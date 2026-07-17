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Misa Rodriguez Real Madrid Women 2025-26Getty Images
Ameé Ruszkai

翻訳者：

アーセナルは、レアル・マドリードの記録を破ったスペイン代表GKミサ・ロドリゲスを獲得。すでに契約した有望な10代GKとともに、ダフネ・ファン・ドムスラー、アンネケ・ボルベと正GKを争う。

アーセナルウィメン
WSL
レアル・マドリード・フェメニーノ
マリア・ロドリゲス
女子サッカー
女性の最初の部門
I. Damm

アーセナルは、レアル・マドリードを退団したスペイン代表GKミサ・ロドリゲス獲得に動いている。すでにダフネ・ファン・ドムスラーやアンネケ・ボルベを擁するGK陣だが、26歳のロドリゲスを加えさらに強化する見込みだ。

  • ミサ・ロドリゲス、レアル・マドリード退団後アーセナルへ

    今夏の移籍市場では、ほとんどのトップフリーエージェントがすでに新天地を決めた。だが、レアル・マドリードで6シーズン活躍したミサは、いまだ市場に残る最高の選手の一人だ。

    在籍中、彼女は「ラス・ブランカス」の正GKとして全大会通算215試合に出場。2020年創設のチームはスペインと欧州で強豪として定着し、チャンピオンズリーグの常連となっているが、いまだ主要タイトルは獲得できていない。

    6月10日に退団が発表されてから新天地は不明だったが、現在はアーセナル移籍が濃厚と伝えられている。COPEが木曜日に報じた。

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  • Daphne van Domselaar Arsenal Women 2025-26Getty Images

    アーセナルではゴールキーパーのポジション争いが激化している。

    アーセナルはGK陣が充実しているため、ミサにとっては興味深い移籍となる。オランダ代表正GKのヴァン・ドムスラーは2024年にアストン・ヴィラから加入以来、ほぼ正GKの座を守り続けている。 昨季加入のボルベも、チームメイトの負傷離脱中にチャンスを掴み、時にはオランダ代表GKから先発の座を奪った。

    10月にマヌエラ・ジンツベルガーが前十字靭帯を負傷し、1月にはバルボラ・ヴォティコヴァを期限付き移籍で補強。クリスマス直前にヴァン・ドムスラーも離脱し、層の薄さが顕著になった。 ジンツベルガーは契約満了で退団し、アカデミー出身のナオミ・ウィリアムズも同時にチームを去った。ヴォティコヴァはスラヴィア・プラハへ復帰した。

    しかし、ヴァン・ドムスラー、ボルベ、ミサの3人がいれば、アーセナルにはいずれも正GKを務められる能力を持つゴールキーパーが3人揃い、特にワールドカップの年である今年は、少なくとも2人が出場機会を期待できることになる。 ヴァン・ドムスラーは来年、オランダ代表の正GKとしてブラジルへ行く予定で、ミサもスペイン代表入りを目指し、バルセロナのカタ・コルと正GKの座を争うつもりだ。

    昨季序盤、レアル・マドリードで出場機会がなかったため、ミサはスペイン代表から外れた。W杯出場を逃さないよう、彼女は再びベンチに甘んじる事態を避けたいはずだ。

  • アーセナルはデンマークのユース代表選手との契約を締結した。

    ミサの噂が浮上したのは、アーセナルがデンマークの有望なユース代表GKイザベラ・ダムを獲得した直後だった。 ダムは2021年にブロンビー入りし、昨年10月に17歳でトップデビュー。2025-26シーズンにはA-リーガ2位となり、CL予選出場権を獲得した同クラブで常にベンチ入りした。

    昨季アーセナルでトライアルを行い、関連報道から数時間後の金曜朝に正式加入が発表された。デンマークU-19代表のダムは「アーセナルに加入でき誇りに思う。早くプレーしたい。ここで成長し、クラブの成功に貢献したい」と語った。 以前ここでトレーニングした経験から、この環境が自分の成長に最適だと確信しています。」

    アーセナル女子部門ディレクターのクレア・ウィートリー氏は「ダムは以前から注目していた選手で、同世代では欧州屈指のゴールキーパーだと確信している」と語った。 アーセナル女子チームの監督レネ・スレガースは「彼女は将来が楽しみなGKで、成長の基盤もできている」と期待を寄せ、「技術力、冷静さ、勇敢さはすでに証明されており、飛躍の可能性は極めて高い」と語った。

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  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    アーセナル、移籍市場でさらに動きか

    アーセナルにとって、今夏の移籍市場は好調だ。中盤にはスタンウェイとロイテラー、攻撃にはチェルチとバウムを加え、さらに世界クラスのフルバック、バトルも獲得した。

    ダムは今夏6人目の新戦力。ミサが加われば7人となる。その前後で別のGKが放出される可能性はあるのか？ ヴァン・ドムスラー、ボルベ、ミサの3人が出場時間を求めるなら、やむを得ないだろう。

    あるいは、昨季の負傷者続出を踏まえ、ミサはバックアップ要員として加わっただけなのか。ヴァン・ドムスラーは5月下旬に手術を受け、6月のオランダ代表合宿を欠場した。予定されていた手術だという以外、詳細は明かされていない。