アーセナルは、ウィリアム・サリバの負傷を受けて、フリーエージェントのジョン・ストーンズとアストン・ヴィラのエズリ・コンサの獲得を検討している。

アーセナルは守備の要サリバが負傷したことで、夏の補強計画が急きょ混乱している。25歳のフランス代表DFはW杯準決勝スペイン戦で背部を痛め、長期離脱が避けられない。

ミケル・アルテタ監督の守備陣で不可欠だったサリバの離脱を受け、北ロンドンのクラブは急きょ高水準の守備補強が必要になった。国内と欧州でのタイトルを目標にする首脳陣は、サリバの穴を埋めなければ進歩が止まる恐れがあると考えている。



