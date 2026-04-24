アーセナルは今、ブレーキを解除する時だ。プレミアリーグ制覇へ得点を狙うガンナーズにとって、ミケル・アルテタ監督に失うものは何もない。

試合開始5分でアーリング・ハーランドが先制。シティは得失点差でアーセナルを圧倒するかと思われた。しかし28本中9本の枠内シュートも追加点は奪えず。

試合後、決定力不足を問われたハーランドは苛立ちをにじませつつ、「勝ち点3が何より大事」と強調した。大局的にはその通りだ。

それでも1得点止まりだったのは、低迷するアーセナルにわずかな勢いを与える好機を逃した。問題は、アーセナルがその好機を活かす度胸を持つかどうかだ。