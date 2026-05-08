AFP
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アーセナルは「PSGを止める者はいない」と警告された。プレミアリーグのレジェンドが、チャンピオンズリーグ決勝に向け、アルテタ監督はヨケレスをベンチに下げるべきだと説明した。
アーセナルの戦術的ジレンマ
アーセナルは準決勝でアトレティコ・マドリードを破り、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めた。今月末、ブダペストで行われる決勝ではフランスの強豪と対戦する。 リーグ戦全勝、レバークーゼンとスポルティングCPを破り、シメオネ率いるアトレティコも下したアーセナルだが、元マンチェスター・ユナイテッドMFバットは「バイエルン戦で堅守を見せたPSGを攻略するにはスピードが足りない」と指摘する。
アーセナルの守備は堅いが、現在の攻撃陣では攻守の切り替えが遅く、この大舞台でPSGのバランスを崩すのは難しいと指摘している。
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バットからアルテタへの警告
パディ・パワーの取材に答えたバットは、ルイス・エンリケ率いるPSGがブダペストで優勝する圧倒的本命だと語った。バットは「PSGに勝てるチームはいない。アーセナルにはカウンター攻撃の脅威がなく、スピードのある選手もいない。
バイエルン戦ではハキミ不在でマルキーニョスも衰え、守備が弱点だと思ったが、実際は堅かった。攻撃陣は圧巻。優勝候補だが、一発勝負なので…
PSGの勝率は70対30だ。彼らの調子が良ければ止められない。アーセナルは引いてコンパクトに守るだろう。スピードあるトロサールを起用せざるを得ず、ギョケレスではカウンターが期待できない。
セットプレーも重要だ。PSGは小柄なので、バイエルンの方が優れていると思った。アーセナルが勝つ可能性もあるが、PSGが序盤から勢いに乗れば止められない。
アルテタ監督、ギョケレスの「並外れた」活躍を称賛
火曜日の準決勝でアトレティコを圧倒し、1-0で勝利して決勝進出を決めたアーセナル。アルテタ監督は、疲れを知らないストライカー、ギョケレスの活躍を絶賛した。監督は「彼の献身的な走りと守備がチームにリズムをもたらし、観客にも大きな影響を与えた」と語った。
スペイン人監督は「彼は素晴らしかった。ボールを持つたびに観客が反応した。彼の献身とチームへの影響は驚異的だ。ヨケレスは常に基調とリズムを作り、ボールを持たない時の習慣も示した。それは全員の努力だ」と語った。
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プレミアリーグ優勝争いの優先事項
ブダペストでの試合に集中する前に、アーセナルがまず目指すのはプレミアリーグ優勝の確定だ。残り3試合で5ポイント差の首位を走る北ロンドン勢は、1試合未消化のマンチェスター・シティにも優位を保っている。 監督はPSGのハイラインに対しトロサールのスピードをどう活かすか判断するが、まずは国内で結果を出し、イングランド王者としてハンガリーへ乗り込むことを目指す。