アーセナルをFAカップで破った選手がマンチェスター・ユナイテッドの新たな獲得候補に――サウサンプトンがスターMFの移籍金を提示

シーズン終盤を迎える中、ユナイテッドは正式な交渉に入る前に、サウサンプトンでのチャールズの状況と成長ぶりを引き続き注視していく方針だ。チームは来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に注力し続ける。現在、キャリック監督率いるチームはプレミアリーグで55ポイントを獲得し3位につけており、4位のアストン・ヴィラとはわずか1ポイント差となっている。次戦は4月13日にリーズ・ユナイテッドと対戦する。

一方、チャールズはサウサンプトンがチャンピオンシップのプレーオフ進出を果たせるよう、チームに貢献することに注力する。今夏、サウサンプトンの提示額に見合うオファーがあれば、同クラブは彼を放出する可能性が高い。特に、彼の契約は来季終了時に満了となるためだ。