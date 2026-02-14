Goal.com
Jhon Duran GFXGOAL
Krishan Davis

翻訳者：

アーセナルやレアル・マドリードとの移籍噂からロシアでの無名時代へ：ジョン・デュランの芽生えたキャリアが、いかにして崇高から完全に奇妙なものへと転落したか

わずか22歳のジョン・デュランは、移籍を繰り返すキャリアにおいて6つ目のクラブ、わずか12ヶ月間で3つ目のクラブとなるゼニト・サンクトペテルブルクへ移籍するという物議を醸す決断を下した。かつてアストン・ヴィラのストライカーとして活躍した彼が欧州のビッグクラブであるレアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘン、チェルシーとの関連が噂されてから1年余りが経過したが、サウジアラビアとトルコでのプレーを経て、このストライカーはすでにさらに無名の存在へと漂流しつつある。

デュランはアストン・ヴィラでの2シーズン目に世界トップクラスの選手としての可能性を示し、2024-25シーズン前半にはプレミアリーグとチャンピオンズリーグの両方でスーパーサブとして名を轟かせ、その過程で驚異的なゴールを幾つも決めた。

その成功が彼の頭を狂わせたのか、欧州の強豪クラブとの移籍噂が浮上する中、出場時間増加を強く要求した。しかし結局、2025年1月の移籍市場終盤にクリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナスルへ移籍し、名声より金銭を選んだ。

これが転落の始まりとなった。その後12ヶ月で急降下を続け、デュランは今やサッカー界の荒野に放り出された身となっている...

  Jhon Duran Aston Villa 2024

    ヴィラ・センセーション

    2023年1月にMLSのシカゴ・ファイアーから加入したアストン・ヴィラでのキャリアは目立たないスタートだったが、デュランが昨シーズン序盤にイングランドサッカー界を席巻したと言っても過言ではない。コロンビア人選手はプレミアリーグ開幕5試合で4得点を記録——全て途中出場での活躍——エバートン戦では信じがたいほど遠距離からの決勝ゴールを決めた。

    その好調は欧州でも続き、チャンピオンズリーググループステージ初戦3試合のうち2試合で得点を記録。特にヴィラパークでのバイエルン・ミュンヘン戦では劇的な決勝ゴールを叩き込み、クラブの伝説に名を刻んだ。

    しかし、そうした活躍にもかかわらず、イングランド代表のオリー・ワトキンスを優先したウナイ・エメリ監督は彼をスタメン起用しなかった。当時、スペイン人指揮官はこう語っている。「彼の潜在能力は計り知れない。私は彼の最高の部分を引き出し、支え、助け、そして厳しく要求したい。彼は得点を重ねることで自信を深めている」 我々は両ストライカーを信頼し、2トップでも1トップでも、あるいは両方を起用する戦術に誇りを持てるようにならねばならない。これが我々の課題だ」と語っていた。

  • エメリ監督下でのフラストレーション

    しかし、2024年9月下旬から12月上旬にかけてプレミアリーグで得点の干ばつに陥り、出場時間も依然として限られていた中、舞台裏で何かがうまくいっていないことが明らかになった。チャンピオンズリーグではバイエルンとボローニャ戦で得点を挙げていたものの、デュランは気性の激しい選手という評判を確立しつつあった（おそらく驚くことではないが、彼は悪名高い短気なズラタン・イブラヒモビッチを崇拝している）。

    最初の火種は、10月のイタリア戦（珍しい先発出場）で66分に交代を命じられた際の激しい反応だった。カメラは彼がヴィラ・パークのベンチ席を拳で殴り蹴る様子を捉え、その後タッチライン方向へ何かを投げつける衝撃的な暴挙に及んだ。

    エメリ監督は後に事態を軽視しようとしたが、この熱血コロンビア人選手の人間管理に苦戦していることは明らかだった。「彼の反応に問題はない」と監督は語った。「ロッカールームで伝えるメッセージは全て、敬意と我々の価値観についてだ。若手選手は多少反応するかもしれないが、それは私の管理下にある。今年初の先発出場だった——相手がフレッシュな状態での先発は常に難しいものだ」

    月スカイスポーツのインタビューでビラ監督との関係について問われたデュランはこう語った。「愛憎入り混じった瞬間もあるよ！でもいや、彼には本当に感謝している。彼とコーチングスタッフには心から感謝している。問題はたくさんあったけど、それは普通のことだと思う」

    「時には火花が散ることも！だから常に言い争っているんだ！でも、僕のような若い選手と、彼のように多くのことを知り、多くのことを成し遂げてきた人物の間では、それは普通のことだと思う。正直なところ、この環境にいられること、そして彼がサッカー界でこれほど偉大な人物であることに、心から感謝しているんだ」 ええ、時々言い争うこともあります。彼には彼の見解があり、私には私の見解がある。そして私は黙っているタイプではない。言いたいことがあるなら、相手が誰であろうと、私は言うのです。」

  Cristiano Ronaldo Jhon Duran

    アル・ナスルが訪ねてくる

    そのインタビューでの彼の口調は陽気だったかもしれないが、その言葉には、スーパーサブとしての自分の役割に対する根底にある不満が表れていた。12月までに、彼はアーセナル、バルセロナ、バイエルン、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリード、チェルシーなど、2か月前に長期契約を結んだにもかかわらず、その年の1月に彼がまだ無名だったときに獲得を試みたクラブとの移籍の噂が流れていた。

    彼は、低迷するサウサンプトン戦でシーズン初のリーグ戦スタメン出場の機会を掴み、決勝点を決め、さらにノッティンガム・フォレスト戦とマンチェスター・シティ戦でも得点を決め、アストン・ヴィラの次の2試合でもスタメンに名を連ねた。しかし、エメリの信頼を勝ち取ったと思われた矢先、彼はその信頼を台無しにしてしまった。

    ボクシングデーのセント・ジェームズ・パークでのニューカッスル戦、チームが既に0-1でリードされていた30分過ぎ、デュランはファビアン・シャーの背中に倒れ込む際にブーツで蹴り上げたとして判定され、即座に退場処分を受けた。 この試合は最終的に3-0で敗戦。チャンピオンズリーグ出場権争いにおいて決定的な痛手となった。ニューカッスルは得失点差でエメリ率いるアストン・ヴィラを上回り、5位で最終出場権を獲得したのだ。

    その後3試合の出場停止処分が科され、復帰後もエバートン戦ではベンチ入りしたものの出場機会はなく、アーセナル戦とウェストハム戦での計30分間の出場に留まった。そして彼のヴィラでのキャリアは突然の終焉を迎えた。 その時点で1月を迎えており、ヴィラは当初デュランの売却を否定していたものの、プレミアリーグの収益性・持続可能性規則（PSR）への懸念と、2人のトップストライカーを満足させ続けることが不可能だという認識から、適正価格であれば放出も辞さない姿勢に転じた。タイミングよくアル・ナセルがオファーを持ちかけ、選手自身も金銭面での条件を受け入れる意思を示した。

  Jhon Duran Al-Nassr 2024-25

    サウジアラビア滞在が思わぬ方向へ

    資金力豊かなサウジアラビアのクラブは、冬の移籍市場終了間際にこの9番選手を獲得するため、ボーナスを含めずとも驚異的な7700万ユーロ（6450万ポンド／8000万ドル）を支払った。これにより、既にロナウドと元リヴァプール選手のサディオ・マネを擁する攻撃陣に新たな戦力が加わった。 契約額は年間1700万ポンド（2100万ドル）という驚異的な金額とされ、時給換算で約1900ポンドに相当する。一方、ヴィラは彼が欧州のライバルクラブではなくプロリーグへ移籍することを歓迎したと報じられている。

    移籍後2試合で4得点を挙げるなど、得点力に当初は問題がなかったドゥランだったが、ピッチ外の問題が原因で湾岸諸国での生活は急速に暗転した。 トラブルの最初の兆候は、彼が実際にはリヤドに住んでおらず、ガールフレンドと同居を禁じるサウジアラビアの厳格な法律を回避するため、270マイル離れた隣国バーレーンに居住していたという報道だった。彼はトレーニングに参加するためだけに毎日80分のフライトを利用していたと報じられた。

    アル・ナセルはこれらの報道を「不快なほど滑稽なフェイクニュース」と一蹴したが、この説は決して完全に否定されなかった。「いわゆる『フェイクニュース』は皆が知っているが、これは不快なほど滑稽なフェイクニュースだ！」とクラブはツイートで表明。「我々のクラブがこれほど注目されることを嬉しく思う。ジョンはリヤドを愛しており、自宅はクラブとスタジアムの近くにある。彼は我々の新たな家族の一員だ」

    しかし、彼のパフォーマンスが低下し、アル・ナセルが順位表で後れを取るにつれ、デュランが実際にサウジアラビアでの生活に適応できていないことが明らかになった。これはピッチ外での個人的な問題につながり、彼の精神状態に影響を与えたとされる。ステファノ・ピオリ監督率いるクラブ全体の苦戦の中で、このストライカーは巨額の投資に見合う成果を出せなかったことでスケープゴートとなり、多くのファンが彼の売却を求めた。

  jhon-duran

    短命なトルコの呪文

    サウジアラビア移籍からわずか5か月後、アル・ナセルで居場所を見つけられなかったデュランが退団する可能性が報じられた。とはいえ、18試合で12得点を挙げる活躍はしていた。6つのクラブからプレミアリーグ復帰のオファーを受けたにもかかわらず、このセンターフォワードは再び最も有利な選択肢を選び、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるフェネルバフチェへ期限付き移籍するためトルコへ向かった。

    スーペル・リグの強豪クラブは獲得に全力を注ぎ、スポーツディレクターがメデジンまで飛び、イングランド復帰ではなくフェネルバフチェを選ぶよう直接説得を試みたとザ・アスレティックは報じた。一方、アル・ナスルへの提案内容は、その夏に恥ずかしいほどの損失を被って売却するよりも、トルコでの1シーズンで市場価値を回復させられるというものだった。

    しかし再び計画は狂った。当時21歳だった選手がプレシーズン初日の練習に姿を見せなかったことにモウリーニョ監督が激怒したと報じられ、スペインメディアは監督の発言としてデュランを「無礼」と評した。フェネルバフチェは監督の発言を否定したものの、選手の遅刻自体は認める姿勢を示した。 これが事前に合意されていたかは依然不明だ。「ジョゼ・モウリーニョ監督が海外メディアで当クラブ選手ジョン・デュランについて述べた発言は完全に虚偽である」とクラブは声明。「監督は本件について発言していない。当選手は本日夜、アルガルヴェ合宿に参加するためポルトガルに到着した」

    その後、モウリーニョは新シーズン開始からわずか1か月で、チャンピオンズリーグ本戦出場権獲得に失敗した責任を取らされ解任された。この解任は、デュランが8月下旬から11月上旬にかけて離脱を余儀なくされた骨の炎症問題と時期を同じくしていた。新たに選出されたクラブ会長サデッティン・サランは、このストライカーが著名なポルトガル人指揮官の解任決定に腹を立て、プレーしたくないがために負傷を装っているというセンセーショナルな噂を、信じがたいことに否定せざるを得なかった。 「ジョン・デュランは確かに負傷している。スペインの担当医と話し、MRI結果も確認した。数週間以内に復帰する」とサランは10月の記者会見で述べた。

    出場可能だった時期のデュランは、再びメンタル面で苦しんでいるとの報道もあり、21試合でわずか5得点と得点力が大幅に低下。態度面でも問題を抱えていた。こうした問題にもかかわらず、彼はイスタンブールでシーズンを終えるものと広く予想されていたが、2月初旬に突然フェネルバフチェへのローン契約を解除し、さらに深みへと沈んでいった。

  • ロシアでは注目されていない

    わずか22歳のデュランは、キャリア初期において6つ目のクラブ、わずか12ヶ月間で3つ目のクラブに加入した。そしてこれは彼のキャリアにおいて最も予想外の移籍となる。このフォワードは、2025-26シーズン終了までの契約でロシアの強豪ゼニト・サンクトペテルブルクと契約した。この決断もまた、何よりもまず金銭的な動機によるものと思われる。

    ゼニトはロシア・プレミアリーグで2位につけており、タイトル獲得の可能性はあるかもしれない。しかし、その魅力はそこまでに留まるだろう。4年前のロシアによるウクライナへの違法な侵攻以来、同国のクラブはUEFAの大会から締め出されており、ロシアのトップリーグはヨーロッパの他の地域ではほとんど放送されていないため、デュランはそこで存在感を示せず、忘れ去られることになるだろう。

    彼の意図は、巨額の収入を得るとともにコロンビア代表のワールドカップメンバー入りを確実にすることに見える。彼は2025年6月以来代表でプレーしておらず、11月の最新招集からも外されていた。「ゼニトの目標を説明されました。非常に感銘を受け、ここでキャリアを続けたいと思いました。 自分と家族にとって最善の道を選ぼうとしている。ゼニットで成功し幸せになれると信じている」とデュランは説明した。

    「彼がトップクラスの選手であることは周知の事実だが、本人の望むほど順調にはいっていない」とゼニトのセルゲイ・セマック監督はドゥラン加入時に語った。「コロンビア代表としてワールドカップ出場を目指し、ジョン・コルドバと先発の座を争う意欲を期待している。 我々は彼がチームに貢献することを期待しており、その実力には疑いがない」

    特筆すべきは、このレンタル契約には親クラブであるアル・ナセルからの買い取り義務ではなく、オプション（3500万ユーロ＝約30億5000万円／41億5000万ドル）が含まれている点だ。これは彼が今夏のワールドカップ後に選択肢を検討することを示唆している。しかし現時点では、未知の領域へと踏み出す彼は、若くして自ら招いた低迷から脱却するという真の挑戦に直面している。

