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Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

アーセナルは、アストン・ヴィラとイングランド代表のスター、モーガン・ロジャースの獲得を最優先している。本人もし移籍に前向きだ。

移籍情報
アーセナル
モーガン・ロジャーズ
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ

アーセナルは、プレミアリーグ制覇したチームをさらに強化するため、アストン・ヴィラのFWモーガン・ロジャースを最優先補強ターゲットに据えた。イングランド代表のロジャースは移籍に前向きと報じられる一方、移籍金は最大1億ポンドに達する見込みだ。

  • アーセナル、ロジャース獲得へ動き加速

    ガーディアン紙によると、アーセナルは今夏、ロジャースを最優先で獲得したいと考えている。プレミアリーグ制したアルテタ監督は攻撃力をさらに高めたいとしており、23歳の彼は重要な補強だ。アストン・ヴィラは残留を望むが、アーセナルは移籍が成立すると楽観視している。 移籍が成立すれば多額の移籍金が支払われ、報道によっては1億ポンドに達する可能性もある。



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  • ロジャースがイングランド代表に集中、注目が高まる

    ロジャースはヴィラ・パークでの急成長が注目され、チェルシーなど欧州の名門が興味を示している。現在2026年W杯イングランド代表に招集され、代表に集中している。先日クロアチア戦に出場し、レギュラー争いを続けている。

    11月にヴィラと6年契約を結んだものの、本人はアーセナルへの移籍にも前向きと報じられている。クラブと代表での活躍で、評価はさらに上がっている。

  • ロジャースはアーセナルの攻撃陣を刷新する可能性がある

    ロジャースの最大の強みは汎用性だ。中盤も両ウイングもこなすため、アルテタ監督には多様な戦術オプションが生まれ、アーセナルの攻撃陣の序列も変わるかもしれない。一方で、彼の加入は他の選手たちの去就にも影響しそうだ。個人として苦戦したオデゴールの将来が話題になり、ガナーズはマルティネッリへのオファーも検討しているという。

  • bouaddiGetty Images

    ターゲットはロジャースだけではない

    ロジャースがアーセナルの最優先ターゲットだが、獲得リストにはアストン・ヴィラのスターだけではない。クラブはリールのMFアユーブ・ブアディも監視し、レスター・シティの若手ジェレミー・モンガの移籍も間近と報じられている。