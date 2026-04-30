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アーセナルは「ひどい」と批判されるマルティン・オデガールを放出し、新主将の候補が浮上している。
オハラ、オデガールの「ひどい」プレーを痛烈に批判
今シーズン、コンディションに苦しむオデゴールはメトロポリターノでの試合で60分前に交代。これを受け、オハラはアルテタ監督率いるチームでの彼の将来に疑問を投げかけた。
オハラはtalkSPORTで「昨季も良くなかったが、今季はさらにひどい。チャンピオンズリーグ準決勝でキャプテンが足を引っ張るのは印象が悪い」と手厳しく語った。
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体力とリーダーシップへの懸念
オデゴールの問題はピッチ上のパフォーマンスだけではない。2025-26シーズン、彼は膝の故障でプレミアリーグとチャンピオンズリーグ通じて先発19試合にとどまった。母国ノルウェーでは、昨季の大半を欠場させた怪我が今も影響しているとの懸念が広がっている。
オハラ氏は、これらの要因が重なり、アルテタ監督は今夏の移籍市場で創造性の火花を散らす選手を他で探さなければならないと考えている。「アーセナルはオデゴールから距離を置き始めているのかもしれない。チームに加入して、その象徴的な存在になれる選手を探す必要があるだろう。今夜、[エベレチ]・エゼが投入された際、彼はボール保持時に何度もプレッシャーを受けていた。 良い場面もあったが、10番として世界トップレベルになれるかは疑問だ。オデゴールはステップアップが必要で、このままでは序列が下がる。キャプテンとして続ける資格もないと思う」
ライスが自然の後継者と見なされている。
オハラ氏の助言通りアーセナルがオデゴールを放出するなら、次期キャプテンは誰なのか。元チェルシーのDFジェイソン・カンディは、その答えはすでにチーム内にあると言う。ウェストハムから移籍したデクラン・ライスは、クラブでも代表でも事実上の後継者と見なされている。
「彼はステップオーバーを決めたり、ゴール上隅に鋭いシュートを放ったり、30ヤードを疾走したりするタイプではない。だが守備では怪物だ」とカンディはtalkSPORTで語った。「前線に上がればチームを引っ張る。ボールコントロールも素晴らしい。 イングランド代表でもアーセナルでも、次のキャプテンになるはずだ」
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次は何が待っているのでしょうか？
オデゴールはアルテタ体制で中心だったが、今季の大舞台では結果を出せず、10番のポジションに別の頼れる選手が必要との声も。アトレティコ戦第2 Legを控え、批判を覆すためにキャプテンには大きなプレッシャーがかかる。