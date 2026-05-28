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アーセナルレジェンドが、クイーンの名曲にインスパイアされ、「アンフォーゲッタブルズ」がチャンピオンズリーグ制覇で「インビンシブルズ」を超える可能性を解説。
「無敵のチーム」の偉業を超える
キーオンは、土曜の決勝に勝てば現在のチームが2003-04シーズンのチームより偉大になると語る。アーセン・ヴェンゲル率いる「インビンシブルズ」はリーグ無敗を達成したが、06年のCL決勝でバルセロナに敗れトロフィーを逃した。
「彼らは勝者になる。間違いなくそうなる。それで私は満足だ」とキーオンは『イブニング・スタンダード』の取材に語った。「彼らは史上初のチャンピオンズリーグ優勝チームとなる。だから私にとって彼らは『ナンバーワン』だ。単なる『アンフォーゲッタブルズ』や『インビンシブルズ』ではない。 他のどのチームも優勝していないから、彼らはナンバーワンだ。これまで欧州ではカップウィナーズカップもUEFAカップも逃してきた。だからこそ、今こそ欧州で結果を出すべきだ」
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女王から得たインスピレーションと意識の転換
国内タイトル獲得という長い待ち望みを終え、アーセナルは新たな自信で決勝に臨む。キーオンは「チャンピオンになった感覚がチームのDNAを変えた」と指摘。プレミアリーグ優勝に関連する音楽でさえチームの成長に心理的な影響を与えたという。
「私は気づいた。クイーンの『We Are The Champions』を聴くと心に響く」とキーオンは語る。「何でも成し遂げられると信じ始める。可能性は無限大だ。これがクラブの土台となり、彼らに翼を与え、特別な何かを成し遂げる原動力となるだろう」
再び戦闘モードに戻る
マンチェスター・シティがボーンマスと引き分け優勝が確定。セルハースト・パークでの授与式と祝賀会後、アルテタ監督は選手に集中力回復を指示した。木曜にブダペストへ出発。キーオンは祝賀会後の迅速な闘志回復を強調した。
「準備期間は長いほどいい。祝賀会から十分な間隔が空いていることを願っている。祝賀会は選手たちを別人のように変えてしまうからだ。再び闘志を燃やし、勝つために怒りを抱かなければならない。だが、彼らは今まさにその過程にあると確信している」
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ティンバー・フィットネスの賭け
アルテタ監督の悩みは、3月から鼠径部を痛めて離脱しているユリエン・ティンバーだ。ティンバーはPSG戦に出場し、今季10ゴール6アシストを記録するクヴィチャ・クヴァラツヘリアを止めたいと考えている。
「ティンバーは、おそらく世界で唯一クヴァラツヘリアを止められる選手だ。だからもう少し時間を与えるだろう。通常なら長期離脱後に『もう手遅れ』と言うが、彼は10試合ほど出ていないだけで特別だ。 彼の機動力とボール奪取力、そして身体接触を恐れず果敢に挑む守備は、アグレッシブなPSGのウインガーに対応できる強さだ」