監督は今シーズンのタイトル獲得に集中している。ロマーノ氏によると、契約延長は3月にすでに決定しており、シーズン結果に関係ないという。同氏は「アルテタはアーセナルのプロジェクトに情熱的で、話し合いを楽しみにしている」と伝え、近いうちに合意すると裏付けた。 プレミアリーグでは35試合を終え76ポイントを積み上げ首位。1試合少ない2位マンチェスター・シティに5ポイント差をつけており、2003-2004シーズン以来の国内タイトルを目指す。



