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Sean Walsh

翻訳者：

アーセナルは過去にリーグカップ決勝での敗北によってシーズンの流れを崩したことがある――ミケル・アルテタ監督は、「大舞台で弱い」というレッテルを完全に払拭する方法を模索しなければならない

アーセナルは、マンチェスター・シティとの日曜日のリーグカップ決勝に臨み、これが4冠達成への第一歩となることを期待していた。ガナーズは2025-26シーズンの終盤戦を迎え、出場している4つの大会すべてで優勝候補の筆頭と目されていた。しかし、ウェンブリーでの最初の関門で、彼らは崩れ去ってしまった。

ミケル・アルテタ監督率いるチームには、どうにも歯車が噛み合わないようだった。試合開始6分にはシティのGKジェームズ・トラフォードが立て続けに3度のセーブを迫られるなど、序盤はまずまずのスタートを切ったが、赤のユニフォームを着た選手たちにとって、それがこの試合のハイライトと言えるほどだった。

ペップ・グアルディオラ率いるチームに0-2で敗れたことで、望まぬ記録が生まれた。アーセナルはリーグカップ決勝で4連敗を喫し、この大会における連敗記録で他チームを抜き、最多となった。クラブがFAカップに対して抱く愛着は、その姉妹大会であるEFLカップには及んでいないようだ。

長年にわたり、リーグカップの優勝チームはシーズン終盤にかけて調子を落とす傾向にある。アーセナルはシティの脅威を退け、プレミアリーグのタイトルを掲げるために、この伝統が続くことを願っているだろう。しかし、決勝での敗北から完全に立ち直ることができなかったというガナーズ自身の記録も、懸念材料となっている。

  • Arsenal manager Arsene Wenger enters theAFP

    カーディフの戦い

    アーセン・ヴェンゲルは、アーセナルの監督として20年以上にわたり、リーグカップで一度も優勝することがなかった。彼はこの大会を、クラブの若き才能を育てる場、そして戦術を試す場として位置づけていた。「ル・プロフェッサー」ことヴェンゲルが同大会で初の決勝進出を果たしたのは2007年のことであり、そのご褒美として、彼は決勝進出に貢献した選手たちをスタメンに起用することを選んだ。 平均年齢21歳というこのスタメンは、イングランドのプロサッカーの決勝戦史上、最も若いチームだった。彼らが対戦したのは、ジョゼ・モウリーニョ率いるチェルシー。当時、プレミアリーグ2連覇を果たし、事実上、イングランド版「ガラクティコス」と称されていたチームだった。

    両チームの先発メンバーにはあまりにも大きな格差があり、その質の違いを把握するには、単に名前を並べてみるしかないほどだった。モウリーニョはフルメンバーを投入した。ペトル・チェフ、ラッサナ・ディアラ、ジョン・テリー、リカルド・カルヴァリョ、ウェイン・ブリッジ、クロード・マケレレ、マイケル・エッシェン、ミヒャエル・バラック、フランク・ランパード、ディディエ・ドログバ、アンドリー・シェフチェンコ。

    対するアーセナル（赤コーナー）のウェンガー監督の先発は、マヌエル・アルムニア、ジャスティン・ホイト、コロ・トゥーレ、フィリップ・センデロス、アルマン・トラオレ、テオ・ウォルコット、セスク・ファブレガス、デニルソン、アブ・ディアビ、ジェレミー・アリアディエール、ジュリオ・バプティスタだった。

    驚くべきことに、アーセナルは17歳のウォルコットのゴールで先制したが、直後にドログバが同点ゴールを決めた。激しい攻防が続いた試合は、ドログバがチェルシーをリードに導いた追加時間の終盤、ジョン・オビ・ミケル、エマニュエル・アデバヨール、トゥーレの3人が退場処分となり、大混乱に陥った。

    カーディフのミレニアム・スタジアムで行われた前回のリーグカップ決勝を終えての総評は、その日アーセナルの方が優勢であり、将来に向けた基盤を築いたというものだったが、彼らは短期的にも長期的にも失速してしまった。 そのシーズン、ウェンガー率いるチームは残りのプレミアリーグ12試合でわずか3勝しか挙げられず、チャンピオンズリーグではPSVアイントホーフェンにベスト16で敗退。その後、2014年までタイトルを獲得することはなかった。

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  • Arsenal's French defender Laurent KoscieAFP

    バーミンガムが番狂わせ

    アーセナルは2011年、再びリーグカップ決勝に進出した。この時は、少なくともサッカー界においては、すでにインターネット上の定番ネタとなっていたタイトル獲得の干ばつを終わらせるべく、圧倒的な優勝候補と目されていた。対戦相手はプレミアリーグ14位のバーミンガム・シティ。この試合でヴェンゲル監督は容赦なく最強の先発11人を起用し、勝利を確実なものにしようとした。

    しかし、アーセナルはそれでも敗北を喫してしまった。30分目前にニコラ・ジギッチがブルーズ（バーミンガム）の先制点を挙げたが、ロビン・ファン・ペルシーが同点ゴールを決め、前半を折り返した。緊迫した試合が続く中、バーミンガムは番狂わせを起こせるという自信を深めていった。そして、決勝点を奪うのにそれほど苦労することはなかった。

    ローラン・コシェルニーとゴールキーパーのヴォイチェフ・シュチェスニーの連携ミスにより、オバフェミ・マルティンスが隙を突いて侵入し、無人のゴールにボールを転がし込んだ。予想に反して、バーミンガムは主要カップ戦の決勝でアーセナルを破り、この一戦を境に両チームは以前とは別物となってしまった。 アレックス・マクリーシュ率いるブルーズはその後わずか2勝しか挙げられず、順位を急落させてチャンピオンシップへ降格した。一方、ウェンガー率いるアーセナルもその後2勝にとどまり、2位から4位へと順位を落とし、優勝の望みは消え去った。

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    ウェンガーの最後の輝き

    ウェンガーがアーセナル監督として臨んだ最後の決勝戦は、2017-18シーズンのリーグカップであり、その日の対戦相手はシティだった。皮肉なことに、この試合ではアルテタが相手ベンチに控えていた。当時、このスペイン人コーチはグアルディオラのアシスタントとして2シーズン目を迎えていた。

    アーセナルが勝利する可能性は極めて低かった。当時のシティは、プレミアリーグ史上初（そして現在に至るまで唯一）となる100ポイントシーズンを達成しようとしていた最中だった。ピエール＝エメリク・オーバメヤンが先制点のチャンスを掴みかけたが、その場面がガンナーズにとってこの日のハイライトとなった。 セルヒオ・アグエロはシュコドラン・ムスタフィの悪名高い守備の隙を突いてシティに先制点を挙げ、後半にはヴィンセント・コンパニとダビド・シルバがゴールを決め、グアルディオラ率いるチームが3-0の圧勝を収めた。

    シーズン終了後のウェンガー監督の退任が公式に報じられたのは4月になってからだったが、これが彼の最後の舞台になるという兆候はすでに至る所に散見されていた。 リーグ戦4位以内でのチャンピオンズリーグ出場権獲得は極めて困難と見られていたため、アーセナルは代わりにヨーロッパリーグ制覇に全力を注いだ。質の高い準決勝でアトレティコ・マドリードを最後まで追い詰めたものの、2試合合計2-1で敗れ、ウェンガー時代はあっけなく幕を閉じた。その余波は大きく、数年後にアルテタがクラブを再建するまで続いた。

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    マンチェスター・シティが「勝機を嗅ぎつけた」

    日曜日のリーグカップ決勝で、マンチェスター・シティはアーセナルに4年連続の敗北を喫させた。今回は、アルテタ監督が恩師であるグアルディオラ監督と対戦する形となった。ウェンブリーで行われたこの一戦は、「弟子がまだ師匠にはなっていない」ことを証明する試合となり、アーセナルは完全に圧倒された。

    60分から64分の間に、シティの左サイドバック、ニコ・オライリーが右サイドからの浮き球のクロスを活かし、2度もアーセナルのペナルティエリアに潜り込んだ。 最初の得点はケパ・アリサバラガのミスが招いた面もあったが、2点目は純粋な意志の力によるものだった。これはシティにとって当然の報いだった。彼らはただ見過ごすのではなく、自ら決勝の行方を決める側になりたいと決意し、立ち上がったチームだったからだ。

    焦点は再びプレミアリーグの優勝争いへと移り、オライリーはシティが順位表でアーセナルを逆転するチャンスを嗅ぎ取っていると認めた。CBSスポーツから「今、チームは『血の匂い』を感じているか」と問われると、オライリーはこう答えた。「ああ、100パーセントそうだ。血の匂いは一度も消えたことはない。我々は常に血の匂いを嗅ぎ取ってきた。 我々は自信を持っているし、自分たちにできると分かっている。相手は我々のホームに来なければならないが、今シーズン誰もが目の当たりにした通り、そこは敵にとって厳しい場所だ。だから我々は確かに血の匂いを嗅ぎ取っているし、このまま突き進まなければならない。（決勝での勝利は）我々にとって大きな意味を持つ。勢いを築き、今まさに前進し続けるための原動力になる。彼らにとっては明らかに大きな打撃だ。」

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    楽観視できる理由は？

    しかし、シティは優勝争いの主導権を握っているわけではない。数ヶ月前から運命はアーセナルの手に委ねられており、彼らは他のチームに追いつかれる隙さえほとんど与えていない。

    現在、勝ち点差は9ポイントだが、シティには未消化試合が1試合あり、4月19日にはエティハド・スタジアムでアーセナルを迎え撃つ。しかし、仮にアーセナルがその一戦で敗れ、勝ち点差が3ポイントに縮まったとしても、最終盤の順位表では依然としてアーセナルが首位をキープすることになるだろう。

    アルテタ監督は過ちから学ぶ傾向がある。アーセナルが初優勝争いのシーズン終盤にエティハドで4-1の大敗を喫した後、彼はチームを守備の要塞へと変貌させることを決意した。2024-25シーズンは、選手層の薄さを露呈させた怪我の連鎖によって台無しになったが、彼らは忙しい夏の移籍市場でこの欠点を補強し、今年4冠争いに加わることを可能にした。

    アーセナルは依然として「倒すべき相手」である。今シーズン、1点差以上の敗戦はこれが初めてだ。皮肉なことに、彼らがこの壁を完全に乗り越えるためには、自滅を避ける必要があるかもしれない。

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    アルテタのメッセージ

    アルテタ監督は、試合後のインタビューでは明らかに沈んだ様子だったが、将来へのわずかな希望は失っていなかった。今シーズンがアーセナルにとって特別なシーズンになるという確信は、依然として強く残っている。

    選手たちの士気をどう立て直すか問われたアルテタは、次のように答えた。「そうですね、何よりもまず、この状況を客観的に捉える必要があります。このチームが過去8ヶ月間に成し遂げたことは信じられないほど素晴らしいものでした。私たちはこの失望と、胸に燃える情熱を糧にして、これまでで最も素晴らしい2ヶ月間を共に過ごしていくつもりです。それは私たち次第であり、そのエネルギーを正しい方法でコントロールしていきます。 今はこの痛みと失望を乗り越えなければならない。それは当然のことであり、サッカーの一部なのだ。」

    こう言うのは簡単だが、実行に移すのはまた別問題だ。もしアーセナルが次回のプレミアリーグ、エミレーツ・スタジアムでの試合で先制点を許したらどうなるか？ 観客はどのように反応するだろうか？ 最後の最後で崩れてしまうという傾向は、クラブのDNAに深く刻み込まれているのだろうか？ 「また2位か、オーレ・オーレ」という心の底からのチャントが、選手たちの心に響いてしまうのだろうか？ 私たちは今、このチームの真の性格を目の当たりにしようとしている。

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