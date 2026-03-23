アーセナルは過去にリーグカップ決勝での敗北によってシーズンの流れを崩したことがある――ミケル・アルテタ監督は、「大舞台で弱い」というレッテルを完全に払拭する方法を模索しなければならない

アーセン・ヴェンゲルは、アーセナルの監督として20年以上にわたり、リーグカップで一度も優勝することがなかった。彼はこの大会を、クラブの若き才能を育てる場、そして戦術を試す場として位置づけていた。「ル・プロフェッサー」ことヴェンゲルが同大会で初の決勝進出を果たしたのは2007年のことであり、そのご褒美として、彼は決勝進出に貢献した選手たちをスタメンに起用することを選んだ。 平均年齢21歳というこのスタメンは、イングランドのプロサッカーの決勝戦史上、最も若いチームだった。彼らが対戦したのは、ジョゼ・モウリーニョ率いるチェルシー。当時、プレミアリーグ2連覇を果たし、事実上、イングランド版「ガラクティコス」と称されていたチームだった。

両チームの先発メンバーにはあまりにも大きな格差があり、その質の違いを把握するには、単に名前を並べてみるしかないほどだった。モウリーニョはフルメンバーを投入した。ペトル・チェフ、ラッサナ・ディアラ、ジョン・テリー、リカルド・カルヴァリョ、ウェイン・ブリッジ、クロード・マケレレ、マイケル・エッシェン、ミヒャエル・バラック、フランク・ランパード、ディディエ・ドログバ、アンドリー・シェフチェンコ。

対するアーセナル（赤コーナー）のウェンガー監督の先発は、マヌエル・アルムニア、ジャスティン・ホイト、コロ・トゥーレ、フィリップ・センデロス、アルマン・トラオレ、テオ・ウォルコット、セスク・ファブレガス、デニルソン、アブ・ディアビ、ジェレミー・アリアディエール、ジュリオ・バプティスタだった。

驚くべきことに、アーセナルは17歳のウォルコットのゴールで先制したが、直後にドログバが同点ゴールを決めた。激しい攻防が続いた試合は、ドログバがチェルシーをリードに導いた追加時間の終盤、ジョン・オビ・ミケル、エマニュエル・アデバヨール、トゥーレの3人が退場処分となり、大混乱に陥った。

カーディフのミレニアム・スタジアムで行われた前回のリーグカップ決勝を終えての総評は、その日アーセナルの方が優勢であり、将来に向けた基盤を築いたというものだったが、彼らは短期的にも長期的にも失速してしまった。 そのシーズン、ウェンガー率いるチームは残りのプレミアリーグ12試合でわずか3勝しか挙げられず、チャンピオンズリーグではPSVアイントホーフェンにベスト16で敗退。その後、2014年までタイトルを獲得することはなかった。