サウジアラビア移籍からわずか5か月後、アル・ナセルで居場所を見つけられなかったデュランが退団する可能性が報じられた。とはいえ、18試合で12得点を挙げる活躍はしていた。6つのクラブからプレミアリーグ復帰のオファーを受けたにもかかわらず、このセンターフォワードは再び最も有利な選択肢を選び、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるフェネルバフチェへ期限付き移籍するためトルコへ向かった。
スーペル・リグの強豪クラブは獲得に全力を注ぎ、スポーツディレクターがメデジンまで飛び、イングランド復帰ではなくフェネルバフチェを選ぶよう直接説得を試みたとザ・アスレティックは報じた。一方、アル・ナスルへの提案内容は、その夏に恥ずかしいほどの損失を被って売却するよりも、トルコでの1シーズンで市場価値を回復させられるというものだった。
しかし再び計画は狂った。当時21歳だった選手がプレシーズン初日の練習に姿を見せなかったことにモウリーニョ監督が激怒したと報じられ、スペインメディアは監督の発言としてデュランを「無礼」と評した。フェネルバフチェは監督の発言を否定したものの、選手の遅刻自体は認める姿勢を示した。 これが事前に合意されていたかは依然不明だ。「ジョゼ・モウリーニョ監督が海外メディアで当クラブ選手ジョン・デュランについて述べた発言は完全に虚偽である」とクラブは声明。「監督は本件について発言していない。当選手は本日夜、アルガルヴェ合宿に参加するためポルトガルに到着した」
その後、モウリーニョは新シーズン開始からわずか1か月で、チャンピオンズリーグ本戦出場権獲得に失敗した責任を取らされ解任された。この解任は、デュランが8月下旬から11月上旬にかけて離脱を余儀なくされた骨の炎症問題と時期を同じくしていた。新たに選出されたクラブ会長サデッティン・サランは、このストライカーが著名なポルトガル人指揮官の解任決定に腹を立て、プレーしたくないがために負傷を装っているというセンセーショナルな噂を、信じがたいことに否定せざるを得なかった。 「ジョン・デュランは確かに負傷している。スペインの担当医と話し、MRI結果も確認した。数週間以内に復帰する」とサランは10月の記者会見で述べた。
出場可能だった時期のデュランは、再びメンタル面で苦しんでいるとの報道もあり、21試合でわずか5得点と得点力が大幅に低下。態度面でも問題を抱えていた。こうした問題にもかかわらず、彼はイスタンブールでシーズンを終えるものと広く予想されていたが、2月初旬に突然フェネルバフチェへのローン契約を解除し、さらに深みへと沈んでいった。