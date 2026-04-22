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Oliver Maywurm

翻訳者：

アーセナルやドルトムントも関心か。フランクフルトがレアル・マドリードのDF獲得へ。

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アイントラハト・フランクフルトは今夏、レアル・マドリードから選手を獲得する可能性がある。

ドイツ紙『Bild』によると、ブンデスリーガのクラブが、現在レアル・マドリードのセグンダでプレーするディフェンダー、ビクトル・バルデペナス獲得に動いている。

  • フランクフルトのスポーツディレクター、マルクス・クローシェ氏らはすでに選手側と交渉している。SGE（フランクフルト）は以前からバルデペナスに注目しており、2029年までマドリードと契約する19歳のセンターバックを今夏獲得する方針だ。

    『ビルト』紙によると、移籍金が500万ユーロ以上となり、レアル・マドリードは買い戻し条項の挿入も模索している。

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  • Victor ValdepenasGetty Images

    フランクフルト：レアル・マドリードの若手がコリンズの代役か？

    昨年、ボルシア・ドルトムントとバイエル・レバークーゼンがバルデペナスに接触したと報じられた。現在では、フランクフルト、アーセナル、ACミランも関心を示しており、アイントラハトは元スペインU-19代表を巡る争奪戦に臨む。

    バルデペナスは12月中旬、シャビ・アロンソ監督の下でトップデビューし、アラベス戦（2-1）に左SBで先発した。以降トップでの出場はないが、スペイン3部のレアル・マドリードBではレギュラーとして26試合2得点を記録している。

    フランクフルトは、22歳のCBナムディ・コリンズが今夏プレミアリーグへ移籍する場合、後継者確保が必要になる。コリンズは2030年まで契約が残っているが、移籍志向で、アイントラハトは4000万ユーロ程度の移籍金を求める見込みだ。

  • アイントラハト・フランクフルトの残りの試合日程


    試合日

    対戦相手

    第31節

    FCアウクスブルク（A）

    32

    ハンブルガーSV（ホーム）

    33

    ボルシア・ドルトムント（アウェイ）

    34

    VfBシュトゥットガルト（ホーム）


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