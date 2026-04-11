移籍専門家のサシャ・タヴォリエリ氏によると、FCBはゴードンの代理人と接触しているという。同クラブは現時点で、今夏25歳の獲得の可能性を否定していない。
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アーセナルは最大9200万ユーロを支払う意向だ。バイエルンはこのイングランド代表の獲得競争に参入するのだろうか？
スピード、ドリブル、得点力を備えたゴードンは、バイエルンにとって魅力的な選手だ。彼は攻撃のあらゆるポジションをこなすことができ、今季ニューカッスルでは左ウイングやセンターフォワードとして起用されている。
ただし、現トップ陣のマイケル・オリゼ、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアス、ハリー・ケインは好調で、補強の必要はない。レナート・カールと年明け復帰のジャマル・ムシアラも控える。
それでもバイエルンは今夏、左WGのディアスを補佐する新戦力を獲得する方針で、コロンビア代表の負担軽減を狙う。CFケインのバックアップ候補にはユヴェントスのヴラホヴィッチの名も挙がる。
ゴードン本人はミュンヘン移籍に前向きだが、タヴォリエリ氏によるとニューカッスルは現時点で放出を一切考えていないという。
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アンソニー・ゴードンの高額移籍は、FCバイエルンの戦略に合わない。
さらにゴードンが控え役を受け入れるかも不明だ。バイエルンも控えに巨費を払う気はないだろう。ゴードンは2030年までニューカッスルと契約しており、移籍金は約1億1000万ユーロと報じられている。
さらに、資金力のあるイングランドのトップクラブもゴードンに興味を示している。英紙『ザ・サン』は2月末、リヴァプールとアーセナルが接触していると報道。アーセナルは最大9200万ユーロの支払いを検討しており、これは『ミラー』が伝えるアストン・ヴィラのモーガン・ロジャースに対する要求額と同じだ。
だが、バイエルンは長期的な人材戦略に反する高額移籍金を避ける方針だ。カールやパブロヴィッチの成功を受け、今後はクラブ育ちの若手を起用し、最高レベルへ育てる意向を強めている。 その点で、ヴィンセント・コンパニー監督は理想的な存在だ。今夏ハノーファー96から復帰するノエル・アセコを、レオン・ゴレツカの後継者として中盤で起用する構えだ。
同じ考えで、ディアスの控えには内部昇格が検討されており、今季ハイデンハイムへレンタル中のアリジョン・イブラヒモビッチが夏に復帰し、その役割を担う可能性がある。 20歳のイブラヒモビッチはハイデンハイムで好印象を残しており、FCHでは常にレギュラーとしてプレーし、ブンデスリーガで貴重な経験を積んでいる。FCBとの契約は2027年まで残っている。
ニック・ウォルテメイドは控えに回っている。現在、ニューカッスルではアンソニー・ゴードンが正センターフォワードを務めている。
一方、ゴードンは2023年初頭に移籍金4560万ユーロでエバートンからニューカッスルへ移籍。リバプール出身の彼は今シーズン、チャンピオンズリーグ12試合で10得点を挙げるなど国際舞台で存在感を示した。ニック・ウォルテマデらと活躍したが、最近はニューカッスルの最前線ポジションをこのドイツ代表から奪っている。
イングランド代表では17試合2得点を記録している。 W杯予選では5試合に出場し、10月のラトビア戦（5-0）で1得点を記録。本大会の代表入りも濃厚で、イングランドはグループステージでクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する。
- AFP
FCバイエルン・ミュンヘンの攻撃陣
選手
ポジション
年齢
契約満了
ジャマル・ムシアラ
攻撃的ミッドフィールダー
23
2030年まで
レナート・カール
攻撃的ミッドフィールダー
18
2029
マイケル・オリゼ
右ウイング
24
2029
ルイス・ディアス
左ウイング
29
2029
セルジュ・グナブリ
攻撃的MF／右WG／左WG／CF
30
2028
ハリー・ケイン
センターフォワード
32
2027
ニコラス・ジャクソン
センターフォワード
24
2026年（チェルシーからレンタル中）