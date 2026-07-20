アーセナルは、モーガン・ロジャースをチェルシーに記録的な1億1700万ポンドで奪われた後、リヴァプールとPSGが狙う1億200万ポンドの選手争奪戦に参加した。

ディオマンデに注目が集まっているが、アーセナルがマークしているのは彼だけではない。彼らはジュリアン・アルバレスとアトレティコ・マドリードの間に生じる可能性のある波乱も注視している。バルセロナの関心が事態を複雑にし、アトレティコは国内ライバルへの売却に消極的だ。

「アーセナルはジュリアン・アルバレスとバルセロナの関係も注視している。バルセロナとアトレティコ・マドリードの仲は悪く、アトレティコは国内ライバルへの売却を拒否するだろう。もしアルバレスとアトレティコの関係が8月に悪化し、売却が決まった場合、アーセナルも再浮上する可能性がある」とロマーノ氏は説明した。

「アトレティコは原則として売却するつもりはないが、8月にジュリアンとクラブの関係が破綻し売却を決断した場合、アーセナルは依然として注目するだろう」