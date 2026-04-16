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アーセナルは、マンチェスター・シティとの優勝争い決戦を前に、ノニ・マドゥエケの復帰という朗報を受けた。
チャンピオンズリーグでは一時危なかったが、その後良い知らせがあった。
英紙『ザ・サン』によると、アーセナルはマドゥエケが日曜のエティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティ戦に間に合うと楽観視している。24歳の同選手は、水曜のスポルティング戦（0-0）で開始1時間ほどで途中交代した。チームは準決勝進出を決めたが、アルテタ監督は彼の状態を心配している。
右膝を痛め、ピッチで治療を受けた後、10代のマックス・ダウマンと交代した。重要な時期に離脱する可能性もある。
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早期診断でアルテタは安堵した
マドゥエケは今後数日間、アーセナル医療スタッフによる追加検査を受ける。しかし初期診断では深刻な組織損傷はなく、「デッドレッグ」（打撲）と診断された。回復は比較的短期間で済む見込みだ。
今季は膝のトラブルが続いているだけに、今回の診断は朗報だ。彼は先月、イングランド代表としてウルグアイと1-1で引き分けた試合で左膝を痛め、保護用ブレースを着けてウェンブリーを後にしたが、すぐに戦線に復帰していた。
エティハド対決の重要性
アーセナルは11年間勝てていないエティハド・スタジアムで連鎖を断ち切りたい。アルテタ監督はマドゥエケの出場を強く望んでいる。日曜日の試合はプレミアリーグ優勝争いの山場だ。シティは直後に迫っている。もしグアルディオラ率いるチームが勝てば、勝ち点差は3に縮まり、シティは1試合少ない。
右サイドの層は薄く、アキレス腱を痛めるサカの出場も不透明だ。そのため、マドゥエケの右サイドでの存在感は一層重要になっている。
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守備陣に補強が見込まれる
攻撃陣にはまだ不安があるが、アーセナルは守備の主力数名がまもなく復帰すると見込み、自信を強めている。リハビリ中のユリエン・ティンバーとリカルド・カラフィオリは水曜夜、エミレーツ・スタジアムのスタンドでチームメイトを声援した。
膝の故障でマルティン・オデゴールも不在のチームにとって、2人の復帰は大きな朗報だ。アルテタ監督は、タイトルを左右するマンチェスター戦へ向け、医療チームから出場許可が出る主力選手を確認するため、48時間神経を尖らせる。