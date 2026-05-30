Getty Images Sport
翻訳者：
「アーセナルは『罰せられた』！」――サミル・ナスリはチャンピオンズリーグ決勝の審判判定を痛烈に批判したが、延長戦のPK判定が「スキャンダル」だったとは否定した。
審判は時間稼ぎをしたアーセナルに「罰」を与えた。
ブダペストの決勝は1－1からガブリエル・マガリャエスのPK失敗でPSGが優勝。直後、ナスリはCanal+『Late Football Club』で「後半、審判はアーセナルに不利な判定を続けた。前半のタイム wasting への報復だ」と主張した。
ナスリは「後半、主審はアーセナルに意図的に笛を吹いた。前半の時間稼ぎへの罰だ」と断言。アーセナルはカイ・ハヴェルツの早期ゴールでリードし、前半は堅い守備で王者を抑え込んだが、その戦術が審判の反感を買ったとナスリは主張している。
- Getty Images Sport
延長戦のPKをめぐる波乱
延長戦で交代出場したノニ・マドゥエケがヌノ・メンデスのプレッシャーを受け、ペナルティエリア内で倒された場面は、この試合で最も物議を醸した。アーセナル側が一丸となってPKを要求する中、ナスリはこう語った。
ナスリは「仮にペナルティが宣告されてもVARが取り消すことはなかっただろう。だが笛を吹かなかったからといってスキャンダルではない」と説明した。以前審判の偏向を批判した彼でも、この判定は明確なミスではなく「グレーゾーン」だと認めた。
ルイス・エンリケによるマスタークラス
ナスリは審判の判定を批判したが、ルイス・エンリケ監督率いるPSGの戦術実行力を絶賛した。ハーヴェルツに6分で先制された後も、スペイン人監督は冷静に試合をコントロールした。
「彼は無謀なリスクを取らない。適切な戦術を見つけた瞬間からすべてをコントロールし、常に相手監督を出し抜く策を持つ」とナスリ。フランス勢が後半、ウスマン・デンベレのPKで同点に追いつくまで、いかにリズムを取り戻したかを強調した。
- AFP
PSGが「伝説的」な地位を確立
チャンピオンズリーグ2連覇を達成したPSGは、名門クラブの仲間入りを果たした。ナスリは、この偉業の大きさを即座に認め、古巣マルセイユを含む他のどのフランスクラブも到達したことがない高みにPSGを位置づけた。
彼は「初優勝は歴史的、2度目は伝説的」と語り、この勝利の重みを強調した。審判判定や与えられなかったPKを巡る議論は続くものの、元アーセナル選手はPSGが欧州強豪としての地位を確固たるものにしたと認めた。