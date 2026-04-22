アーセナルやドルトムントも関心か。フランクフルトがレアル・マドリードのDF獲得へ。

昨年、ボルシア・ドルトムントとバイエル・レバークーゼンがバルデペナスに接触したと報じられた。現在では、フランクフルト、アーセナル、ACミランも関心を示しており、アイントラハトは元スペインU-19代表を巡る争奪戦に臨む。

バルデペナスは12月中旬、シャビ・アロンソ監督の下でトップデビューし、アラベス戦（2-1）に左SBで先発した。以降トップでの出場はないが、スペイン3部のレアル・マドリードBではレギュラーとして26試合2得点を記録している。

フランクフルトは、22歳のCBナムディ・コリンズが今夏プレミアリーグへ移籍する場合、後継者確保が必要になる。コリンズは2030年まで契約が残っているが、移籍志向で、アイントラハトは4000万ユーロ程度の移籍金を求める見込みだ。