アーセナルは「PSGを止める者はいない」と警告された。プレミアリーグのレジェンドが、チャンピオンズリーグ決勝に向け、アルテタ監督はヨケレスをベンチに下げるべきだと説明した。

パディ・パワーの取材に答えたバットは、ルイス・エンリケ率いるPSGがブダペストで優勝する圧倒的本命だと語った。バットは「PSGに勝てるチームはいない。アーセナルにはカウンター攻撃の脅威がなく、スピードのある選手もいない。

バイエルン戦ではハキミ不在でマルキーニョスも衰え、守備が弱点だと思ったが、実際は堅かった。攻撃陣は圧巻。優勝候補だが、一発勝負なので…

PSGの勝率は70対30だ。彼らの調子が良ければ止められない。アーセナルは引いてコンパクトに守るだろう。スピードあるトロサールを起用せざるを得ず、ギョケレスではカウンターが期待できない。

セットプレーも重要だ。PSGは小柄なので、バイエルンの方が優れていると思った。アーセナルが勝つ可能性もあるが、PSGが序盤から勢いに乗れば止められない。