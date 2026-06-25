アーセナルは、プレミアリーグ制覇に貢献したピエロ・ヒンカピエの完全移籍を決めた。

アーセナルはバイエル・レバークーゼンのDFヒンカピーを完全移籍で獲得した。今季はローンで加入しプレミア制覇に貢献したため、買い取りオプションを行使した。 当初はレンタルで加入した24歳は、2031年まで5年契約を締結し、長期在籍を約束した。移籍金は報道によると3,450万ポンドで、成績連動の追加報酬も設定されている。イングランドサッカーにスムーズに適応した彼の完全移籍は、クラブの長期計画にフィットする。

クラブは公式声明で「7月1日付でヒンカピエの完全移籍オプションを行使できたことを大変嬉しく思う」と発表した。この移籍は諸手続きを経て正式に完了する見込みで、アルテタ監督の下で王朝構築を目指すアーセナルにとって重要な補強となる。







