アーセナルは、ヴィクトル・ジョケレスではなくブンデスリーガのストライカーを獲得していれば、「すでにプレミアリーグを制していたかもしれない」と指摘された。

アーセナルがギョケレスに巨額を投じた判断について、元チャンピオンズリーグ優勝経験者のスミチェルが疑問を呈している。スポルティングCPから6400万ポンドで加入したスウェーデン代表は、デビューシーズンに決定力不足を指摘されている。

後半は安定したが、序盤の低調なパフォーマンスがチームに決定力不足の印象を与えた。スミチェルは、ブンデスリーガの異なるタイプFWを獲得していればアルテタ体制の最後のピースになったと主張している。