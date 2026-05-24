アーセナルは優勝トロフィーを掲げる際にどのユニフォームを着るのか。最終節のクリスタル・パレス戦では代替ユニフォームを着用したが、ガナーズのトロフィー掲揚計画が明らかになった。

football.londonによると、アーセナルは日曜日にプレミアリーグのトロフィーを掲げる前に、象徴的な赤と白のホームユニフォームに着替える。マンチェスター・シティが週半ばのボーンマス戦で引き分けたため、アルテタ監督率いるチームの優勝はすでに確定。ガンナーズはセルハースト・パークへ向かう。

選手たちはシティの試合を一緒に観戦し、その後ロンドンで深夜まで祝勝会を行ったが、トロフィー授与の式典は残っている。パレスが伝統の赤青ストライプを着用するため、優勝を決めたアーセナルは最終戦の90分間、白のビジターユニフォームで戦う。