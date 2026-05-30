ブダペストの決勝は1－1からガブリエル・マガリャエスのPK失敗でPSGが優勝。直後、ナスリはCanal+『Late Football Club』で「後半、審判はアーセナルに不利な判定を続けた。前半のタイム wasting への報復だ」と主張した。

ナスリは「後半、主審はアーセナルに意図的に笛を吹いた。前半の時間稼ぎへの罰だ」と断言。アーセナルはカイ・ハヴェルツの早期ゴールでリードし、前半は堅い守備で王者を抑え込んだが、その戦術が審判の反感を買ったとナスリは主張している。