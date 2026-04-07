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アーセナルをFAカップで破った選手がマンチェスター・ユナイテッドの新たな獲得候補に――サウサンプトンがスターMFの移籍金を提示
レッド・デビルズがチャールズの獲得競争に加わる
マンチェスター・ユナイテッドは、重要な夏の移籍市場を控え、中盤の再構築を図る中で、サウサンプトンの中盤選手チャールズを注視している。22歳の同選手は先週末、FAカップ準々決勝のアーセナル戦で決勝ゴールを決め、2-1での勝利に貢献し、急成長中の評価をさらに高めた。
『デイリー・メール』紙によると、サウサンプトンはこの若手に2000万ポンドの評価額を付けていると報じられている。彼は、伝統的な「ビッグ6」以外のクラブの中でも、最も注目を集める才能の一人となっている。彼の最近の活躍は多くのクラブの関心を集めており、マンチェスター・ユナイテッドとエバートンが、元マンチェスター・シティのアカデミー出身のエース獲得に向けて動きを模索している。
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その関心の背景にあるおなじみの顔
マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣にジェイソン・ウィルコックスがいることを考えると、オールド・トラッフォードとのつながりは一層重要な意味を持つ。2023年にサウサンプトンがマンチェスター・シティからチャールズを当初1100万ポンドで獲得した際、ウィルコックスは同クラブのフットボール・ディレクターを務めており、彼は今もなお、この選手の技術力と多才さを高く評価している。 チャールズがセント・メアリーズに招かれた当初は、巨額移籍金でチェルシーへ去ったロメオ・ラビアの直接の後継者として期待されていた。ラッセル・マーティン監督の下では当初、安定した出場時間を確保するのに苦労したが、シェフィールド・ウェンズデイへのレンタル移籍が成功し、それがこのミッドフィルダーを成長させるきっかけとなった。
ユナイテッドの中盤刷新計画
マンチェスター・ユナイテッドにとって、チャールズの獲得を目指すことは、定評のあるスター選手に加え、将来性豊かな国内の若手選手にも焦点を当てるという、補強方針の転換を意味している。レッドデビルズは現在、ベテランのカゼミーロの後継候補を探しており、ニューカッスルのサンドロ・トナリやノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンも候補に挙がっている。 しかし、特にユナイテッドがチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかった場合、チャールズは予算面でのコストパフォーマンスに優れた選択肢と見なされている。マヌエル・ウガルテがユヴェントス、ナポリ、アヤックスなどから強い関心を集めているため、このサウサンプトンのスター選手は、今夏、レッドデビルズのトップチーム計画に早々に組み込まれることになるかもしれない。
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次は何が待っているのでしょうか？
シーズン終盤を迎える中、ユナイテッドは正式な交渉に入る前に、サウサンプトンでのチャールズの状況と成長ぶりを引き続き注視していく方針だ。チームは来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に注力し続ける。現在、キャリック監督率いるチームはプレミアリーグで55ポイントを獲得し3位につけており、4位のアストン・ヴィラとはわずか1ポイント差となっている。次戦は4月13日にリーズ・ユナイテッドと対戦する。
一方、チャールズはサウサンプトンがチャンピオンシップのプレーオフ進出を果たせるよう、チームに貢献することに注力する。今夏、サウサンプトンの提示額に見合うオファーがあれば、同クラブは彼を放出する可能性が高い。特に、彼の契約は来季終了時に満了となるためだ。