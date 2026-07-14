David Price/Arsenal FC via Getty Images
翻訳者：
アーセナルは、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド、バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されていたドイツの若手リサ・バウムを、今夏の5人目の新戦力として発表した。
公式発表：アーセナルがリサ・バウムの獲得を完了
ライプツィヒで1シーズンだけプレーしたバウムの今夏移籍が報じられると、アーセナルが早期に獲得レースの有力候補に浮上した。火曜日、クラブは新背番号19のバウム加入を発表。ジョージア・スタンウェイ、オナ・バトレ、ジェラルディン・ロイテラー、セリーナ・チェルチに続き、今夏の補強は好調だ。
3年契約（1年延長オプション付き）を結んだバウムは「アーセナルに加入できてとても幸せです。早くプレーしたいです。このリーグは競争が激しく、アーセナルはビッグクラブ。トップ選手と競い合い、タイトルと成長を遂げたいです。アーセナルはそれを叶える完璧な場所です」と語った。
アーセナル女子チームのレネ・スレガース監督も「リサは19歳のウイングフォワードで、攻撃にスピードと運動量ををもたらす。まだ成長途中だが、大きな可能性があると信じている」と期待を語った。
RBライプツィヒの関係者も、バウムの移籍を称えた。同クラブ女子・少女部門責任者のヴィオラ・オデブレヒト氏は「リサが短期間で大きく成長し、次のステップへ進む準備ができたことを誇りに思う。今回の移籍はすべての人にとって良い結果だ」と語った。 私たちはリサの道のりの一部を共にできたことを誇りに思う。アーセナルでのピッチ内外での活躍を心から願っている」
一方、ライプツィヒのヨナス・ステファン監督も「このまま成長すれば、リサは世界クラスの選手になり、ポジションで最高の一人になるだろう」と期待を寄せた。
- Getty Images
リサ・バウムとは？ 世界で最も才能ある若手選手の一人
バウムは無名に近い選手だったが、ドイツユース代表で注目され、2024-25シーズンにはハンブルクのフラウエン・ブンデスリーガ昇格に貢献した。 同クラブは2部ながらDFBポカール準決勝に進出し、延長戦の末にブレーメンに敗れた。117分と121分の失点に、5万7000人の観客は夢を打ち砕かれた。
その活躍はバイエルン・ミュンヘンも注目するほどだったが、彼女は出場機会を求めてRBライプツィヒへの移籍を選んだ。 この選択は成功し、彼女の直線的なプレー、爆発的なスピード、巧みなボールさばきは、10位にとどまったチームで6ゴール2アシストを記録する原動力となった。
その活躍は欧州の強豪クラブの注目を集め、アーセナルへの移籍というチャンスにつながった。彼女は今、世界最高峰のリーグの一つでチャンピオンズリーグも戦う巨大クラブの一員として、さらなる飛躍を狙っている。
アーセナルは低迷を脱却できるか？
アーセナルが他クラブから獲得した若手選手を育成できるかには疑問がある。近年、育成に失敗した例がいくつかあるからだ。
2022年、19歳のブラジル代表ジオ・ケイロスをバルセロナから獲得したが、マドリードCFFへのレンタルで16試合9得点を挙げながらアーセナルでは定着できなかった。その1年後、19歳のカトリーヌ・クールがノルドシェランから加入。デンマーク代表の定位置を確保していたが、アーセナルでは出場機会を得られず2年で退団した。 しかし彼女もレギュラー定着ならず、2年で退団した。ローザ・カファジも似た状況だ。才能あるスウェーデン人MFは2024年に加入したが、出場機会を得られず昨年はブライトンへレンタルされた。
しかし1月に加入したスミラ・ホルムバーグは即座に存在感を示しており、ファンはバウムがホルムバーグと同様に成長軌道に乗ることを期待している。 その理由は、ミードのマンチェスター・シティ移籍でウイングにポジションが空いたため、バウムに出場機会が回ってきやすいからだ。スレガース監督は試合ごとだけでなく試合中でもサイド選手を頻繁にローテーションさせるため、バウムはすでに示した能力を活かしながら、WSLやCLのレベルに安定したペースで適応していけるだろう。
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
アーセナルの積極的な補強は、WSLでの優勝 drought を終わらせるか？
バウムの加入は、アーセナルにとってまたしても素晴らしい補強となりそうだ。イングランド代表スタンウェイとスイス代表ロイテラーの加入で中盤が厚くなり、キム・リトルやマリオナ・カルデンテイへの依存度も軽減できる。 バトジェは世界クラスの実力で、退団したケイティ・マッケイブの穴を埋める。バウムは元ホッフェンハイムのFWセルチと組み、攻撃に多様性と柔軟性を加える。
アーセナルはイングランド女子サッカーで最も成功したチームであり、チャンピオンズリーグを制した唯一のチームだが、2019年以来WSLではタイトルを取れていない。今回の補強は、ファンに今シーズンこそ不振に終止符を打てるという確信を与えている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。