北ロンドンに戻ったアルテタ監督は、エースのプレイメーカーを欠く中、過酷なスケジュールに直面している。現在、リーグ首位のアーセナルは勝ち点70で首位に立ち、1試合少ないマンチェスター・シティに9ポイントの差をつけている。 代表戦中断期間を経て、チームは4月4日にサウサンプトンで行われるFAカップ準々決勝で、3冠への挑戦を再開する。そのわずか3日後には、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のため、スポルティングCPとのアウェイ戦に臨む。さらに4月19日には、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティとのプレミアリーグの決戦も控えており、この重要な終盤戦において、チームの選手層の厚さが厳しく試されることになるだろう。