アーセナルは、レアル・マドリードの記録を破ったスペイン代表GKミサ・ロドリゲスを獲得。すでに契約した有望な10代GKとともに、ダフネ・ファン・ドムスラー、アンネケ・ボルベと正GKを争う。

アーセナルはGK陣が充実しているため、ミサにとっては興味深い移籍となる。オランダ代表正GKのヴァン・ドムスラーは2024年にアストン・ヴィラから加入以来、ほぼ正GKの座を守り続けている。 昨季加入のボルベも、チームメイトの負傷離脱中にチャンスを掴み、時にはオランダ代表GKから先発の座を奪った。

10月にマヌエラ・ジンツベルガーが前十字靭帯を負傷し、1月にはバルボラ・ヴォティコヴァを期限付き移籍で補強。クリスマス直前にヴァン・ドムスラーも離脱し、層の薄さが顕著になった。 ジンツベルガーは契約満了で退団し、アカデミー出身のナオミ・ウィリアムズも同時にチームを去った。ヴォティコヴァはスラヴィア・プラハへ復帰した。

しかし、ヴァン・ドムスラー、ボルベ、ミサの3人がいれば、アーセナルにはいずれも正GKを務められる能力を持つゴールキーパーが3人揃い、特にワールドカップの年である今年は、少なくとも2人が出場機会を期待できることになる。 ヴァン・ドムスラーは来年、オランダ代表の正GKとしてブラジルへ行く予定で、ミサもスペイン代表入りを目指し、バルセロナのカタ・コルと正GKの座を争うつもりだ。

昨季序盤、レアル・マドリードで出場機会がなかったため、ミサはスペイン代表から外れた。W杯出場を逃さないよう、彼女は再びベンチに甘んじる事態を避けたいはずだ。