一部の監督がピッチサイドで派手なパフォーマンスを見せる一方、シルバは、歴史的なシーズンを率いたアルセーヌ・ヴェンゲルが冷静かつ妥協を許さない威厳でチームを導いたと明かした。アーセナルを率いて8年目のヴェンゲルは、クラブを3度目のイングランドリーグ優勝へ導き、通算13回目のリーグタイトルをもたらした。 世界屈指のエゴを持つ選手たちを束ねるその手腕が、26戦無敗のシーズン中、巨大なプレッシャー下でもチームを機能させた。

「[ヴェンゲル監督]は冷静でした。結果を求めるとき、もっと苛立つ監督もいましたが、彼はチームを統率する方法を理解していました。個人にも集団にも、各選手にとって『適切なボタンを押す』方法を知っていたのです」とシルバは語った。

また、その冷静さの裏には明確な実力主義があったと指摘した。「彼は考えを簡潔に伝え、全員が役割を果たすことを求めた。結果を出さなければ起用されず、代わりの選手が投入された。異論の余地はなかった」