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アーセナルは、プレミアリーグ制覇に貢献したピエロ・ヒンカピエの完全移籍を決めた。
タイトルヒーローが長期的な将来を確固たるものにした
アーセナルはバイエル・レバークーゼンのDFヒンカピーを完全移籍で獲得した。今季はローンで加入しプレミア制覇に貢献したため、買い取りオプションを行使した。 当初はレンタルで加入した24歳は、2031年まで5年契約を締結し、長期在籍を約束した。移籍金は報道によると3,450万ポンドで、成績連動の追加報酬も設定されている。イングランドサッカーにスムーズに適応した彼の完全移籍は、クラブの長期計画にフィットする。
クラブは公式声明で「7月1日付でヒンカピエの完全移籍オプションを行使できたことを大変嬉しく思う」と発表した。この移籍は諸手続きを経て正式に完了する見込みで、アルテタ監督の下で王朝構築を目指すアーセナルにとって重要な補強となる。
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王者によるタイトル防衛の重要な要素
ヒンカピーは2025-26シーズン、ほぼ全試合に出場し、公式戦39試合でプレーした。高い技術と落ち着きで守備陣を統率し、過去3シーズンのプレミアリーグで最少失点をマークした。キャリアはチャンピオンズリーグのアスレティック・クラブ戦（2-0）無失点勝利で幕を開け、その後も好調を維持した。
守備が主な役割ながら、2月のウルヴァーハンプトン戦では貴重な同点弾もマーク。卓越した技術でエミレーツのサポーターから高い評価を受け、優勝争いが佳境に入った2月と4月にクラブの月間最優秀選手に選ばれた。
南米からヨーロッパでの成功へ
このディフェンダーは、世界最高峰のリーグで着実にステップアップしてきた。 インデペンディエンテ・デル・ヴァッレのユースで育ちU-20コパ・リベルタドーレスを制した。アルゼンチンのタジェレスを経てヨーロッパへ。バイエル・レバークーゼンではシャビ・アロンソ監督の下、2023-24シーズンにクラブ初となるブンデスリーガ無敗優勝に貢献した。
ロンドン移籍までにドイツで166試合に出場し優勝経験を積んだ彼は、アーセナルでもその経験を生かし、プレミアリーグ優勝争いのプレッシャーを乗り越えた。そしてついに、自身のトロフィーコレクションにイングランド1部リーグの優勝メダルを加えた。
- AFP
国際的な実績とリーダーシップ
ヒンカピーは国際舞台でエクアドル代表の顔として活躍している。U-17代表で主将を務め、A代表では54試合に出場。4つの大会で国を背負い、現在は2026年W杯の活動に参加している。国内での去就が正式に決まるまで、最大の舞台で才能を示し続けている。
来季王座防衛を狙うアーセナルは、ヒンカピーを完全移籍で確保し、世界屈指の左利きDFをプロジェクトの中核として残留させた。