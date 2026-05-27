2022年、オレクサンドル・ジンチェンコと共にマンチェスター・シティから加入したジェズスは、アーセナルのチーム文化と期待値を大きく変えた。彼の経験と勝利への執念はクラブを安定的な優勝候補へと押し上げ、22年ぶりのプレミアリーグ制覇に貢献した。ロンドンでは前線のあらゆるポジションでプレーし、チームに欠かせない汎用性を示した。

公式戦123試合で32得点22アシストを記録し、コンディションが整えば still 効果的な選手であることを証明している。アーセナルは2027年の契約満了前に安価で放出するつもりはないが、ライバルクラブからの関心があり、オフシーズンに評価額通りのオファーがあれば移籍の可能性もある。