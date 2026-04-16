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アーセナルは、ラ・リーガのFW獲得のため1億2000万ユーロの資金を確保し、カイ・ハフェルツとガブリエル・ジェズスを放出する方針だ。
アーセナル、攻撃の2人を放出へ
CaughtOffsideによると、ミケル・アルテタ監督はハーヴェルツとジェズスを放出し、その資金と給与枠で2026-27シーズンに世界最高峰のストライカー獲得を狙う。
2人の放出で給与総額を削減し、アトレティコへの移籍金も捻出できる。情報筋は、プレミア制覇を狙うアーセナルがすでに水面下で交渉を進めていると明かす。
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アルバレスは退団の可能性を残している
アトレティコはスター選手の放出を否定しているが、本人は最近、憶測を鎮める発言をしていない。ワールドカップ優勝者は最近のインタビューで、メトロポリターノでの長期的な将来を問われ、曖昧な回答に終始した。
アルバレスは「言うことはない。SNSで話題になり、意見が拡散している。私は何も言っていない。ここでの生活は問題なく、とても幸せだ。すべての大会で戦えている。ただの噂で、大げさに騒がれているだけだ。アトレティコで幸せで、満足していて、戦っている。 チャンピオンズリーグも好調で、コパ・デル・レイの決勝も決まった」と語った。それでも2026-27シーズンに他クラブへ移籍する可能性を問われると、「僕にどうしろと？ あるかもしれないし、ないかもしれない。誰にも分からない」と答えた。
アトレティコが記録的対抗オファーを準備中
ディエゴ・シメオネ監督は、この貴重な戦力を簡単には手放さない。アーセナルやバルセロナの関心を退けるため、クラブはヤン・オブラクと並ぶ年俸約1000万ユーロの延長契約を用意していると報じられている。 残留へ年俸約1000万ユーロの契約を提示する見込みだ。今季は国内・欧州大会で多くの決定弾を記録し、その価値を証明した。
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アルゼンチンでの争いが激化している。
アーセナルが元マンチェスター・シティの選手をプレミアリーグに呼び戻すには、激しい競争に直面する。パリ・サンジェルマンはかねてから注目しており、アーセナル以上の資金力を持つ。バルセロナもロベルト・レヴァンドフスキの後継者を探し、状況を注視している。
北ロンドンのクラブは、交渉の早い段階から代理人と強固な関係を築き、その差を埋めようとしている。今季18得点を挙げるアルバレスは欧州屈指の注目株であり、アーセナルがハーヴェルツやジェズスを放出しても彼を獲得しようとしていることは、アトレティコ・マドリードのエースを高く評価している証拠だ。