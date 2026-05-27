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アーセナルは、ブラジル人FWガブリエル・ジェズス獲得に興味を示すプレミアリーグのクラブに移籍金を提示した。
アーセナル、ブラジル人FWの移籍金を設定
『The Athletic』によると、アーセナルは今夏、ガブリエル・ジェズスの移籍金として最大2000万ポンド（約2700万ドル）を要求する方針だ。クラブには複数から問い合わせがあり、攻撃陣再編のため条件を提示した。
プレミアリーグで5度の優勝を経験したベテランながら、彼は北ロンドンで不透明な状況にある。契約は残り1年。アーセナルは今夏が、この経験豊富なブラジル代表から移籍金を獲得する最後のチャンスだと考えている。
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怪我による離脱と選手層の厚さ
元マンチェスター・シティのこの選手は、2025年初頭に負った深刻な膝の靭帯損傷でシーズンの大半を欠場した。12月に復帰し27試合6得点（最終節クリスタル・パレス戦の決勝点を含む）を記録したが、定位置確保には至っていない。
アルテタ体制下ではヴィクトル・ジョケレスやカイ・ハヴェルツに次ぐ序列となり、今季プレミアリーグ先発は3試合のみ。この不調は代表にも響き、ブラジル代表での最後の出場は2023年後半に遡る。
北ロンドンに残された課題
去就が取り沙汰される中、ジェズスは「アーセナルで成功したい」と強調してきた。プレミアリーグ離脱の可能性を問われると、彼はエミレーツ・スタジアムでのプロジェクトに献身すると明言。現時点では新興市場や南米への帰国には消極的だ。
12月には「なぜ去らないのか？なぜサウジアラビアやブラジルに戻らないのか？と問われる。パルメイラスで終える日が来れば嬉しいが、今はまだ時期ではない。アーセナルでやり残したことがある。去りたくない」と語った。
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アルテタにとっての変革をもたらす存在
2022年、オレクサンドル・ジンチェンコと共にマンチェスター・シティから加入したジェズスは、アーセナルのチーム文化と期待値を大きく変えた。彼の経験と勝利への執念はクラブを安定的な優勝候補へと押し上げ、22年ぶりのプレミアリーグ制覇に貢献した。ロンドンでは前線のあらゆるポジションでプレーし、チームに欠かせない汎用性を示した。
公式戦123試合で32得点22アシストを記録し、コンディションが整えば still 効果的な選手であることを証明している。アーセナルは2027年の契約満了前に安価で放出するつもりはないが、ライバルクラブからの関心があり、オフシーズンに評価額通りのオファーがあれば移籍の可能性もある。