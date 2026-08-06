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アーセナルを700万ポンドで退団した選手にミケル・アルテタが送っていた極秘アドバイスが明らかに！
ノアゴーアがエヴァートンへの完全移籍を完了
エバートンは、アーセナルからノアゴーアを移籍金700万ポンドの完全移籍で獲得したと正式発表した。32歳の守備的MFはグディソン・パークで2年契約にサインし、北ロンドンでの短期間ながら成功を収めた在籍に終止符を打った。
デンマーク代表の同選手は昨夏、ロンドンのライバルであるブレントフォードから、当初1000万ポンドの契約でエミレーツ・スタジアムに加入した。しかし、チームが国内で成功を収める一方で、アルテタの下では定期的にトップチームでの出場機会を確保できず、それが早期退団につながった。
新シーズンを前に、実績ある中盤の戦力確保はエバートンのデイヴィッド・モイーズ監督にとって重要な優先事項だった。ノアゴーアの加入により、同選手は多忙な夏の移籍市場におけるクラブの4人目の正式補強となった。
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アルテタ、グディソン・パーク行きを後押し
プレミアリーグ王者として君臨するチームを、わずか12カ月で離れるのは難しい決断にも思えるが、ノアゴーアはアルテタが移籍を積極的に後押ししてくれたと明かした。スペイン人指揮官は現役時代、モイーズの下でマージーサイドにおいて大きな成功を収めていた。
「あの時、移籍の可能性について彼とはかなり多く話をしたが、エヴァートンやデイヴィッド・モイーズについては前向きなことしか言っていなかった」と、ノアゴーアは正式なお披露目の場で説明した。
「彼は長い間モイーズの下でプレーしていたし、エヴァートンの選手としての経験全体を見ても、ここで素晴らしい時間を過ごしたように私には感じられた。そしてエヴァートンでモイーズの下、選手として本当に輝いていた。私もエヴァートンの選手として、彼が抱いていたのと同じ感覚を得られればと思う」
プレミアリーグ制覇にもかかわらず複雑な思い
ノアゴーアは最終的に、当然ながら複雑な思いを抱えてエミレーツ・スタジアムを後にすることになった。プレミアリーグ優勝を誇りを持って成し遂げた歴史的なチームの重要な一員であったことを、このベテランは大いに楽しんでいた一方で、より頻繁にプレーする必要性もすぐに明確に感じ取っていた。デンマーク人MFは前季、全公式戦で計20試合に出場したが、そのうちトップリーグでの出場はわずか7試合だった。
「この夏を迎えるにあたって、再び変化が必要だと感じていた。サッカーの面で、もっと大きな役割を担う必要があった」と本人は認めた。「デイヴィッド・モイーズと話し、このプロジェクト全体について聞いて、とても強く引かれた。ここに来て、みんなの姿を見て、その気持ちはさらに強くなった。本当にスタートするのが待ちきれない」
- AFP
アーセナル在籍を経て、より優れた選手に
出場機会には歯がゆさもあったが、元ブレントフォード主将は、アーセナルで過ごしたこの唯一のシーズンが自身の総合的なプレー向上に大きくつながったと強く主張している。世界最高峰の才能を持つ選手たちと毎日のようにトレーニングを積んだことで、彼は計り知れない経験を手にして北ロンドンを離れる。
ノアゴーアは「チャンピオンズリーグを経験し、カップ戦でも長く戦えたのは素晴らしい経験だった」と述べた。「アーセナルに加入した時よりも、間違いなく自分は良い選手になったと感じている」
デンマーク代表の同選手は今後、エヴァートンで即座に、そして継続的なインパクトを残すことを目指す。意欲的なエヴァートンは新シーズンに向けた大規模な準備を進めており、同選手はグディソン・パークの門をくぐるヘイデン・ハックニー、タイリーク・ジョージ、メルリン・ロールに続く形となる。
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