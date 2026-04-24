アーセナルは今、ブレーキを解除する時だ。プレミアリーグ制覇へ得点を狙うガンナーズにとって、ミケル・アルテタ監督に失うものは何もない。

試合開始5分でアーリング・ハーランドが先制。シティは得失点差でアーセナルを圧倒するかと思われた。しかし28本中9本の枠内シュートも追加点は奪えず。
試合後、決定力不足を問われたハーランドは苛立ちをにじませつつ、「勝ち点3が何より大事」と強調した。大局的にはその通りだ。
それでも1得点止まりだったのは、低迷するアーセナルにわずかな勢いを与える好機を逃した。問題は、アーセナルがその好機を活かす度胸を持つかどうかだ。
試合開始5分でアーリング・ハーランドが先制。シティは得失点差でアーセナルを圧倒するかと思われた。しかし28本中9本の枠内シュートも追加点は奪えず。
試合後、決定力不足を問われたハーランドは苛立ちをにじませつつ、「勝ち点3が何より大事」と強調した。大局的にはその通りだ。
それでも1得点止まりだったのは、低迷するアーセナルにわずかな勢いを与える好機を逃した。問題は、アーセナルがその好機を活かす度胸を持つかどうかだ。
アーセナルは極めて厳しい状況に立たされている。 わずか1カ月前まで10ポイント差をつけて4冠の可能性もあったが、リーグ連敗、カラバオ杯決勝でのシティ戦敗退、FA杯でチャンピオンシップのサウサンプトンへの大金星を許したことで、またも精神力が疑問視されている。
アルテタ監督と選手たちは、主要タイトル獲得の実力を示し、サッカー史に残る「大舞台での大失態」という汚名を避ける重圧に今もさらされている。
だが、この危険ながら挽回可能な状況が、逆に彼らをゴールへ押し上げる原動力になる可能性もある。ウェイン・ルーニーが指摘したように、今季はジョージ・グラハム流の「1-0でかすめ取る」戦術に頼ってきたチームに、もはや残された道はない。相手の急所を突くしかないのだ。
中立的ファンがアルテタ率いるチームに親近感を抱けない理由は多い。セットプレーへの依存、時間稼ぎ、練習場のTikTok動画、脳震盪プロトコルの悪用などだ。だが最大の要因はフラストレーションだ。
才能ある若手が揃うアーセナルだが、彼らのサッカーは退屈で時代遅れだ。数年前は攻撃的で魅力的だったが、成功を追い求めるアルテタが保守的な戦術を選んだ結果、今は見るのが苦しいチームになった。
その結果、多くの一般ファンは冷めた。むしろ、プレミアリーグの財務規則115件超違反を指摘されながらも9シーズン中7度優勝したマンチェスター・シティを支持する声まである。ライアン・シェルキのような選手が体現する「美しいゲーム」のスリルこそ、人々が求めるものなのだ。
アーセナルは残り5節で首位と勝ち点で並んでいる。これは極めて珍しい状況だ。PK戦で言えば、ホームのファン前で最初の2本を決められる立場にある。
1週間でニューカッスルとフラムをホームに迎える。ライバルが動く前に勝ち点6差をつけ、得失点差も大きく広げられる。
ニューカッスルは直近12試合で3勝のみ。1月18日以降無失点試合は1度だけで、土曜の北ロンドン決戦を前にエディ・ハウ監督のプレッシャーは大きい。
対するフルアムのマルコ・シルバ監督はチェルシー次期監督候補に名前が挙がっており、現時点では比較的気楽な立場だ。それでもチーム状態は良いとは言えない。 12位のフルハムも、勝ち点3差で14位ニューカッスルと大差ない。失点は46で、降格圏のフォレスト（45）より多い。
とはいえ、アーセナルが両チームを破り、しかも大差で勝てるかは不透明だ。
アーセナルは直近6試合で4敗し、自信を失っている。ホームでボーンマスに2-1で負けた試合では、緊張感のあるプレーが懸念された。
それでも、プレミアリーグ7度制したロイ・キーンは、日曜のエティハドでの敗戦にも前向きな要素があると主張したマイカ・リチャーズの意見に反論。しかし、アーセナルは多くの予想に反して攻勢を強め、唯一の得点はジジ・ドンナルンマの“プレゼント”だったが、後半は引き分け以上のチャンスを作っていた。
むしろ守備が緩く、カウンターで何度も危ない場面を作られた。キックオフ前は予想できない展開だ。リスクを避けるアルテタ監督が、グアルディオラも「引き分けで優勝が決まる」と認めたように、守備を固める指示を出すはずだった。
アーセナル監督の課題は、ニューカッスル戦でバランスを見出すことだ。無理に攻める必要はない。マグパイズにはカウンターが脅威のアンソニー・ゴードンがいる。それでもホームチームは、序盤から主導権を握り、終盤まで集中力を保つ必要がある。
1週間の休養はプラスになるはずだ。ライスやマルティン・ズビメンディは疲労が蓄積していた。また、ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ2連戦の合間に挟まるフラム戦の方が、ニューカッスル戦よりよほど危険だ。
だが、真の問題はフィジカルよりメンタルだ。
ライスは最近、アーセナルのプレースタイルへの批判は気にしていないと語った。しかし、タイトル獲得の妨げになる恐れがあり、実際には懸念すべき問題だ。大一番で慎重すぎるというのは長年の通説だ。元マンチェスター・ユナイテッドの右サイドバック、ゲイリー・ネヴィルは8月、アルテタが勝利より敗戦回避を重視しているように見えると指摘した。
キーンも「セットプレーやバックラインからのビルドアップで試合のペースをコントロールしようとしている」と指摘した。その戦術はシーズン大半で機能したが、実利的なアプローチだけでは限界がある。勝者タイプの選手がいないアーセナルが、終盤の決定的な局面で苦戦するのは驚きではない。
彼らは過去にも同じ展開で優勝を逃している。一方、グアルディオラ率いるシティは33節終了時点で首位に立てば必ず優勝している。つまり、シティの失速を期待するほうが、自分たちが自由に攻撃するよりリスクが高いのだ。
アルテタも敗戦後「新たなプレミアリーグが始まった」と語った。この局面では現実主義より前向きさが報われる。1-0での勝利戦略は通用しない。
だがアルテタがようやくブレーキを完全に外せば、ガナーズは史上最も接戦の優勝争いで主導権と首位を取り戻せるはずだ。