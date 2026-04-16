アーセナルは、マンチェスター・シティとの優勝争い決戦を前に、ノニ・マドゥエケの復帰という朗報を受けた。

マドゥエケは今後数日間、アーセナル医療スタッフによる追加検査を受ける。しかし初期診断では深刻な組織損傷はなく、「デッドレッグ」（打撲）と診断された。回復は比較的短期間で済む見込みだ。

今季は膝のトラブルが続いているだけに、今回の診断は朗報だ。彼は先月、イングランド代表としてウルグアイと1-1で引き分けた試合で左膝を痛め、保護用ブレースを着けてウェンブリーを後にしたが、すぐに戦線に復帰していた。