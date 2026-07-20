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アーセナルは、モーガン・ロジャースをチェルシーに記録的な1億1700万ポンドで奪われた後、リヴァプールとPSGが狙う1億200万ポンドの選手争奪戦に参加した。
アーセナル、ライプツィヒのスター選手ディオマンデに照準を合わせる
移籍市場で波乱が続く中、ミケル・アルテタ監督は攻撃陣の再編を目指し、アーセナルがディオマンデ争奪戦に参入した。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、北ロンドンのクラブはブンデスリーガでの活躍で注目されるコートジボワール代表に対し、すでに代理人へ最初の問い合わせを行ったという。
ただし、獲得には多額の移籍金が予想され、ライプツィヒは1億2000万ユーロ（約1億200万ポンド）を要求しているとされる。ロマーノ氏は「アーセナルはここ数日、ディオマンデの代理人と接触し、まだ可能性が残っているかを確認した」と伝えた。
- Ben STANSALL / AFP
チェルシーがアーセナルを下し、ロジャースを獲得
アーセナルは23歳のロジャースを今夏の最優先補強ターゲットにしていた。しかしチェルシーがアストン・ヴィラと1億1700万ポンドで合意し、ロジャースを獲得した。アーセナルの計画は事実上横取りされた。
ロマーノは「アーセナルは大きな打撃を受けた。ロジャースは彼らの最優先ターゲットで、獲得に動いていたからだ」と指摘した。
彼がチェルシーへ移籍したのは大きな驚きで、移籍市場にも波及効果がある。アーセナルにとっては予想外の展開で、大きな衝撃だ」
ライプツィヒのスター選手を巡り、リヴァプールとPSGが争奪戦を繰り広げている。
ディオマンデ争奪戦はアーセナルにとって楽ではない。リヴァプールとPSGが数か月前からこのウイングをマークしているからだ。現時点ではPSGが交渉で優位だが、リヴァプールも高齢化するフォワードの後継として注目しており、依然として脅威だ。
ロマーノ氏は「ディオマンデはPSGと個人合意済みで、PSGはライプツィヒと交渉中。アーセナルも状況を把握するため連絡を取っている」と説明した。
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他の選択肢とアルバレス氏の状況
ディオマンデに注目が集まっているが、アーセナルがマークしているのは彼だけではない。彼らはジュリアン・アルバレスとアトレティコ・マドリードの間に生じる可能性のある波乱も注視している。バルセロナの関心が事態を複雑にし、アトレティコは国内ライバルへの売却に消極的だ。
「アーセナルはジュリアン・アルバレスとバルセロナの関係も注視している。バルセロナとアトレティコ・マドリードの仲は悪く、アトレティコは国内ライバルへの売却を拒否するだろう。もしアルバレスとアトレティコの関係が8月に悪化し、売却が決まった場合、アーセナルも再浮上する可能性がある」とロマーノ氏は説明した。
「アトレティコは原則として売却するつもりはないが、8月にジュリアンとクラブの関係が破綻し売却を決断した場合、アーセナルは依然として注目するだろう」
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