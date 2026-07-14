アーセナルは、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド、バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されていたドイツの若手リサ・バウムを、今夏の5人目の新戦力として発表した。

ライプツィヒで1シーズンだけプレーしたバウムの今夏移籍が報じられると、アーセナルが早期に獲得レースの有力候補に浮上した。火曜日、クラブは新背番号19のバウム加入を発表。ジョージア・スタンウェイ、オナ・バトレ、ジェラルディン・ロイテラー、セリーナ・チェルチに続き、今夏の補強は好調だ。

3年契約（1年延長オプション付き）を結んだバウムは「アーセナルに加入できてとても幸せです。早くプレーしたいです。このリーグは競争が激しく、アーセナルはビッグクラブ。トップ選手と競い合い、タイトルと成長を遂げたいです。アーセナルはそれを叶える完璧な場所です」と語った。

アーセナル女子チームのレネ・スレガース監督も「リサは19歳のウイングフォワードで、攻撃にスピードと運動量ををもたらす。まだ成長途中だが、大きな可能性があると信じている」と期待を語った。

RBライプツィヒの関係者も、バウムの移籍を称えた。同クラブ女子・少女部門責任者のヴィオラ・オデブレヒト氏は「リサが短期間で大きく成長し、次のステップへ進む準備ができたことを誇りに思う。今回の移籍はすべての人にとって良い結果だ」と語った。 私たちはリサの道のりの一部を共にできたことを誇りに思う。アーセナルでのピッチ内外での活躍を心から願っている」

一方、ライプツィヒのヨナス・ステファン監督も「このまま成長すれば、リサは世界クラスの選手になり、ポジションで最高の一人になるだろう」と期待を寄せた。