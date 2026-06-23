ロジャースはヴィラ・パークでの急成長が注目され、チェルシーなど欧州の名門が興味を示している。現在2026年W杯イングランド代表に招集され、代表に集中している。先日クロアチア戦に出場し、レギュラー争いを続けている。

11月にヴィラと6年契約を結んだものの、本人はアーセナルへの移籍にも前向きと報じられている。クラブと代表での活躍で、評価はさらに上がっている。