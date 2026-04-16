アトレティコはスター選手の放出を否定しているが、本人は最近、憶測を鎮める発言をしていない。ワールドカップ優勝者は最近のインタビューで、メトロポリターノでの長期的な将来を問われ、曖昧な回答に終始した。

アルバレスは「言うことはない。SNSで話題になり、意見が拡散している。私は何も言っていない。ここでの生活は問題なく、とても幸せだ。すべての大会で戦えている。ただの噂で、大げさに騒がれているだけだ。アトレティコで幸せで、満足していて、戦っている。 チャンピオンズリーグも好調で、コパ・デル・レイの決勝も決まった」と語った。それでも2026-27シーズンに他クラブへ移籍する可能性を問われると、「僕にどうしろと？ あるかもしれないし、ないかもしれない。誰にも分からない」と答えた。