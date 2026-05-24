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アーセナルは優勝トロフィーを掲げる際にどのユニフォームを着るのか。最終節のクリスタル・パレス戦では代替ユニフォームを着用したが、ガナーズのトロフィー掲揚計画が明らかになった。
ロンドンでの戴冠式の運営
football.londonによると、アーセナルは日曜日にプレミアリーグのトロフィーを掲げる前に、象徴的な赤と白のホームユニフォームに着替える。マンチェスター・シティが週半ばのボーンマス戦で引き分けたため、アルテタ監督率いるチームの優勝はすでに確定。ガンナーズはセルハースト・パークへ向かう。
選手たちはシティの試合を一緒に観戦し、その後ロンドンで深夜まで祝勝会を行ったが、トロフィー授与の式典は残っている。パレスが伝統の赤青ストライプを着用するため、優勝を決めたアーセナルは最終戦の90分間、白のビジターユニフォームで戦う。
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セルハースト・パークでの素早い交代
試合後、オデゴールらはロッカールームでアウェイユニフォームからホームカラーに着替える。公式写真やトロフィー掲揚では、クラブの赤と白が映し出される。
その間、クリスタル・パレスは恒例の感謝一周を行い、オリバー・グラスナー監督がホームサポーターに礼を述べた後、レイオ・バジェカーノとのカンファレンスリーグ決勝に集中する。準備が整えば、プレミアリーグ優勝の祝賀が始まる。
ミケル・アルテタが基準を示す
アルテタ監督は、歴史的な2冠へ集中する前にこの勝利を祝う大切さを強調した。スペイン人監督は「リーグ優勝の喜びを味わう時間は48時間あった。これからは万全を期し、高い基準を取り戻す」と語った。
日曜には再び短時間ながら祝勝の機会があり、トロフィーを掲げて支えてくれる人々との絆を深める。そのあと6日間で新たな歴史を刻む準備をする」と語った。
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欧州の栄冠を狙う
アルテタが語る「新たな歴史」とは、5月30日（土）にPSGと戦うチャンピオンズリーグ決勝を指す。アーセナルは国内王者として欧州制覇へ、残り1週間で準備を進める。指揮官は、タイトル獲得の高揚感と決勝の重圧を両立できると確信している。
フランス王者と対戦するアルテタ監督は「勝利し、クラブの歴史に新たな1ページを刻む。そのために万全を期す」と語った。 最高の状態でその舞台に立てることを強く確信している。クラブ大会の頂点で、90分間、世界最高峰のチームと戦う。」