アーセナルやFCバルセロナが注目するセルビアの若き才能

ヴァシリー・コストフにとって、今シーズンはまさにブレークの年だ。1年前はレッドスターのU-19でプレーしていたが、12ヶ月後にはトップチームで20ゴール以上を記録し、デビューシーズンを終えようとしている。
18歳の誕生日まであと数週間ながら、その驚異的な数字とセルビアリーグ優勝確実視されるチームでのダイナミックなプレーは、アーセナル、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘンなど欧州エリートクラブの注目を集めている。
そんなセルビアを席巻する10代について、知っておきたいポイントをまとめた。
ヴァシリー・コストフにとって、今シーズンはまさにブレークの年だ。1年前はレッドスターのU-19でプレーしていたが、12ヶ月後にはトップチームで20ゴール以上を記録し、デビューシーズンを終えようとしている。
18歳の誕生日まであと数週間ながら、その驚異的な数字とセルビアリーグ優勝確実視されるチームでのダイナミックなプレーは、アーセナル、バルセロナ、バイエルン・ミュンヘンなど欧州エリートクラブの注目を集めている。
そんなセルビアを席巻する10代について、知っておきたいポイントをまとめた。
コストフは2008年5月、セルビアの首都ベオグラードで生まれた。地元のサッカーアカデミー「SFロイヤルFC」でキャリアをスタートさせ、すぐに国内屈指の強豪クラブから注目された。 7歳のときに名門レッドスター（現ツルヴェナ・ズヴェズダ）にスカウトされた。このクラブは宿敵パルチザン・ベオグラードを抑え、セルビアで最も人気があり成功しているチームとされる。
幼少期から才能を示し、ユースで急速に頭角を現した。 2023/24シーズン、15歳ながらU-17で20得点を挙げ、翌年にはU-19へ昇格。3歳上の選手とも互角に戦い、その活躍が評価されてトップチーム入りを果たした。
2024/2025シーズンのパルチザンとのユースダービーで、コストフが注目を集めた。 9月のホームゲームではゴール上隅に鮮やかなシュートを決め、3月のアウェイ戦ではロスタイムに3人のディフェンダーとGKをかわして決勝点。この活躍はチームメイトを熱狂させ、相手との乱闘にも発展した。
本来2025年初頭にトップチームへ昇格したが、当時のヴラダン・ミロイェヴィッチ監督の下では試合登録されることが少なく、U-19の主将を続けながら経験を積んだ。 トップデビューは昨年4月初めのセルビア・スーパーリーグ、ベオグラード戦での途中出場10分間だった。次のチャンスを待つ日々は続いた。
今シーズンは状況が一変した。プレシーズンをトップチームで過ごし17歳になったコストフは、Aチームに正式加入。セルビアサッカー界で旋風を巻き起こし、もはや後戻りしない。
ヨーロッパリーグのポルト戦での鮮やかなゴール、代表デビュー、10月の契約延長と、好スタートを切った彼は、年明けにインテルとセルビアのレジェンド、デヤン・スタンコヴィッチが監督に復帰して以降、さらにプレーをレベルアップさせている。
以前はサイドで起用されたが、現在は10番を背負い攻撃的MFとしてプレー。2月初めから3月中旬のリーグ6試合で6得点2アシストを記録し、並外れた推進力を示した。 その中にはパルチザン戦の得点も含まれ、相手は頭を抱えているだろう。彼は「永遠のダービー」最年少得点者にもなった。今シーズン、彼のゴールとアシストは合計21に及び、年齢を考えると驚異的な数字だ。
正統派の「10番」としてノスタルジックな雰囲気を漂わせつつ、コストフは現代の攻撃手に必要な要素をすべて備えている。広い視野と知性を軸に、スピードとパワーも兼備。
低い重心を生かし、素早い方向転換でマークを振り切る。173cmのコンパクトな体を活かしてボールをキープし、相手の間を抜け出す。
17歳ながらゴールとアシストを量産するデータが示すように、メンタリティも高い。元レッドスターのミロジェビッチ監督は「私はこの若者を信頼している。彼は前向きで、指示に耳を傾け、積極的に協力する」と語る。
17歳にして自国で安定して高いレベルを示す選手を批判するのは、やや不公平だ。 年齢やトップチーム定着前の段階を考えると、守備など課題が残っても当然だ。ボールを持ったときの圧倒的な自信を生かし、もっと積極的に仕掛けるべきだろう。
成功に浮かれることなく、さらに飛躍することが課題だ。セルビアメディア「スポータル」のインタビューでは、スタンコヴィッチ監督が「復帰後に30％成長した」と語ったことに対し、コストフは異議を唱えた。
「正直、もっと成長していると思う。シーズン終盤には、フィジカルもメンタルもさらに向上させる」
若くして高いレベルでプレーするコストフは、偉大なキャリアへ歩み始めた。最高レベルで実力を示した選手と比べると、彼はイスコに最も近いタイプだ。
両者とも背は高くないが、10番にとって重要な低い重心とがっしりした体格を持つ。DFをかわし、スペースを作り、チャンスを創出し、自らも得点を挙げるには、その小さなアドバンテージが不可欠だ。
元レアル・マドリードの選手はこのポジションの現代の名手であり、両者はサイドでもプレーできる汎用性を備えている。このまま成長すれば、コストフが将来的に強豪クラブでプレーしても不思議はない。
コストフはレッドスターでのデビューシーズンで好パフォーマンスを見せ、その活躍はベオグラードで欧州トップクラブの注目を集めている。 スーパーリーグの優勝争いが始まるいま、彼は当面、レッドスターの9連覇に貢献することに集中するだろう。しかし、来夏には彼の去就に大きな注目が集まる。
彼はすでにアーセナル、ACミラン、2024年のUEFAユースリーグでパネンカを決めたバルセロナ、バイエルン、ドルトムント、PSGなどと噂される。スタンコビッチ監督のインテル人脈も加わり、争奪戦は激化必至だ。 ただし、彼は10月に2028年までの新契約を締結したため、レッドスターは交渉で有利だ。
今夏にセルビア人選手最高移籍金で売却するかは不明だ。本人は噂に動揺していないと語っている。
「移籍報道には流されていない」とSportalに語った。「2500万ユーロといった金額も、プレーや生活には影響していない」。
それでもコストフは「スーパーリーグは経験豊富な選手が多く、簡単ではない。だがより高いレベルでプレーできると思う」と語り、セルビアリーグに物足りなさを感じていることを示唆した。
「ドイツかイタリアなら最高のパフォーマンスを発揮できると思う。自分の希望については深く考えていない。今夏に移籍することが最優先ではない」と語った。