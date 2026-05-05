アーセナルは、今夏6400万ポンドで獲得したヴィクトル・ジョケレスをさらに強化する必要があるのか？

この結果、ギョケレスは今世紀アーセナルデビューシーズンで20得点を達成した2人目の選手となった。プレミアリーグ3試合とチャンピオンズリーグ2試合が残っており、2014-15シーズンにアレクシス・サンチェスがマークした25得点を上回る可能性もある。

それでもアルテタ監督は、火曜日のアトレティコ戦で、ようやく環境に馴染んだばかりのこのセンターフォワードではなく、ジュリアン・アルバレスを先発起用する意向だと報じられている。

それでもアーセナルがすでにジョケレスの後継候補を探しているという報道は理にかなっているのだろうか。それとも、彼は今こそアルテタのストライカー不足を解決する答えであることを証明する絶好の機会を迎えているのだろうか。