ヴァシリー・コストフにとって、今シーズンはまさにブレークの年だ。1年前はレッドスターのU-19でプレーしていたが、12ヶ月後にはトップチームで20ゴール以上を記録し、デビューシーズンを終えようとしている。
18歳の誕生日まであと数週間ながら、その驚異的な数字とセルビアリーグ優勝が確実視されるチームでのダイナミックなプレーは、アーセナル、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘンなど欧州エリートクラブの注目を集めている。
そんな10代スターについて、知っておくべきポイントをまとめました。
ヴァシリー・コストフにとって、今シーズンはまさにブレークの年だ。1年前はレッドスターのU-19でプレーしていたが、12ヶ月後にはトップチームで20ゴール以上を記録し、デビューシーズンを終えようとしている。
18歳の誕生日まであと数週間ながら、その驚異的な数字とセルビアリーグ優勝が確実視されるチームでのダイナミックなプレーは、アーセナル、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘンなど欧州エリートクラブの注目を集めている。
そんな10代スターについて、知っておくべきポイントをまとめました。
コストフは2008年5月、セルビアの首都ベオグラードで生まれた。地元のサッカーアカデミー「SFロイヤルFC」でキャリアをスタートさせ、すぐに国内屈指の強豪クラブから注目された。 7歳のときに名門レッドスター（現ツルヴェナ・ズヴェズダ）にスカウトされた。このクラブは宿敵パルチザン・ベオグラードを抑え、セルビアで最も人気があり成功しているチームとされる。
幼少期から才能を示し、ユースで急速に頭角を現した。 2023/24シーズン、15歳ながらU-17で20得点を挙げ、翌年にはU-19へ昇格。3歳年上の選手と渡り合い、その活躍でトップチーム昇格へつながった。
2024/2025シーズンのパルチザンとのユースダービーで、コストフが特に注目された。 9月のホームゲームではゴール上隅に鮮やかなシュートを決め、3月のアウェイ戦ではロスタイムに3人のディフェンダーとGKをかわして決勝弾。この活躍はチームメイトを熱狂させ、相手との乱闘にも発展した。
2025年初頭にトップチームへ昇格したが、ヴラダン・ミロイェヴィッチ前監督の下では試合登録されることが少なく、U-19の主将を続けながら経験を積んだ。 トップデビューは昨年4月初めのセルビア・スーパーリーグ、ベオグラード戦での途中出場10分間だった。さらなるチャンスを待つ日々は続いた。
今シーズンは状況が一変した。プレシーズンをトップチームで過ごし17歳になったコストフは、Aチームに正式加入。セルビアサッカー界で旋風を巻き起こし、もはや後戻りしない。
ヨーロッパリーグのポルト戦での鮮やかなゴール、代表デビュー、10月の契約延長と、好スタートを切った彼は、年明けにインテルとセルビアのレジェンド、デヤン・スタンコヴィッチが監督に復帰して以降、さらにプレーをレベルアップさせている。
以前はサイドで起用されたが、現在は10番として攻撃的MFでプレー。2月初めから3月中旬のリーグ6試合で6得点2アシストを記録し、並外れた運動量でチームを牽引した。 その中にはパルチザン戦の得点も含まれ、相手は頭を抱えているだろう。彼は「永遠のダービー」最年少得点者にもなった。今シーズン、彼のゴールとアシストは合計21に到達。年齢を考えると驚異的な数字だ。
正統派の「10番」としてノスタルジックな雰囲気を漂わせつつ、コストフは現代の攻撃手に必要なすべてを備えている。広い視野と知性を軸に、スピードとパワーも兼備。
低い重心を生かし、急激な方向転換も可能だ。年齢の割にボールを簡単に奪われず、173cmのがっしりした体を活かしてボールを守り、相手をかいくぐる。
17歳ながらゴールとアシストを量産するデータが示すように、メンタリティも高い。元レッドスターのミロジェビッチ監督は「私はこの若者を信頼している。彼は前向きで、指示に耳を傾け、積極的に協力する」と語る。
17歳にして自国で安定して高いレベルを示す選手を批判するのは、やや不公平だ。 年齢やトップチーム定着前の段階を考えると、守備など課題が残っても当然だ。ボールを持ったときの圧倒的な自信を生かし、もっと積極的に仕掛けるべきだろう。
成功に浮かれることなく、謙虚に努力を続けることが重要だ。セルビアメディア「スポータル」のインタビューでは、スタンコヴィッチ監督が「復帰後に30％成長した」と語ったが、コストフはこう反論した。
「正直、もっと成長していると思う。でも、いいさ。シーズン終盤にはさらに成長しているはずだ。フィジカルもメンタルも、もっと良くなると思う。」
若くして高いレベルでプレーするコストフは、偉大なキャリアへ歩み始めた。最高レベルで実力を示した選手と比べると、彼はイスコに似ている。
2人とも背は高くないが、MFに必要な低い重心とがっしりした体格を持つ。DFをかわし、スペースを作り、チャンスを作り、自らも得点を挙げる。そのわずかなアドバンテージが重要だ。
元レアル・マドリードの選手はそのポジションの現代の名手であり、両者はサイドでもプレーできる汎用性を備えている。このまま成長すれば、コストフが将来的に強豪クラブのユニフォームに身を包む日も遠くないだろう。
コストフはレッドスターでのデビューシーズンで素晴らしい活躍を見せ、その様子は欧州のトップクラブも注視している。 スーパーリーグの優勝争いが始まる今、彼は当面、レッドスターの9連覇に貢献することに集中するだろう。しかし、来夏の去就には大きな注目が集まる。
彼はすでにアーセナル、ACミラン、2024年のUEFAユースリーグでパネンカを決めたバルセロナ、バイエルン、ドルトムント、PSGなどと噂される。スタンコビッチ監督のインテル人脈もあり、インテルの関心も報じられる。 ただし、 Kostov は10月に2028年までの新契約を締結したため、レッドスターは交渉で有利だ。
今夏にクラブがセルビア人選手最高移籍金で放出すかはまだ不明だ。本人は移籍報道に動じていないと語っている。
「移籍報道は気にしない」とSportalに語った。「2500万ユーロという数字も、プレーや生活には影響しない」。
それでもコストフは「スーパーリーグは経験豊富な選手が多く、簡単ではない。だがより高いレベルでプレーできると思う」と語り、すでにセルビアリーグに物足りなさを感じていることを示唆した。
さらに「ドイツかイタリアなら最高のパフォーマンスを発揮できる。何度も言ってきたように、自分の希望については深く考えていない。今夏に移籍することが最優先ではない」と語った。