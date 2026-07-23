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アーセナルは、ウィリアム・サリバの負傷を受けて、フリーエージェントのジョン・ストーンズとアストン・ヴィラのエズリ・コンサの獲得を検討している。
サリバの離脱に動揺するガンナーズ
アーセナルは守備の要サリバが負傷したことで、夏の補強計画が急きょ混乱している。25歳のフランス代表DFはW杯準決勝スペイン戦で背部を痛め、長期離脱が避けられない。
ミケル・アルテタ監督の守備陣で不可欠だったサリバの離脱を受け、北ロンドンのクラブは急きょ高水準の守備補強が必要になった。国内と欧州でのタイトルを目標にする首脳陣は、サリバの穴を埋めなければ進歩が止まる恐れがあると考えている。
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アルテタ監督、ストーンズという馴染みのあるフリーエージェントに注目
アルテタ監督は、緊急事態に対応するため、ベテランDFストーンズとの再契約を真剣に検討している。ストーンズは先月マンチェスター・シティとの契約が満了し、フリー移籍が可能になった。 32歳のストーンズはプレミアリーグ6回を含む19冠の経験を持ち、アルテタがマンチェスター・シティで過ごした3年間を通じて戦術を理解している。
ただし、ボール捌きが秀でたこのDFの獲得は容易ではない。スカイ・スポーツによるとチェルシーも関心を示しており、争奪戦になる可能性もある。年齢は高いが、サリバ不在中に守備陣の技術水準を維持したいアルテタ監督にとって、ストーンズは理想的な短期解決策だ。
コンサが検討中
アーセナルはストーンズ獲得が不調に終わった場合、アストン・ヴィラのコンサに切り替える。28歳のコンサは近年急成長し、直近のW杯イングランド代表全8試合に出場した。
彼の魅力は汎用性だ。ストーンズ同様、元ブレントフォードの彼はセンターバックと右サイドバックを難なくこなす。試合中にディフェンダーのポジションを頻繁に入れ替えるアルテタ監督は、この適応力を高く評価している。
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フィットネスと費用：そのトレードオフ
出場機会ではストーンズに不利なデータが並びます。太もも、ふくらはぎ、筋肉のトラブルで昨季プレミアリーグは439分、その前も547分と断続的な出場にとどまりました。10年間のマンチェスター・シティでのリーグ戦出場率は一度も59％を超えていません。
一方、コンサは過去5シーズン連続でプレミアリーグに33試合以上先発し、大きな怪我なくヴィラの守備を支えてきた。 オプタによると、昨季のグラウンドデュエル成功率は73％でリーグトップ。この粘り強さはアルテタ監督の目に留まるだろう。ただし、ヴィラは移籍金6000万ポンドを要求。フリーで獲得できるストーンズと比べると、かなり割高だ。
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