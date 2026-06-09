ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルが22年ぶりのリーグ優勝を達成した。このタイトルはサポーターの団結を強め、エミレーツ・スタジアムでの長期プロジェクトの正しさを示した。アンリはシーズン前からチームのメンタリティが変わったと感じており、「ついに必要なピースがそろった」と語った。

アンリはBetwayにこう語った。「シーズン開幕時、私は今回こそ優勝できると確信していると話した。そして『優勝しなければならない』と迷いなく言った。以前は何かが欠けていたが、今年は実現させた。なぜなのか？それは時間と正しい投資、そして私がチームに共感できるようになったからだ。 そこには共感を呼ぶ何かがある。闘志や、重要な局面での戦いぶりだ。」



