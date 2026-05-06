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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

アーセナルは、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝の行方を待つ中、ミケル・アルテタ監督の契約に関して重大な決断を下した

ミケル・アルテタ
アーセナル
プレミアリーグ
チャンピオンズ リーグ

アーセナルは、プレミアリーグやチャンピオンズリーグの結果に関わらず、今夏にミケル・アルテタ監督に高額な新契約を提示する方針を決めた。3月の時点で首脳陣が長期的な体制確保を目的に決定。アルテタ監督は2冠達成へ全力投球しつつ、現在のプロジェクトへの情熱も冷めていない。

  • 変革的な経営成果に対する報奨

    移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アーセナルはミケル・アルテタ監督の長期在任を確保する方針を決めた。マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラ監督の下、指導者キャリアをスタートさせたスペイン人監督は、2019年12月にエミレーツ・スタジアムで指揮官に就任した。 就任後、FAカップとコミュニティ・シールドを2度制した。この成果を評価し、ロマーノ氏は「アーセナルは今夏、アルテタに新契約を提示する」と明かした。現在の契約は2027年6月までだが、クラブ首脳は彼の功績を称え、報いたい考えだ。

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  • 優勝争いと契約交渉

    監督は今シーズンのタイトル獲得に集中している。ロマーノ氏によると、契約延長は3月にすでに決定しており、シーズン結果に関係ないという。同氏は「アルテタはアーセナルのプロジェクトに情熱的で、話し合いを楽しみにしている」と伝え、近いうちに合意すると裏付けた。 プレミアリーグでは35試合を終え76ポイントを積み上げ首位。1試合少ない2位マンチェスター・シティに5ポイント差をつけており、2003-2004シーズン以来の国内タイトルを目指す。


  • ヨーロッパでの歴史的な栄光を追い求めて

    国内で好調のアーセナルが、欧州制覇へ王手。チャンピオンズリーグ準決勝ではアトレティコ・マドリードを接戦の末に破った。 敵地で1-1の引き分けに持ち込み、ホームでは1-0で勝利。ブダペストでの決勝進出を決めた。欧州制覇は2005-2006シーズン以来2度目。バルセロナに敗れた前回のリベンジを狙う。アルテタ監督の下、前人未到の国内・欧州2冠まであと1勝だ。

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    アルテタの将来はどうなるのか？

    新契約目前のアルテタは、長期にわたる黄金期構築を狙う。残りのリーグ戦や欧州カップ決勝の結果に関わらず、首脳陣はアーセナルが今後も世界サッカー界で支配的地位を保つ最適任者と彼を見ている。

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