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アーセナルは、ヴィクトル・ジョケレスではなくブンデスリーガのストライカーを獲得していれば、「すでにプレミアリーグを制していたかもしれない」と指摘された。
スミチェル、アルテタの攻撃陣起用を疑問視
アーセナルがギョケレスに巨額を投じた判断について、元チャンピオンズリーグ優勝経験者のスミチェルが疑問を呈している。スポルティングCPから6400万ポンドで加入したスウェーデン代表は、デビューシーズンに決定力不足を指摘されている。
後半は安定したが、序盤の低調なパフォーマンスがチームに決定力不足の印象を与えた。スミチェルは、ブンデスリーガの異なるタイプFWを獲得していればアルテタ体制の最後のピースになったと主張している。
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卓越したフィニッシャー
リヴァプールやチェコ代表で活躍したシュミチェルは、バイエル・レバークーゼンのシックがジョケレスより技術で劣ると断言。シックは筋肉系の怪我が多いものの、アーセナルが彼を獲得していれば、すでにタイトルを取れていたかもしれないと語った。
「シックは典型的なゴールゲッターだ。ペナルティエリア内で非常に賢く、どんな角度からも左足で決められる。怪我さえなければ、ジョケレスではなくシックがいたならアーセナルはすでにタイトルを取れていたかもしれない」とスミチェルはBetVictorに語った。
「はるかに優れたフィニッシャー」
アーセナルはプレミアリーグで9ポイント差の首位を走るが、批判は止まらない。ジョケレスは公式戦44試合で17得点ながら、加入6か月間のリーグ戦は5得点のみ。一方、シックは35試合で16得点。
スミチェルは、特にアーセナルのチャンスならシックの嗅覚でさらに得点を伸ばせたはずだと強調。「同じチャンスがあれば、彼はもっと決めていただろう。彼は優れたフィニッシャーだから確信している。それでも、プレミアリーグで彼のプレーを見てみたい」と語った。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
国内リーグで首位を9ポイント差で独走し、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でもスポルティングCPに1-0で勝利したアルテタ監督率いるチームは、歴史的なシーズンを目前に控えている。とはいえ、攻撃陣の選択肢の少なさは依然として懸念材料だ。アーセナルは今週末、ホームでボーンマスと対戦し、来週にはスポルティングとの第2戦に臨む。