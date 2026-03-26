アーセナルは「特別な選手がいなすぎる」と容赦なく指摘され、ジェイミー・キャラガーはヴィクトル・ジョケレスの代役を探すようガンナーズに助言した

批判の多くは、スウェーデン代表のギョケレスに向けられている。このストライカーは昨夏、スポルティングから6400万ポンド（8500万ドル）で移籍して以来、安定した得点源となっているが、キャラガーは、彼が欧州制覇に必要なトップクラスの資質を備えているとは依然として確信していない。

「やはりセンターフォワードを獲得する必要がある」と彼は主張した。今シーズン、アーセナルで2桁得点を記録したのはこの27歳の選手だけであるにもかかわらずだ。スウェーデン人選手は42試合で16得点を挙げているが、ウェンブリーでの試合で供給が途絶えた際に試合の流れを変えることができなかったことが、新たな「スター」選手の獲得を求める声を強めている。 「スター選手がいなくて、カップ決勝のように調子が悪い時には、そういう選手が必要になることがあるんだ」とキャラガーは付け加えた。「アーセナルには攻撃陣に特別な選手が十分いないと思うし、チャンピオンズリーグを考えると少し心配になるね」