければならない。 「新戦力が加わればチームが強化されると考えるチームも見てきたが、プレミアリーグに適応するには時間がかかる。では、アーセナルはどうするつもりなのか？ プレミアリーグに即座に適応し、リーグ優勝を果たしたばかりのチームに即座に影響を与えられる選手を獲得することは、必ずしも容易ではない」
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地域社会との特別な絆
戦術や移籍の話は置いておこう。アンリは優勝パレードで示された圧倒的な感情の大きさに心を動かされた。クラブの「インビンシブル」時代の中心人物だった彼は、世界中のアーセナル・コミュニティにとって、再び頂点に立つことがどれほど意味があるかを誰よりも理解している。
「私が知っているのは、世界中に多くのアーセナルファンがいるということだけだ。そして、アーセナルで優勝した時の感動は、他とは一味違う」とアンリは締めくくった。「ここは特別なクラブだ。結局のところ、これは『人々のクラブ』なのだ。君たちも目にした通りだ。街はそれに応えてくれた」。
さらに彼は「正直、これは22年間待ち望んだ1つのタイトルに過ぎない。だが、ロンドンや世界中で示された愛と情熱、祝福の仕方を見れば、アーセナルがコミュニティに与える大きな影響は明らかだ。美しい光景だった。我々はそれを待ち望んでいた」と語った。