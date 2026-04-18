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アーセナルレジェンドが「大舞台で力を出せない」批判を否定し、「インビンシブルズ」の成功秘話を明かした。ミケル・アルテタ率いるチームはマンチェスター・シティ戦へ準備中。
「無敵」たちのメンタリティ
マンチェスター・シティ戦を前に、シルバは「インビンシブルズ」と呼ばれた2003-04シーズンを振り返った。26勝12分の無敗記録を支えたシルバは、73得点26失点という成績は、チーム全員が敗北を拒み続けた結果だと語る。
「誰も負けを認めず、ましてや愚かな敗戦は論外だった。敗北は許されなかった。相手チームが勝つには、並外れたパフォーマンスが必要だった。 リードを許しても、選手たちは決して諦めなかった」とシルバはESPNのインタビューで語った。ティエリ・アンリやパトリック・ヴィエラらを擁したチームは、鋼のような決意で最後まで逆転を信じ、できる限りのことをした。
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アルセーヌ・ヴェンゲルの天才ぶり
一部の監督がピッチサイドで派手なパフォーマンスを見せる一方、シルバは、歴史的なシーズンを率いたアルセーヌ・ヴェンゲルが冷静かつ妥協を許さない威厳でチームを導いたと明かした。アーセナルを率いて8年目のヴェンゲルは、クラブを3度目のイングランドリーグ優勝へ導き、通算13回目のリーグタイトルをもたらした。 世界屈指のエゴを持つ選手たちを束ねるその手腕が、26戦無敗のシーズン中、巨大なプレッシャー下でもチームを機能させた。
「[ヴェンゲル監督]は冷静でした。結果を求めるとき、もっと苛立つ監督もいましたが、彼はチームを統率する方法を理解していました。個人にも集団にも、各選手にとって『適切なボタンを押す』方法を知っていたのです」とシルバは語った。
また、その冷静さの裏には明確な実力主義があったと指摘した。「彼は考えを簡潔に伝え、全員が役割を果たすことを求めた。結果を出さなければ起用されず、代わりの選手が投入された。異論の余地はなかった」
ボトラーのラベルを無視する
アルテタ監督の下で進歩はあるものの、ボーンマス戦でのホーム敗戦やカラバオ・カップ決勝、FAカップでのサウサンプトン戦敗退など最近の結果から「大舞台で弱い」という声が再浮上している。だがシルバは、過去の低迷期と比べクラブが復活している現状を指摘し、こうした批判は不当だと一蹴した。
「アーセナルが『大舞台で弱い』という批判は、近年のチーム状況を詳しく知らない人々の意見です。ウェンガー監督退任後、欧州大会出場を逃した時期もありましたが、ここ数年で再建を進めています」とシルバは主張した。彼は、常に上位争いをしていることが強さの証だと信じている。
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エミレーツのサポーターの皆様へ
20年以上に及ぶタイトルレスの期間を経て、現在のスターたちには2004年の英雄たちのように優勝への期待が募る。シルバは、批判を静め、ペップ・グアルディオラ率いる強豪マンチェスター・シティを倒しチームがゴールラインを越えるため、ファンが極めて重要な役割を果たすと語る。
「3年連続でタイトルを争うのは簡単ではない。ファンは苛立ちを覚えるだろう。だが彼らは高い要求をしながらも、いつも支えてくれた」とブラジルのレジェンドは語った。 彼は、スタンドとピッチの団結が長期にわたる待望を終わらせる鍵だと確信している。「負ければフラストレーションは溜まる。だがこれからは、20年越しのタイトルを獲得し、優勝の乾いた時期を終わらせ、『噂』を封じるために、ファンの後押しが不可欠だ」