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アーセナルは、ミケル・アルテタ監督率いるチームが欧州と国内の3冠を目指している中、負傷したエベレチ・エゼの離脱期間が判明し、痛手を受けた。
怪我の経過と回復促進
BBCによると、エゼはチャンピオンズリーグのバイエル・レバークーゼン戦でふくらはぎを負傷し、4週間から6週間の離脱を余儀なくされる見通しだ。 27歳のエゼは、日曜日にマンチェスター・シティに0-2で敗れたカラバオ・カップ決勝を欠場し、代表招集も辞退した。アーセナルのアルテタ監督は確定的な検査結果を待っているが、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップの制覇を目指すガナーズにとって、このタイミングでの離脱は痛手となる。しかし、膝の怪我で1ヶ月間離脱していたクラブ主将のマルティン・オデゴールが間もなく復帰する見込みであり、攻撃の負担を和らげる助けとなるだろう。
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エゼの極めて重要な創造的影響
今シーズンのチームへの多大な貢献を考えると、この攻撃的ミッドフィールダーの離脱は痛手となるだろう。今回の不運に見舞われるまで、エゼは今シーズン、8月下旬の移籍前のクリスタル・パレスでの2試合を含め、全大会通算43試合に出場していた。アーセナルでは9ゴール6アシストを記録し、攻撃の要となっていた。特にプレミアリーグでは26試合に出場し、6ゴール2アシストを記録するなど、大きな存在感を示していた。 欧州の舞台では、今シーズンのチャンピオンズリーグ9試合で既に1ゴール2アシストを記録している。
バーンズが代表招集に応じる
アーセナルのスター選手が欠場することになったため、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、ニューカッスル・ユナイテッドのウインガー、ハーヴィー・バーンズを急遽「スリー・ライオンズ」の招集メンバーに加えた。28歳のバーンズは今シーズン、全大会通算で14ゴールを挙げるなど絶好調だ。この急な招集により、この攻撃手にとって約6年ぶりに代表復帰が実現した。また、スコットランド代表への移籍に関する憶測もこれで完全に払拭された。
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アーセナルの次の一手は？
北ロンドンに戻ったアルテタ監督は、エースのプレイメーカーを欠く中、過酷なスケジュールに直面している。現在、リーグ首位のアーセナルは勝ち点70で首位に立ち、1試合少ないマンチェスター・シティに9ポイントの差をつけている。 代表戦中断期間を経て、チームは4月4日にサウサンプトンで行われるFAカップ準々決勝で、3冠への挑戦を再開する。そのわずか3日後には、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のため、スポルティングCPとのアウェイ戦に臨む。さらに4月19日には、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティとのプレミアリーグの決戦も控えており、この重要な終盤戦において、チームの選手層の厚さが厳しく試されることになるだろう。