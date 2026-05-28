国内タイトル獲得という長い待ち望みを終え、アーセナルは新たな自信で決勝に臨む。キーオンは「チャンピオンになった感覚がチームのDNAを変えた」と指摘。プレミアリーグ優勝に関連する音楽でさえチームの成長に心理的な影響を与えたという。

「私は気づいた。クイーンの『We Are The Champions』を聴くと心に響く」とキーオンは語る。「何でも成し遂げられると信じ始める。可能性は無限大だ。これがクラブの土台となり、彼らに翼を与え、特別な何かを成し遂げる原動力となるだろう」