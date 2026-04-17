アーセナルは、マックス・ダウマンとイーサン・ヌワネリに次ぐ、プレミアリーグ史上3番目に若い選手の獲得を狙っている。

アーセナルはライバルに先んじようと、レスター・シティの16歳ジェレミー・モンガ獲得で有力候補に名乗りを上げている。昨季終盤にトップチームで鮮烈デビューを飾り、評価が急上昇した。

2025年4月、ニューカッスル戦で途中出場しプレミア史上2番目の若さでデビュー（1位はアーセナルのヌワネリ）。その後、アーセナルのダウマンに抜かれて3位となったが、2人はイングランドU-17でチームメイトだ。