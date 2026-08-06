プレミアリーグ王者として君臨するチームを、わずか12カ月で離れるのは難しい決断にも思えるが、ノアゴーアはアルテタが移籍を積極的に後押ししてくれたと明かした。スペイン人指揮官は現役時代、モイーズの下でマージーサイドにおいて大きな成功を収めていた。

「あの時、移籍の可能性について彼とはかなり多く話をしたが、エヴァートンやデイヴィッド・モイーズについては前向きなことしか言っていなかった」と、ノアゴーアは正式なお披露目の場で説明した。

「彼は長い間モイーズの下でプレーしていたし、エヴァートンの選手としての経験全体を見ても、ここで素晴らしい時間を過ごしたように私には感じられた。そしてエヴァートンでモイーズの下、選手として本当に輝いていた。私もエヴァートンの選手として、彼が抱いていたのと同じ感覚を得られればと思う」