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アーセナルは、イングランド代表のウイング、ノニ・マドゥエケがウルグアイとの親善試合で負傷により途中交代を余儀なくされたことを受け、彼のコンディションを懸念している。
激しい衝突でマドゥエケの試合は終了した
金曜日の夜、ウェンブリーで行われた試合の前半に交代を余儀なくされたマドゥエケは、負傷の懸念がある。アーセナルのこのウイングは、右サイドから中央に切り込んでシュートを狙った際、ウルグアイのペナルティエリア付近でロドリゴ・アギレと激しく衝突した。
アギレはバックトラックしてボールを奪ったが、その勢いでマドゥエケに激突し、マドゥエケはイングランド代表の医療チームによる治療を受けた。最初の衝撃にもかかわらず、このウインガーはプレーを続けようとしたが、やがて続行不能であることが明らかになった。
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アーセナルのスター選手に脳震盪の疑い
その後、マドゥエケは数分間プレーを続けたが、やがてピッチに倒れ込み、フィジオスタッフに手を振って交代を求めた。39分にジャロッド・ボウエンと交代すると、顎を押さえながらピッチを離れ、そのままトンネルへと直行した。この攻撃陣の選手が直接ロッカールームへ向かう姿は、トーマス・トゥヘル監督とアルテタ監督の双方にとって大きな懸念材料となるだろう。
負傷の程度は未確認だが、現時点では脳震盪を負った疑いがある。脳震盪と診断された場合、24歳の彼は厳格な復帰プロトコルに従う必要があり、アーセナルの次節の国内リーグ戦を欠場する可能性もある。
ワールドカップへの期待が、負傷の打撃を受ける
ウルグアイ戦と火曜日の日本戦は、イングランド代表選手たちがワールドカップ出場権を勝ち取るための最後のチャンスとなるが、マドゥエケの早期離脱は、このウイング選手にとって悔しい不運となるだろう。スリー・ライオンズのレギュラーとしての地位を確立した彼にとって、シーズン終盤のこの時期に戦線離脱を余儀なくされることは、決して望ましい状況ではない。
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ウェンブリーでの直接対決
マドゥエケが早期退場を余儀なくされたのは彼だけではなかった。ウルグアイ代表のDFホアキン・ピケレスも、アーセナルのこの攻撃選手へのタックルを試みた際に足首に重傷を負ったのだ。マドゥエケはサイドラインまでボールを運び、そこでピケレスと接触した。ピケレスは足首を捻ったようで、ピッチ上で5分半にわたる治療を受けた後、担架で運び出されることになった。アウェイチームのピケレスに代わって、ホセ・マリア・ヒメネスが投入された。