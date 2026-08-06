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Yosua Arya

翻訳者：

アーセナルを700万ポンドで退団した選手にミケル・アルテタが送っていた極秘アドバイスが明らかに！

移籍情報
アーセナル
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ミケル・アルテタ
エヴァートン
プレミアリーグ

クリスティアン・ノアゴーアは、今夏700万ポンドの完全移籍でアーセナルを正式に退団し、エヴァートンに加入した。経験豊富なデンマーク人MFは、わずか1シーズンで北ロンドンを離れることになり、アーセナルのミケル・アルテタ監督がグディソン・パークへのこの心躍る移籍を積極的に後押ししてくれたことを明かしている。

  • ノアゴーアがエヴァートンへの完全移籍を完了

    エバートンは、アーセナルからノアゴーアを移籍金700万ポンドの完全移籍で獲得したと正式発表した。32歳の守備的MFはグディソン・パークで2年契約にサインし、北ロンドンでの短期間ながら成功を収めた在籍に終止符を打った。

    デンマーク代表の同選手は昨夏、ロンドンのライバルであるブレントフォードから、当初1000万ポンドの契約でエミレーツ・スタジアムに加入した。しかし、チームが国内で成功を収める一方で、アルテタの下では定期的にトップチームでの出場機会を確保できず、それが早期退団につながった。

    新シーズンを前に、実績ある中盤の戦力確保はエバートンのデイヴィッド・モイーズ監督にとって重要な優先事項だった。ノアゴーアの加入により、同選手は多忙な夏の移籍市場におけるクラブの4人目の正式補強となった。



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  • Mikel Arteta Christian NorgaardGetty

    アルテタ、グディソン・パーク行きを後押し

    プレミアリーグ王者として君臨するチームを、わずか12カ月で離れるのは難しい決断にも思えるが、ノアゴーアはアルテタが移籍を積極的に後押ししてくれたと明かした。スペイン人指揮官は現役時代、モイーズの下でマージーサイドにおいて大きな成功を収めていた。

    「あの時、移籍の可能性について彼とはかなり多く話をしたが、エヴァートンやデイヴィッド・モイーズについては前向きなことしか言っていなかった」と、ノアゴーアは正式なお披露目の場で説明した。

    「彼は長い間モイーズの下でプレーしていたし、エヴァートンの選手としての経験全体を見ても、ここで素晴らしい時間を過ごしたように私には感じられた。そしてエヴァートンでモイーズの下、選手として本当に輝いていた。私もエヴァートンの選手として、彼が抱いていたのと同じ感覚を得られればと思う」

  • プレミアリーグ制覇にもかかわらず複雑な思い

    ノアゴーアは最終的に、当然ながら複雑な思いを抱えてエミレーツ・スタジアムを後にすることになった。プレミアリーグ優勝を誇りを持って成し遂げた歴史的なチームの重要な一員であったことを、このベテランは大いに楽しんでいた一方で、より頻繁にプレーする必要性もすぐに明確に感じ取っていた。デンマーク人MFは前季、全公式戦で計20試合に出場したが、そのうちトップリーグでの出場はわずか7試合だった。

    「この夏を迎えるにあたって、再び変化が必要だと感じていた。サッカーの面で、もっと大きな役割を担う必要があった」と本人は認めた。「デイヴィッド・モイーズと話し、このプロジェクト全体について聞いて、とても強く引かれた。ここに来て、みんなの姿を見て、その気持ちはさらに強くなった。本当にスタートするのが待ちきれない」

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    アーセナル在籍を経て、より優れた選手に

    出場機会には歯がゆさもあったが、元ブレントフォード主将は、アーセナルで過ごしたこの唯一のシーズンが自身の総合的なプレー向上に大きくつながったと強く主張している。世界最高峰の才能を持つ選手たちと毎日のようにトレーニングを積んだことで、彼は計り知れない経験を手にして北ロンドンを離れる。

    ノアゴーアは「チャンピオンズリーグを経験し、カップ戦でも長く戦えたのは素晴らしい経験だった」と述べた。「アーセナルに加入した時よりも、間違いなく自分は良い選手になったと感じている」

    デンマーク代表の同選手は今後、エヴァートンで即座に、そして継続的なインパクトを残すことを目指す。意欲的なエヴァートンは新シーズンに向けた大規模な準備を進めており、同選手はグディソン・パークの門をくぐるヘイデン・ハックニー、タイリーク・ジョージ、メルリン・ロールに続く形となる。

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