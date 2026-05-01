ヴァシリー・コストフにとって、今シーズンはまさにブレークの年だ。1年前はレッドスターのU-19でプレーしていたが、12ヶ月後にはトップチームで20ゴール以上を記録し、デビューシーズンを終えようとしている。

18歳の誕生日まであと数週間ながら、その驚異的な数字とセルビアリーグ優勝が確実視されるチームでのダイナミックなプレーは、アーセナル、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘンなど欧州エリートクラブの注目を集めている。

そんな10代スターについて、知っておくべきポイントをまとめました。