アーセナルは、今夏6400万ポンドで獲得したヴィクトル・ジョケレスをさらに強化する必要があるのか？

ジョケレスの好調は、アーセナルと本人にとって最高のタイミングで訪れた。彼はスランプを脱し、プレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトル争いに戻ったアルテタ監督の下で重要な役割を果たしている。 そのため火曜日のアトレティコ戦では先発が予想される。ただし、カイ・ハヴェルツが万全ならベンチスタートになるとの見方が強い。
先月エティハドで行われたマンチェスター・シティ戦でアルテタがハーヴェッツを起用したことは象徴的だった。プレスや連携の面でハーヴェッツはギョケレスより貢献できるとみなされている。
だがハヴェルツは怪我が多く、今夏退団が噂されるガブリエル・ジェズスと同じ状況だ。
そのためアーセナルは今夏ストライカー補強が確実視される。ボーンマスの10代エリ・ジュニア・クロウピやエンドリックといった若手を育成して将来ギョケレスの後継とするか、アルバレスやビクター・オシムヘンといった即戦力FWで代えるかが焦点だ。
そのため、今シーズンの残り数試合はアーセナルだけでなくギョケレスにとっても極めて重要だ。
マーソンは「彼は下位チームに確実に勝つために起用され、その役割を果たした」と語る。「ストライカーには20得点を期待するもので、彼は達成した。優勝すれば素晴らしい補強だったと言えるだろう。できなければそうは言えない」。
「しかし彼はフラム戦で本当に良かった。それが獲得した理由だ。毎週見られるわけではないが、この4週間続けばアーセナルは投資を回収できる」
マーソンはやや単純化しすぎているが、一流ストライカーは得点がすべて。今月末までに、ギョケレスの真価とアーセナルの選択が明確になるだろう。