アーセナルを去るのは誰か？ 2025年に2億6700万ポンドを投じたガンナーズが夏の放出を計画。ミケル・アルテタ監督が戦力整理に踏み切る。

クラブは補強前に選手を売却する義務はないが、数名の主力について売却計画を立てている。アルテタ監督がチーム刷新を進める中、ベン・ホワイト、レアンドロ・トロサール、ガブリエル・マルティネッリの移籍が噂される。マイルズ・ルイス＝スケリーやイーサン・ヌワネリといったアカデミー出身選手を売れば、財務上は「純利益」となる見込みだ。 すでに確定している移籍もある。ポルトが1900万ポンド（2600万ドル）の違約金を支払い、ヤクブ・キウィオルが退団。これにより、ピエロ・ヒンカピエを4500万ポンド（6100万ドル）で獲得する余地が生まれた。