スピード、ドリブル、得点力を備えたゴードンは、バイエルンにとって魅力的な選手だ。彼は攻撃のあらゆるポジションをこなすことができ、今季ニューカッスルでは左ウイングやセンターフォワードとして起用されている。

ただし、現トップ陣のマイケル・オリゼ、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアス、ハリー・ケインは好調で、補強の必要はない。レナート・カールと年明け復帰のジャマル・ムシアラも控える。

それでもバイエルンは今夏、左WGのディアスを補佐する新戦力を獲得する方針で、コロンビア代表の負担軽減を狙う。CFケインのバックアップ候補にはユヴェントスのヴラホヴィッチの名も挙がる。

ゴードン本人はミュンヘン移籍に前向きだが、タヴォリエリ氏によるとニューカッスルは現時点で放出を一切考えていないという。