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Moataz Elgammal

翻訳者：

アーセナルを去るのは誰か？ 2025年に2億6700万ポンドを投じたガンナーズが夏の放出を計画。ミケル・アルテタ監督が戦力整理に踏み切る。

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ミケル・アルテタ監督は、昨季の巨額投資で乱れたアーセナルの財政を立てるため、今夏に選手整理を計画している。チャンピオンズリーグ決勝進出でUEFAから多額の賞金を獲得しても、クラブは財政規則を遵守し、補強資金を確保するために数名の主力放出を検討している。

  • 過去最大支出後の収支調整

    スカイ・スポーツによると、アーセナルはアトレティコ・マドリードを1-0で下しチャンピオンズリーグ決勝進出を決め、クラブの財政は極めて好調だという。今シーズンのUEFA賞金総額はすでに1億2200万ポンド（約1億6600万ドル）に達し、5月30日に優勝すればさらに1000万ポンドが加算される。 ただし、クラブは2025年夏に同様の大型投資を繰り返すことはできないと認識している。前年、8選手獲得に2億6700万ポンド（3億6300万ドル）を投じたが売却益は1000万ポンドにとどまり、持続可能な体制へ転換が必要となった。

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  • Arsenal FC v Fulham FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    有名選手が退団する可能性がある。

    クラブは補強前に選手を売却する義務はないが、数名の主力について売却計画を立てている。アルテタ監督がチーム刷新を進める中、ベン・ホワイト、レアンドロ・トロサール、ガブリエル・マルティネッリの移籍が噂される。マイルズ・ルイス＝スケリーやイーサン・ヌワネリといったアカデミー出身選手を売れば、財務上は「純利益」となる見込みだ。 すでに確定している移籍もある。ポルトが1900万ポンド（2600万ドル）の違約金を支払い、ヤクブ・キウィオルが退団。これにより、ピエロ・ヒンカピエを4500万ポンド（6100万ドル）で獲得する余地が生まれた。

  • 精鋭部隊の増援を狙う

    放出が取り沙汰される中でも、アーセナルは攻撃陣、中盤、サイドバックの補強を狙っている。パリ・サンジェルマンのクヴィチャ・クヴァラツヘリア、ニューカッスルのアンソニー・ゴードン、アトレティコのジュリアン・アルバレスが候補だ。アルバレスにはスポーツディレクターのベルタも注目するが、獲得は難航しそうで、移籍金は高額になると見込まれる。 アトレティコは売却に消極的で、移籍金は1億3000万ポンド（約1億7700万ドル）と報じられている。バルセロナとPSGも動向を注視している。

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    アーセナルの未来はどうなるのか？

    プレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ決勝での歴史的勝利を目指すアーセナルは、財政力も強化している。今夏の選手放出で得た資金は、アルテタ監督のチーム進化を支え、国内での優位を維持し、欧州での長期成功につながるだろう。

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