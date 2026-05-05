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Mark Doyle

翻訳者：

アーセナルは、今夏6400万ポンドで獲得したヴィクトル・ジョケレスをさらに強化する必要があるのか？

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アーセナル 対 アトレティコ・マドリー

先週はヴィクトル・ジョケレスにとって、アーセナル加入後最高の1週間だった。 加入6400万ポンド（8600万ドル）のストライカーは、水曜のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦アトレティコ・マドリード戦でPKを沈め、1－1の引き分けに貢献。さらに3日後のフルハム戦では2得点1アシストで3－0の勝利を導き、首位アーセナルのリードを6に広げた。

この結果、ギョケレスは今世紀アーセナルデビューシーズンで20得点を達成した2人目の選手となった。プレミアリーグ3試合とチャンピオンズリーグ2試合が残っており、2014-15シーズンにアレクシス・サンチェスがマークした25得点を上回る可能性もある。

それでもアルテタ監督は、火曜日のアトレティコ戦で、ようやく環境に馴染んだばかりのこのセンターフォワードではなく、ジュリアン・アルバレスを先発起用する意向だと報じられている。

それでもアーセナルがすでにジョケレスの後継候補を探しているという報道は理にかなっているのだろうか。それとも、彼は今こそアルテタのストライカー不足を解決する答えであることを証明する絶好の機会を迎えているのだろうか。

  • Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty

    期待外れのスタート

    昨年7月、スポルティングCPから加入したジョケレスには、アーセナルの攻撃陣を完成させる「欠けていたピース」としての期待が寄せられた。得点力に優れたこのストライカーは、アルテタ監督率いるプレミアリーグの常連準優勝チームが長年探し続けていた存在だった。

    リスボンでは2シーズンで66試合68得点を挙げ、欧州トップ10リーグで最多得点を記録した。イングランドでその驚異的なペースを維持できるとは誰も思っていなかったが、前半戦の苦戦は予想外だった。

    アルテタ監督は、移籍交渉の長引きでプレシーズンが不足したことが原因と説明したが、問題はそれだけではなかった。ギョケレスは動きが鈍く、ボールキープもままならず、チームメイトを試合に絡ませることもできなかった。

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  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    「彼はエリートなのか？」

    ストライカーの価値はボールタッチ数だけでは測れない。ハーランドが好例だ。だがギョケレスは、少ないタッチをペナルティエリアでの決定力で補えなかった。

    プレミアリーグ初21試合で5得点（2点はPK）しかなく、ジェイミー・キャラガーらが「エリート」と呼ぶのをためらったのも当然だ。

    「大一番では物足りなさがある」とスカイ・スポーツで語った。実際、トップ9相手には4月のボーンマス戦での1得点のみだ。

    ただしキャラガーは、ギョケレスが多くの決定機を逃しているわけではなく、そもそもチャンスが少ないと指摘した。「人々は『アーセナルの問題はフィニッシュだ』と言い続けるが、そうではない。問題はチャンスを作ることだ。彼らは十分なチャンスを作れていない」

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    「彼の長所を生かしてみたら？」

    シーズンが進むにつれ、アーセナルはオープンプレーでチャンスを作り出せない。元ブラックバーンとチェルシーのストライカー、クリス・サットンは、ジョケレスの特長を生かすパスが不足していることがチームにとってマイナスだと指摘する。

    「彼は体格に恵まれたフィジカル型ストライカーだ。それなのにサイドでボールを保持してもクロスを上げない」とプレミアリーグ優勝経験者はBBCラジオ5ライブで語った。「なぜ彼のようなセンターフォワードがいるのに長所を生かさないのか？」

    彼は最も頭の良い選手ではないが、働き者であり、サイドを突くランナーだ。アーセナルは得点力に乏しいチームだから、彼にチャンスを与える必要がある。

    「彼にはアーセナルで結果を出すことが期待されている。批判もあるが、今シーズンはまずまずだ。それでも得点を挙げるにはチャンスが必要だ。

    彼は決定力がある。だから、絶好のクロスエリアにボールがあっても、誰もリスクを冒してクロスを上げなければ意味がない。戦術の原則は分かるが、クロスから得点はできる。それはルール内だ！」

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    「ハーランドを思い出した」

    ポール・マーソンは、アーセナルの選手たちがギョケレスにボールを渡さないのは、彼を信頼していないからだと指摘した。

    「チームメイトは彼を信用していない。彼にパスを回そうとしないんだ」と、このアーセナルのレジェンドは2月、Stick to Footballポッドキャストで語っていた。しかし、土曜日のフラム戦でギョケレスがオールラウンドな活躍を見せると、メルソンは見方を変えた。

    「彼はハーランドを彷彿とさせた」と58歳の元選手は語り、「これまで厳しく批判してきたが、あれは彼のベストプレーだった」と続けた。

    アーセナル加入後、最も完成度の高いパフォーマンスだった。北ロンドン移籍後、1試合で3度関与したのは初めて。2得点を挙げ、プレミアリーグ得点ランキングで14ゴールとし、ハランド、ブレントフォードのイゴール・チアゴ、マンチェスター・シティのウインガー、アントワーヌ・セメニョに次ぐ4位につけた。

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    「大きな後押し」

    土曜日の試合でギョケレスが挙げた先制点は、ブカヨ・サカの好アシストを押し込んだものだった。だが、それが彼を獲得した理由だ。2点目は印象的なヘディング。レアンドロ・トロサールのクロスはスピード不足で背後に外れかけていたが、それでも決めた。

    アルテタ監督を最も喜ばせたのは、ギョケレスのアシストだった。元コヴェントリー・シティの選手は、エベレチ・エゼのロングボールに反応して裏へ走り、巧みな逆足パスでサカをゴールへ導いた。

    「彼は素晴らしいパフォーマンスを見せた」とスペイン人監督は語った。「マドリード戦の前半も良かったし、今日も全時間帯でゴールに直結するプレーをした。攻撃のあらゆる場面に関与し、2つの素晴らしいゴールを決めた。ポジション取りとタイミングの良さは、私たちの練習の成果だ。

    これは彼に大きな活力を与え、チームにも自信をもたらすはずだ」

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    正念場の月

    ジョケレスの好調は、アーセナルと本人にとって最高のタイミングで訪れた。彼はスランプを脱し、プレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトル争いに戻ったアルテタ監督の下で重要な役割を果たしている。 そのため火曜日のアトレティコ戦では先発が予想される。ただし、カイ・ハヴェルツが万全ならベンチスタートになるとの見方が強い。

    先月エティハドで行われたマンチェスター・シティ戦でアルテタがハーヴェッツを起用したことは象徴的だった。プレスや連携の面でハーヴェッツはギョケレスより貢献できるとみなされている。

    だがハヴェルツは怪我が多く、今夏退団が噂されるガブリエル・ジェズスと同じ状況だ。

    そのためアーセナルは今夏ストライカー補強が確実視される。ボーンマスの10代エリ・ジュニア・クロウピやエンドリックといった若手を育成して将来ギョケレスの後継とするか、アルバレスやビクター・オシムヘンといった即戦力FWで代えるかが焦点だ。

    そのため、今シーズンの残り数試合はアーセナルだけでなくギョケレスにとっても極めて重要だ。

    マーソンは「彼は下位チームに確実に勝つために起用され、その役割を果たした」と語る。「ストライカーには20得点を期待するもので、彼は達成した。優勝すれば素晴らしい補強だったと言えるだろう。できなければそうは言えない」。

    「しかし彼はフラム戦で本当に良かった。それが獲得した理由だ。毎週見られるわけではないが、この4週間続けばアーセナルは投資を回収できる」

    マーソンはやや単純化しすぎているが、一流ストライカーは得点がすべて。今月末までに、ギョケレスの真価とアーセナルの選択が明確になるだろう。

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