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アーセナルは、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝の行方を待つ中、ミケル・アルテタ監督の契約に関して重大な決断を下した
変革的な経営成果に対する報奨
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アーセナルはミケル・アルテタ監督の長期在任を確保する方針を決めた。マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラ監督の下、指導者キャリアをスタートさせたスペイン人監督は、2019年12月にエミレーツ・スタジアムで指揮官に就任した。 就任後、FAカップとコミュニティ・シールドを2度制した。この成果を評価し、ロマーノ氏は「アーセナルは今夏、アルテタに新契約を提示する」と明かした。現在の契約は2027年6月までだが、クラブ首脳は彼の功績を称え、報いたい考えだ。
優勝争いと契約交渉
監督は今シーズンのタイトル獲得に集中している。ロマーノ氏によると、契約延長は3月にすでに決定しており、シーズン結果に関係ないという。同氏は「アルテタはアーセナルのプロジェクトに情熱的で、話し合いを楽しみにしている」と伝え、近いうちに合意すると裏付けた。 プレミアリーグでは35試合を終え76ポイントを積み上げ首位。1試合少ない2位マンチェスター・シティに5ポイント差をつけており、2003-2004シーズン以来の国内タイトルを目指す。
ヨーロッパでの歴史的な栄光を追い求めて
国内で好調のアーセナルが、欧州制覇へ王手。チャンピオンズリーグ準決勝ではアトレティコ・マドリードを接戦の末に破った。 敵地で1-1の引き分けに持ち込み、ホームでは1-0で勝利。ブダペストでの決勝進出を決めた。欧州制覇は2005-2006シーズン以来2度目。バルセロナに敗れた前回のリベンジを狙う。アルテタ監督の下、前人未到の国内・欧州2冠まであと1勝だ。
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アルテタの将来はどうなるのか？
新契約目前のアルテタは、長期にわたる黄金期構築を狙う。残りのリーグ戦や欧州カップ決勝の結果に関わらず、首脳陣はアーセナルが今後も世界サッカー界で支配的地位を保つ最適任者と彼を見ている。