ドイツ紙『Bild』によると、ブンデスリーガのクラブが、現在レアル・マドリードのセグンダでプレーするディフェンダー、ビクトル・バルデペナス獲得に動いている。
AFP
翻訳者：
アーセナルやドルトムントも関心か。フランクフルトがレアル・マドリードのDF獲得へ。
フランクフルトのスポーツディレクター、マルクス・クローシェ氏らはすでに選手側と交渉している。SGE（フランクフルト）は以前からバルデペナスに注目しており、2029年までマドリードと契約する19歳のセンターバックを今夏獲得する方針だ。
『ビルト』紙によると、移籍金が500万ユーロ以上となり、レアル・マドリードは買い戻し条項の挿入も模索している。
- Getty Images
フランクフルト：レアル・マドリードの若手がコリンズの代役か？
昨年、ボルシア・ドルトムントとバイエル・レバークーゼンがバルデペナスに接触したと報じられた。現在では、フランクフルト、アーセナル、ACミランも関心を示しており、アイントラハトは元スペインU-19代表を巡る争奪戦に臨む。
バルデペナスは12月中旬、シャビ・アロンソ監督の下でトップデビューし、アラベス戦（2-1）に左SBで先発した。以降トップでの出場はないが、スペイン3部のレアル・マドリードBではレギュラーとして26試合2得点を記録している。
フランクフルトは、22歳のCBナムディ・コリンズが今夏プレミアリーグへ移籍する場合、後継者確保が必要になる。コリンズは2030年まで契約が残っているが、移籍志向で、アイントラハトは4000万ユーロ程度の移籍金を求める見込みだ。
アイントラハト・フランクフルトの残りの試合日程
試合日
対戦相手
第31節
FCアウクスブルク（A）
32
ハンブルガーSV（ホーム）
33
ボルシア・ドルトムント（アウェイ）
34
VfBシュトゥットガルト（ホーム）