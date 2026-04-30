オデゴールの問題はピッチ上のパフォーマンスだけではない。2025-26シーズン、彼は膝の故障でプレミアリーグとチャンピオンズリーグ通じて先発19試合にとどまった。母国ノルウェーでは、昨季の大半を欠場させた怪我が今も影響しているとの懸念が広がっている。

オハラ氏は、これらの要因が重なり、アルテタ監督は今夏の移籍市場で創造性の火花を散らす選手を他で探さなければならないと考えている。「アーセナルはオデゴールから距離を置き始めているのかもしれない。チームに加入して、その象徴的な存在になれる選手を探す必要があるだろう。今夜、[エベレチ]・エゼが投入された際、彼はボール保持時に何度もプレッシャーを受けていた。 良い場面もあったが、10番として世界トップレベルになれるかは疑問だ。オデゴールはステップアップが必要で、このままでは序列が下がる。キャプテンとして続ける資格もないと思う」