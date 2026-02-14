しかし、2024年9月下旬から12月上旬にかけてプレミアリーグで得点の干ばつに陥り、出場時間も依然として限られていた中、舞台裏で何かがうまくいっていないことが明らかになった。チャンピオンズリーグではバイエルンとボローニャ戦で得点を挙げていたものの、デュランは気性の激しい選手という評判を確立しつつあった（おそらく驚くことではないが、彼は悪名高い短気なズラタン・イブラヒモビッチを崇拝している）。

最初の火種は、10月のイタリア戦（珍しい先発出場）で66分に交代を命じられた際の激しい反応だった。カメラは彼がヴィラ・パークのベンチ席を拳で殴り蹴る様子を捉え、その後タッチライン方向へ何かを投げつける衝撃的な暴挙に及んだ。

エメリ監督は後に事態を軽視しようとしたが、この熱血コロンビア人選手の人間管理に苦戦していることは明らかだった。「彼の反応に問題はない」と監督は語った。「ロッカールームで伝えるメッセージは全て、敬意と我々の価値観についてだ。若手選手は多少反応するかもしれないが、それは私の管理下にある。今年初の先発出場だった——相手がフレッシュな状態での先発は常に難しいものだ」

翌 月スカイスポーツのインタビューでビラ監督との関係について問われたデュランはこう語った。「愛憎入り混じった瞬間もあるよ！でもいや、彼には本当に感謝している。彼とコーチングスタッフには心から感謝している。問題はたくさんあったけど、それは普通のことだと思う」

「時には火花が散ることも！だから常に言い争っているんだ！でも、僕のような若い選手と、彼のように多くのことを知り、多くのことを成し遂げてきた人物の間では、それは普通のことだと思う。正直なところ、この環境にいられること、そして彼がサッカー界でこれほど偉大な人物であることに、心から感謝しているんだ」 ええ、時々言い争うこともあります。彼には彼の見解があり、私には私の見解がある。そして私は黙っているタイプではない。言いたいことがあるなら、相手が誰であろうと、私は言うのです。」