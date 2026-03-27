アーセナルは、イングランド代表のウイング、ノニ・マドゥエケがウルグアイとの親善試合で負傷により途中交代を余儀なくされたことを受け、彼のコンディションを懸念している。

金曜日の夜、ウェンブリーで行われた試合の前半に交代を余儀なくされたマドゥエケは、負傷の懸念がある。アーセナルのこのウイングは、右サイドから中央に切り込んでシュートを狙った際、ウルグアイのペナルティエリア付近でロドリゴ・アギレと激しく衝突した。

アギレはバックトラックしてボールを奪ったが、その勢いでマドゥエケに激突し、マドゥエケはイングランド代表の医療チームによる治療を受けた。最初の衝撃にもかかわらず、このウインガーはプレーを続けようとしたが、やがて続行不能であることが明らかになった。