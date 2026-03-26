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アーセナルは「特別な選手がいなすぎる」と容赦なく指摘され、ジェイミー・キャラガーはヴィクトル・ジョケレスの代役を探すようガンナーズに助言した
アーセナルの攻撃陣が批判の的となっている
アーセナルはプレミアリーグの首位に立っているものの、ウェンブリーでのタイトル獲得に失敗したことで、現在の攻撃トリオの限界について疑問の声が上がっている。ガンナーズはマンチェスター・シティに0-2で敗れ、ニコ・オライリーの2得点により、ペップ・グアルディオラ監督がまたしてもトロフィーを手にした一方で、アーセナルの4冠の夢は消え去った。
『The Overlap』に出演したキャラガーは、重要な局面で真の「試合を決める選手」が不足していることについて懸念を表明した。「リーグ戦には影響しないと思う。アーセナルは他チームと大きな差をつけているからだ」と元DFは指摘した。「しかし、今のアーセナルについて私が思うのは――おそらくプレミアリーグのどのチームにも言えることだが――特別な選手が不足しているということだ」
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「ギョケレのジレンマ」
批判の多くは、スウェーデン代表のギョケレスに向けられている。このストライカーは昨夏、スポルティングから6400万ポンド（8500万ドル）で移籍して以来、安定した得点源となっているが、キャラガーは、彼が欧州制覇に必要なトップクラスの資質を備えているとは依然として確信していない。
「やはりセンターフォワードを獲得する必要がある」と彼は主張した。今シーズン、アーセナルで2桁得点を記録したのはこの27歳の選手だけであるにもかかわらずだ。スウェーデン人選手は42試合で16得点を挙げているが、ウェンブリーでの試合で供給が途絶えた際に試合の流れを変えることができなかったことが、新たな「スター」選手の獲得を求める声を強めている。 「スター選手がいなくて、カップ決勝のように調子が悪い時には、そういう選手が必要になることがあるんだ」とキャラガーは付け加えた。「アーセナルには攻撃陣に特別な選手が十分いないと思うし、チャンピオンズリーグを考えると少し心配になるね」
「特別な」後任を探しています
北ロンドンのクラブは、不足しているトップクラスの質を補うため、すでに注目度の高い移籍の噂が浮上している。報道によると、アーセナルはパリ・サンジェルマンのスター選手、クヴィチャ・クヴァラツヘリアの大型移籍を模索しており、この移籍が実現すればサイドの戦力が大幅に向上することになる。 このジョージア人ウインガーのような、実績あるゲームチェンジャーをターゲットにすることは、アーセナルの現在の攻撃の要たちが、真の世界クラスの域へと飛躍するどころか、予想外に停滞しているというキャラガーの指摘と完全に合致している。
「2年前、私は[ブカヨ]・サカと[マーティン]・オデガールの2人が本物のスターとなり、[モハメド]・サラーや[ケヴィン]・デ・ブライネのような存在になると考えていた」と彼は語った。「彼らはあと一歩のところまで来ていた。アーセナルはおそらくリーグ優勝を果たすだろうが、仮にそうなったとしても、攻撃陣の誰一人として『素晴らしいシーズンを送った』とは思わないだろう。何かが噛み合っていないのだ。」
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代替ターゲットとアルバレス・ファクター
ウイングの補強に加え、より決定力のあるセンターフォワードの獲得に向けた動きも続いている。アーセナルはアトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレス獲得の噂が浮上しているが、ディエゴ・シメオネ監督は、このアルゼンチン人選手をスペインに残したいという意向を公言している。アルバレス自身は自身の将来について曖昧な態度を崩しておらず、最近こう語っている。「分からないよ。行くかもしれないし、行かないかもしれない。どうなるか誰にも分からない。僕はここでとても幸せだ。今は一日一日を大切に過ごしている。」
カラガーが「世界クラスの個人技の欠如がチャンピオンズリーグで足かせになる」と警告する中、アルテタ監督とアンドレア・ベルタには、インパクトのある補強を実現するプレッシャーがかかっている。